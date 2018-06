אדון השמיים: סיפורו של סוחר הסמים הגדול בהיסטוריה

A post shared by crime legends (@crime_legends) on May 7, 2018 at 10:45am PDT אנחנו לא כל כך יודעים איך להגיד לכם את זה, אבל הגיע הזמן שתשכחו מכל סוחרי הסמים הכי גדולים שהכרתם בהיסטוריה: לא פבלו אסקובר ולא אל צ'אפו (חואקין גוזמן). לא אל קופנה וגם לא רפאל קארו קינטרו, אל טוטה, אדורדו מוראלס, וינסנט פואנטס, האחים לבאייה והאחים אריאנו-פליקס. הגיע הזמן שתכירו (בערך, הוא כבר לא איתנו) את מי שהיה סוחר הסמים הכי גדול, חכם ונועז בהיסטוריה - אמאדו פואנטס, או כפי שהיה ידוע לרוב מכריו - "אדון השמיים". 20 שנה חלפו מאז נפטר פואנטס על שולחן הניתוחים בעיצומו של ניתוח פלסטי שעבר בבית חולים במקסיקו סיטי (אוהדיו המושבעים וגורמי משטרה בטוחים שביים את מותו ולמעשה הוא ברח לארגנטינה כדי למנוע את חיסולו או לכידתו על ידי ה-FBI ומתגורר שם עד היום. גורמי משטרה במקסיקו בכלל מעריכים שמדובר בחיסול ממוקד של אחד מיריביו שעשה לו 'כיפה אדומה'). איך שלא יהיה - נדמה שאיש לא הצליח עד היום להיכנס לנעליים הגדולות שהשאיר אחריו האדם שהוביל ללא מעט כאבי ראש אצל סוכנים פדרליים במקסיקו וארצות הברית. בשיא פועלו, בערך באמצע שנות ה-90', בזמן שפואנטס עמד בראש "קרטל חוארז" הוא גלגל מחזור של 200 מיליון דולר והונו האיש הוערך בכ-30 מיליארד דולר (!) כשהוא משאיר אבק לכולם ומחזיק את כל סוחרי הסמים היריבים בכיס הקטן וכולם למעשה תלויים במפעלי הקוקאין שלו בבוליביה. אמאדו קריז'ו פואנטס נולד ב-12 בדצמבר 1956 (הבכור מבין שישה אחים), וכאמור זכה לכינוי "אדון השמיים" (או בספרדית: EL SEÑOR DE LOS CIELOS) בעיקר בגלל שהחזיק בצי של 12 מטוסי בואינג 727 שבאמצעותם "שלט בשמיים" והבריח אלפי טונות של סמים לארה"ב בשיטות מתוחכמות ביותר. נשיא מקסיקו ושרים בממשלה היו "חיילים" שלו, ואלפי חיילים אמיתיים שוחדו על ידו במיליוני דולרים כדי להעלים עין מפעילות הקרטל המשגשג שלו. למעשה, פואנטס, בסיוע של אחיו וינסנט, שלט כבר בראשית שנות העשרים לחייו על קרטל הסמים חוארז - אחד הקרטלים הגדולים בעולם שהעיר בה פעל כונתה בשם המפחיד: בירת הרצח העולמית וגבתה את חייהם של עשרות אלפי בני אדם במהלך מלחמות השליטה של הקרטלים; במקסיקו פעלו בשנות השמונים והתשעים ארבעה קרטלי סמים גדולים - חוארז נשלט על ידי פואנטס, המפרץ (EL GOLFO) על ידי האחים בלטראן-לייבה, טיחואנה על ידי האחים אריאנו-פליקס וקרטל סינלואה על ידי אל צ'אפו גוזמן. ארבעת הקרטלים האלו היו למעשה הזרוע הביצועית של פבלו אסקובר, שגם הוא וגם שאר סוחרי הסמים הגדולים בקולומביה, הבינו מהר מאוד שהגבול הארוך מאוד של מקסיקו עם ארה"ב (המתפרס על פני 3,360 ק"מ) הוא מכרה זהב אמיתי להברחת סמים בכמויות אדירות (בעיקר קוקאין, הרואין, מעט מריחואנה וגם כמה גבישי קריסטל מת'). את צעדיו הראשונים בעולם הסמים עשה פואנטס בקרטל גולדאחרה שבראשו עמד דודו, ארנסטו פונסקה קרילו, ועבורו זה היה בית הספר המושלם שסייע לו להקים את הקרטל הפרטי שלו עליו חלם תמיד. למעשה, עלייתו המהירה של פואנטס והפיכתו לגורם דומיננטי בתחום הברחות הסמים לארה"ב גרמה ליריביו לחפש דרכים קטלניות לחסל אותו - כל פעם בצורה אחרת. מבחינת יריביו כל הדרכים היו כשרות לחיסול; החל משיגור נערות ליווי שפיתו את ראשי הקרטל לצאת מחוץ לבונקרים שלהם, הפעלת מכוניות תופת בלב ערים מרכזיות, הפעלת רוצחים שכירים וגם הלשנות למשטרה המקומית. פואנטס עצמו תמיד העדיף להבליג ונמנע מלחסל את יריביו. הוא הקפיד ללכת בין הטיפות ולעמוד מהצד כדי לתת להם לחסל אחד את השני - דבר אשר היה אמור להחליש אותם ולהעצים את כוחו. איך זה שהוא יכול להרשות לעצמו את זה אתם שואלים? בעיקר כי "הקשר העסקי" שלו עם פבלו אסקובר וקרטל קאלי, כמו גם עם אל צ'אפו בתחילת דרכו היה טוב ופורה לשני הצדדים. האחים פליקס, אשר ראו את פואנטס צומח במהירות הבינו שהוא מתעתע בהם ומנצל את מלחמתם באל צ'אפו כדי להעשיר ולהרחיב את קרטל הסמים שלו על חשבונם ובאותו רגע הם החליטו לחסל אותו. פואנטס, למזלו, קיבל מידע מוקדם על כך שהאחים פליקס מתכוונים להתנקש בחייו והוא החליט להקדים תרופה למכה; הוא החליף מדי יום מכוניות, בתים, מיקומים, שינה את הרגליו ושידרג את חייליו בכלי נשק חדישים ומסוקי קרב. איך אומרים? אם לחתול יש 9 נשמות - לפואנטס היו 20. הוא חמק פעם אחר פעם מידם הארוכה של האחים פליקס והותיר אותם מתוסכלים וחסרי אונים. להתראות אסקובר, שלום פואנטס בתחילת שנות ה-90 האחים פליקס קיבלו מידע חם שפואנטס מבלה עם צעירה יפהפייה במסעדה בבית מלון יוקרתי ושיגרו למקום שני רוצחים שכירים. השניים זיהו את פואנטס וירו לעברו ולעבר כל יושבי המסעדה מאות כדורים ללא אבחנה. כמה מהאורחים נהרגו ונפצעו - פואנטס וחברתו, כמו שאתם מתארים לעצמכם יצאו עם שריטות קלות בלבד. באותו יום פואנטס הבין שהוא חי על זמן שאול והחליט לנקום בדרכו שלו; כאשר אל צ'אפו נמלט ממקסיקו לגואטמלה הסמוכה לאחר שרשויות החוק המדינה הוציאו עליו חוזה הוא מיהר להתקשר לפואנטס בבהלה וביקש את עזרתו וקשריו עם בכירי הצבא והממשל במדינה כדי שלא יוסגר למקסיקו. אל צ'אפו העביר מיליוני דולרים לפואנטס כדי שזה ישחד את מי שצריך בגואטמלה ויאפשר לו לשהות באופן חופשי במדינה. פואנטס נתן את מילתו ואמר לצ'אפו שאין לו מה לדאוג. עם סיום השיחה פואנטס כבר בישל תכנית שונה לגמרי וחיוך גדול עלה של שפתיו. הוא דאג שאחד מחייליו הבכירים ידליף למשטרת גואטמלה שאל צ'אפו נצפה אוכל במסעדה בעיר הבירה במדינה. וכך, בעוד אל צ'אפו נוגס בנחת את שיניו בבשר האנטרקוט המשובך, עשרות שוטרים וחיילים פשטו על המסעדה ועצרו אותו. המעצר של אל צ'אפו סלל את דרכו של פואנטס להפוך ולהיות סוחר הסמים העשיר ביותר בעולם. השלב השני מבחינתו היה לגרום לאחים פליקס, יריביו העיקשים וחסרי הפשרות להיות תלויים בו באופן אבסולטי מה שינטרל את הכדאיות שלהם לחסלו. בינתיים הוא המשיך לשמן את תעשיית השוחד שלו שכללה בכירי ממשל, בכירים בצבא והרשות למלחמה בסמים שהעלימו עין מפעילותו. ב-1993 פואנטס הפך רשמית לסוחר הסמים הכי עשיר אי פעם אחרי שצבא קולומביה הצליח לאתר את מקום המסתור של פבלו אסקובר ששלט באותם ימים על שוק הסמים העולמי וחיסל אותו כשניסה להימלט דרך גג המבנה בו הסתתר. ביום בו חוסל אסקובר פואנטס למעשה קיבל את התואר לו חיכה כל החיים. מותו של אסקובר הותיר אחריו חלל גדול אותו פואנטס ניצל עד תום; הוא טס לג'ונגלים בבוליביה ובמהלך מהיר וחשאי הקדים את יריביו ורכש את מפעלי הקוקאין הכי גדולים של אסקובר. "למעשה פואנטס רצה שאל צ'אפו והאחים פליקס יהיו תלויים בו לחלוטין כפי שהיו ת "זו הייתה תכנית גאונית שהפתיעה את היריבים שלו והיממה אותם לחלוטין". אל צ'אפו והאחים פליקס נאלצו לחשב מסלול מחדש ביחסיהם עם פואנטס; האינטרס שלהם לחסל אותו הלך ודעך, והם הבינו מהר מהרו שבלי 'החמצן' (הקוקאין כמובן) של פואנטס - על הקרטלים שלהם נגזר דין מוות. מיד עם הפיכתו לכוכב הכי גדול ב"ביזנס", פואנטס הכניס לעסק המשפחתי אחיו וינסנט שהיה ביחסים חמים מאוד עם אל צ'אפו כחלק מהאסטרטגיה של האחים לבית פואנטס "להחזיק את כולם בביצים". מחזור ההכנסות השנתי של פואנטס עהיה עצום וחלקו הוחזק בבנקים בארה"ב תחת שמות בדויים ובתוך מנהרות תת קרקעיות ובונקרים. באופן טבעי - פואנטס הפך מהר מאוד למבוקש מספר אחד של רשויות החוק בארה"ב והם ביקשו ממשלת מקסיקו להסגירו לידיהם. במהלך החתונה של אחת מאחיותיו בכנסיה במקסיקו סיטי, שוטרים מקומיים שהבחינו בו במקום ניהלו אחריו מרדף אבל הוא הצליח להימלט. באותו יום פואנטס תועד במצלמות הטלוויזיה כשהוא נס על נפשו כאחרון העבריינים, והוא החליט לתבוע את עלבונו כאשר התקשר לבכיר מאוד בממשלת מקסיקו ואיים שאם המצוד אחריו לא ייפסק הוא יפסיק עם השוחד השמן שכלל עשרות מיליוני דולרים בשנה. האיום כמובן עשה את שלו, וממשלת מקסיקו הניחה לפואנטס - דבר שגרם לזעם גדול מאוד בממשל האמריקאי. A post shared by Packo Ramirez G. (@packonegro) on Sep 20, 2016 at 1:11am PDT אחרי שקיבל את השקט לפעול, פואנטס המשיך לשכלל את ההברחות שלו לארה"ב, אבל טעות אחת קטנה גרמה למותו באופן מסתורי למדי; ביולי 1997 הוא הגיע יחד עם חברתו לבית החולים במקסיקו סיטי לעבור ניתוח פלסטי מורכב כדי לשנות את מראה פניו כדי שלא יזהו אותו גורמים שהתנגדו לפועלו. ככל הנראה אותו ניתוח הסתבך, הוא נפגע בעמוד השדרה שלו ומת בגיל 41. שמועות שהופצו אחרי מותו מדברות על כך שהוא חוסל כאשר הוכנס חומר רעיל לגופו. למרות ההכרזה על מותו שהביאה לשקט זמני, יש כאלה שטוענים עד היום שהוא חי , נושם ובועט בארגנטינה, ושלמעשה הוא כל כך חשש מהאמריקאים כך שביים את מותו כדי שיניחו לו. משום מה איש לא טרח לעשות בדיקות DNA לגופה או נתיחה לאחר המוות. הרופא שניתח את פואנטס חוסל למחרת הניתוח הכושל וגופתו נקברה בתוך קיר בטון. רופאים אחרים שסייעו לאותו ניתוח נרצחו באכזריות רבה על ידי חייליו של האח וינסנט שיצאו למסע נקמה מטורף. וינסנט, שהפך תוך לילה לראש קרטל בשווי 25 מיליארד דולר התקשה להיכנס לנעליים הגדולות של אחיו ולא הייתה לו ברירה אלא לעשות טלפון לאל צ'אפו ולחבור אליו. האם פואנטס באמת מת או שהוא מתגורר בדרום ארגנטינ? לא ברור. חלק מהקונספירציות מדברות על כך שהוא בכלל ברח לקובה, שינה את פניו בניתוח פלסטי והפך לאיש עסקים עשיר ומצליח. מאז ועד היום איש לא טרח לפתוח את הקבר המפואר שהוקם לזכרו ולחקור לעומק האם באמת מדובר בגופתו, ויכול להיות שממש ברגע זה הוא יושב על אחד החופים בארגנטינה, שותה מאטה וצוחק על על כל העולם. {title}





