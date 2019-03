מרכז הארץ: שכר חוקר פרטי לאשתו, התקין מצלמות בביתו - וישלם ביוקר

בני זוג ממרכז הארץ אשר נישאו לפני למעלה מחמש שנים והביאו לעולם זוג תאומים, נקלעו לאחרונה למשבר חמור ביחסיהם והחליטו לפרק את החבילה. המשבר החמור הגיע אחרי שהגבר שכר חוקר פרטי לעקוב אחר אשתו, התקין מצלמות בביתו ודאג שיאזינו לשיחותיה. מאז ההחלטה על פירוק התא המשפחתי, הליך הגירושים בין השניים הפך למלוכלך וקשה מאוד, וכלל האשמות הדדיות. הבעל טען כי אשתו אינה מסוגלת לטפל בילדיהם, מתעללת בהם ונוקטת באלימות - דבר שלא הוכח מעולם. בהמשך, הגבר החליט לעלות שלב, וכאמור שכר חוקר פרטי שיעקוב אחר זוגתו, ולאורך כל שלב המעקב החוקר הפרטי דאג להאזין לשיחות שניהלה האישה ולעדכן את הבעל בכל פרט ומילה. לא עבר זמן רב עד שהאישה גילה כי בעלה שכר חוקר פרטי שיעקוב אחריה, והיא החליטה להגיש נגדו תביעה אזרחית לבית המשפט לענייני משפחה בטענה כי פגע בפרטיותה ולכן עליו לפצות אותה ואת ילדיהם. לטענתה של האישה, בעלה הפיץ עליה שקרים וסיפר כי היא מתעללת בילדיהם ומשתמשת בכדורים פסיכיאטריים - דבר שהוא בגדר לשון הרע - וכמו כן הגיש נגדה 15 תלונות שווא אשר גרמו להרחקתה מילדיה. הבעל, מצדו, לא הכחיש בכתב ההגנה את טענותיה של האשה - אבל לדבריו עשה זאת כדי להגן על ילדיהם מחשש שזו תפגע בהם. View this post on Instagram A post shared by Digital Surveillance (@seccamsla) on Mar 16, 2019 at 11:34am PDT שופטת - בפתח תקווה, נאוה גדיש, טענה כי אם האב סבר שהאם מתעללת בילדיהם המשותפים, היה עליו לפנות לרשויות הרווחה ולמשטרה ולאפשר להם לבצע חקירה מקצועית ויסודית ולא להפעיל חוקר פרטי שייפגע בפרטיותה ובפרטיות הילדים. לדברי השופטת, הצבת המצלמות מבלי ליידע את האישה יש בה משום פגיעה בפרטיות. בנוגע להאזנות סתר שבוצעו לאישה השופטת ציינה כי הדבר אסור על פי החוק וגם בסעיף זה יש לפצות אותה. בסיכומו של עניין פסקה השופטת כי הגבר ישלם לאשתו ולילדיו פיצוי של 100 אלף שקלים. {title}





