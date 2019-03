צפון הארץ: שידל את זוגתו לקיים יחסי מין עם חבריו

תושבת צפון הארץ, רופאה במקצועה, לא האמינה שארוסה יערוך לה מבחן נאמנות ביזארי ויוצא דופן ערב לפני חתונתם שנערכה לפני יותר מ-10 שנים כשביקש ממנה לקיים יחסי מין עם חברו הטוב. כך עולה מכתב תביעה שהוגש לאחרונה לבית דין רבני באזור הצפון. "בעלי שכנע אותי לקיים יחסי מין איתו ועם חברו הטוב כחלק מפנטזיה פרועה שתמיד הייתה שלו", סיפרה האישה. " בנוסף, במהלך השנים שלנו יחד הוא ביקש ממני לקיים יחסי מין עם עוד כמה מחבריו כחלק מ'מבחן יושר ונאמנות' שעשה לי - כמובן שסירבתי בתוקף". בני הזוג נשואים מזה כ-15 שנה ולאורך השנים נולדו להם ארבעה ילדים. האישה, כאמור רופאה במקצועה, והבעל מהנדס. לטענתה לבעלה תמיד היו פנטזיות מיניות פרועות למדי, ולדבריה הוא ניסה פעמים רבות לשדל אותה לקיים יחסי מין עם חבריו ולקחת חלק באורגיות פרועות - אבל היא תמיד סירבה. "הוא כל הזמן הפציר בי להסכים להשתתף בחגיגות מין קבוצתיות ותמיד דחיתי את בקשותיו", טענה האישה. "בעלי הוא אדם בעל נורמות מוסריות נמוכות, והוא אמר לי שאין לו כל התנגדות שאקיים יחסי מין עם חבריו. יותר מזה - הוא היה שולח אותם אלי כדי לפתות אותי", סיפרה וציינה שמעולם לא מעדה ועמדה במבחן. View this post on Instagram A post shared by So Nos 3 (@sonos_3) on Jun 10, 2018 at 8:19pm PDT לאחרונה, ובאמצעות עורכות הדין שרין ומורן סולן, הגישה האישה תביעה לבית הדין הרבני ובה דרשה לחייב את בעלה לשלם לה את סכום הכתובה ולתת לה גט מיידי. הבעל, מצדו, טען בכתב ההגנה כי בכלל ניסה לבחון את רמת הנאמנות והיושר של אשתו ולכן הציעה לה לקיים יחסי מין עם חבריו. לטענתו, אשתו היא בכלל זו שבגדה בו לאורך השנים. בהמשך דרש הגבר שלום בית, אבל האישה התנגדה בנימוק שזו בקשה מניפולטיבית וקנטרנית שמטרתה לחמוק מתשלום הכתובה שעומד על כמה מאות אלפי שקלים. בשבות הקרובים ידונו הדיינים בבית המשפט הרבני האם להיעתר לבקשת האישה או לנסות ולפייס בין הצדדים במטרה להציל את הזוגיות של השניים. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן