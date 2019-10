"אני נכנע!": נחשף סרטון המעצר של בנו של "אל צ'אפו"

מעצרו הדרמטי של אובידיו גוזמן (28) ממשיך להסעיר את כלי התקשורת במקסיקו ובארה"ב, ולראשונה מאז מעצרו (ושחרורו השערורייתי) - הלילה נחשף סרטון המעצר של בכיר הקרטל המקסיקני ובנו של ברון הסמים חואקין "אל צ'אפו" גוזמן.

גוזמן ג'וניור הוא אחד מבין 10 הילדים של סוחר הסמים המפורסם ומנהיג קרטל סינלואה בעבר שכלוא בימים אלה בארה"ב.

לפני כשבועיים, גוזמן הצעיר כבש את כותרות כל העיתונים והאתרים ברחבי העולם לאחר שנעצר בקוליאקן על ידי כוחות הצבא המקסיקני – זאת רק כדי להשתחרר כמה שעות מאוחר יותר בעקבות קרב יריות אימתני שהתפתח מחוץ לאחוזתו בהובלת פעילי הקרטל של אביו שהיו מוכנים לעשות הכל כדי לשחרר את ממשיך דרכו.

בתיעוד המעצר אשר צולם על ידי אחד החיילים, ניתן לראות כיצד גוזמן נכנע לכוחות הצבא ויוצא מביתו עם ידיו מורמות.

בהמשך ההקלטה, נשמע סוחר הסמים הצעיר אומר: "אני נכנע, תגידו להם (החיילים) לעצור", וזמן קצר לאחר מכן פעילי הקרטל כבר גילו על המעצר, והחלו לכתר את הבניין בו נעצר במטרה לשחררו.

כלי התקשורת במקסיקו מפרסמים כי 8 בני אדם נהרגו במהלך המעצר, ועוד 20 בני אדם נפצעו בקרב היריות שהתפתח במקום. כמו כן, עדי ראייה דיווחו כי פעילי הקרטל השתמשו בנשקים צבאיים חריגים על מנת לחלץ את גוזמן, כולל מקלע אימתני מסוג בראונינג M-2.

okay El Chapo’s son could get it ngl pic.twitter.com/NEtFgQaO0R