המאפיונר הרצחני מבוסטון: עלייתו ונפילתו של "ווייטי" בולג'ר

View this post on Instagram A post shared by Anthony Voorhees (@dixiemafiatv) on Aug 30, 2018 at 3:46pm PDT בתחילת החודש ג'יימס "ווייטי" בולג'ר חגג 89 סתווים עמוק בתוך תא המאסר שלו בכלא 'קולמן II' בפלורידה – אגב, הוא שם לגמרי בצדק. אם אין לכם מושג במי מדובר, אז כנראה שאתם לא מעורים בהיסטוריית הפשע המאורגן של מדינת מסצ'וסטס וגם לא רואים סרטי גנגסטרים עם ג'וני דפ (וחבל מאוד). "ווייטי" בולג'ר היה המנהיג האכזרי של כנופיית ווינטר היל בדרום בוסטון ואחד הפושעים המבוקשים הכי ידועים לשמצה בארה"ב של העשורים האחרונים. למעשה, הוא היה מבוקש כל כך, שבתחילת העשור הקודם היה רק אדם אחד שה-FBI חיפש יותר ממנו וקראו לו אוסמה בין לאדן – אולי שמעתם עליו. חודש אחרי שה-Navy Seal חיסלו את מנהיג אל-קעידה, הבולשת תפסה את "ווייטי" בדירת מסתור בקליפורניה אחרי שהוא התחבא בה במשך 16 שנים – הוא היה אז בן 81. בולג'ר נולד למשפחה אירית בשנת 1929 והוא החל את דרכו כעבריין בדרום העיר (מה שנקרא בעגה המקצועית: סאות'י) כבר בגיל 14. מהר מאוד הוא פיתח מוניטין של גנב מוכשר למדי ולוחם רחוב חסר פחד. אחרי כמה שנים בהן ג'ינגל בין חיל האוויר האמריקאי לבתי הסוהר של החוף המזרחי, "ווייטי" הצטרף לאחת מכנופיות בוסטון בתור גובה כספים של מלווה מקומי. בתחילת שנות ה-70 הוא כבר הפך לחבר בכנופיית ווינטר היל אחרי פרוץ המלחמה בין משפחת הפשע מולן ומשפחת הפשע קילין על השליטה בדרום העיר. אחרי שנה של לחימה עקובה מדם בין שני הצדדים, מלחמה אשר הותירה את שתי משפחות הפשע מוחלשות באופן משמעותי, ראשי הכנופיות החלו לנהל משא ומתן על הפסקת אש. במהלך הפסקת האש שני הצדדים סיכמו שהם ישלבו כוחות ויהיו כפופים לכנופיית ווינטר היל. באותה תקופה, בולג'ר כבר היה אחד האנשים הכי מבהילים בכל בוסטון – ומי שחששו ממנו במיוחד היו העבריינים של דרום בוסטון. בספרו הביוגרפי של העבריין קווין וויקס, חבר כנופיית ווינטר היל ומכר של בולג'ר באותה תקופה, נכתב: "בתור פושע, אחת הדרכים שלו לבסס את מעמדו בכנופיה הייתה לרדות בעבריינים אחרים – בעיקר גובי כספים ומלווים שפעלו בשכונה. אם מישהו היה פועל בניגוד לרצונו ואחרי שניסו להשביע את רצונו בכל דרך אפשרית, הוא לא היה מהסס לפעול באלימות קיצונית. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך היה המקרה של טומי קינג", נזכר וויקס. בשנת 1975, קינג, שודד בנקים מקומי, הרגיז את "ווייטי" באחד הברים בעיר אחרי שהוא הפנה לעברו אצבע משולשת. שבוע מאוחר יותר "וויטי" ירה בו למוות והעלים את גופתו. כאשר אשתו הגיעה לשאול מה עלה בגורלו, חברי הכנופיה אמרו לה שהוא "הלך לשדוד בנק בקנדה" – קינג היה רק אחד מבין 19 האנשים שבולג'ר רצח בדם קר לאורך השנים. View this post on Instagram A post shared by Whitey Bulger (@whiteybulgerbeats) on Jun 11, 2017 at 11:06am PDT משחקי שח-מט בסאות'י "ווייטי" ביסס לאורך השנים מוניטין של עבריין אכזרי בעולם התחתון של דרום בוסטון, אך היה לו גם צד אחר שהפך אותו לידוע לשמצה בספרי ההיסטוריה של הפשע המאורגן האמריקאי: מתברר שבולג'ר היה מודיע של ה-FBI. בספרם של דיק להר וג'רארד אוניל, Black Mass (עליו ביססו את הסרט העלילתי 'חוקי הפשע' בכיכובו של ג'וני דפ), נכתב כי סוכני הבולשת פנו לבולג'ר עוד בתחילת שנות ה-70 בניסיון לגרום לו לשתף איתם פעולה. בסופו של דבר הוא השתכנע לקיים מגעים עם ה-FBI רק אחרי שסוכן מושחת ששמו ג'ון קונולי ככל הנראה הבטיח לעזור לו לפרק את משפחת הפשע האיטלקית פטריארכה. להר ואוניל מספרים שקונולי סיפר ל"ווייטי" על ההצעה שלו בפגישה לילית בסמוך לנמל של חופי וולסטון. בתגובה להצעה, העבריין האירי אמר: "בסדר גמור. אם הם רוצים לשחק דמקה, אז אנחנו נשחק שח-מט. שיזדיינו". העסקה בין השניים הייתה פשוטה למדי; בולג'ר יספק מידע פנימי יקר ערך לקונולי, ובתמורה, הסוכן ידאג שה-FBI יעצרו את חברי משפחת הפשע האיטלקית – במילים אחרות: הם יחסלו את המתחרים שלו. מעבר לזה, קונולי דאג שזהותו של "ווייטי" כמודיע תישאר סודית, ולמעשה הוא דאג להוריד את כל הפוקוס של הרשויות מן העבריין. כתוצאה מכך, הוא פחות או יותר פעל בדרום בוסטון כאוות נפשו. בשנות ה-80 כנופיית ווינטר היל פעלה בשיאה בכל רחבי מזרח מסצ'וסטס. בולג'ר דאג שארגון הפשע שלו יפעל בכמה שיותר מישורים פליליים, מהלוואות בריבית עבור התושבים המקומיים ועד לסחיטה של עבריינים. מהימורים לא חוקיים ועד סחר בנשק עבור ארגוני טרור ברחבי העולם. בשנת 1984, הוא דאג לשלוח לארגון ה-IRA מצבור נשק אדיר שכלל 91 רובים, 8 רובים אוטומטיים, 13 רובי ציד, 51 אקדחים אישיים, 11 אפודי מגן, רימוני יד, ראשי נפץ ל-RPG ולמעלה מ-70 אלף כדורים. חשוב להדגיש כי גורמים ב-FBI היו מודעים לקשר ההדוק של בולג'ר עם ה-IRA. פעם אחת, הוא אפילו גייס מיליון דולר עבור הארגון על ידי סחיטה של סוחרי סמים. בשיאו, שווי הנכסים של "ווייטי" היה מוערך בסביבות ה-30 מיליון דולרים – כסף שהוא נאלץ להחזיר לקופת המדינה לאחר לכידתו בשנת 2011. View this post on Instagram A post shared by @whiteybulger on Jun 26, 2012 at 9:42pm PDT הקשיש המסתורי מסנטה מוניקה בשנת 1994 רשויות בוסטון והמנהל לאכיפת הסמים (DEA) החליטו לפתוח בחקירה סמויה של כנופיית ווינטר היל ופעולותיו של בולג'ר. בשלב הזה, הם כבר הבינו שלא ניתן לסמוך על הגורמים ב-FBI שממונים על חקירת הפשע המאורגן בבוסטון, ולכן הם בדקו את הנושא ללא ידיעת הבולשת והצליחו לגייס מספר אנשים שנסחטו על ידי העבריין האכזר. למרות התכנון הסודי לעצור את "ווייטי", קווין וויקס מספר שבאותה תקופה בולג'ר היה ערוך היטב להיעלם לחלוטין מן הרדאר של רשויות החוק. "היו לו מספר רב של זהויות בדויות", מספר וויקס. "לצורך העניין, הייתה לו זהות חדשה לחלוטין של אדם ששמו תומאס בקסטר. היו לו תעודות זהות של בקסטר, כרטיסי אשראי על שמו, חשבונות בנקים ברחבי העולם ומצבורי כסף בערים שונות באירופה וקנדה. הוא אפילו השקיע כספים תחת הזהות הבדויה שלו. הוא דאג לבנות לבקסטר היסטוריה שלמה. בולג'ר תמיד אמר לנו שאנחנו חייבים להיות מוכנים להיעלם ללא התראה – וזה בדיוק מה שהוא עשה". בדצמבר 1994, כמה ימים לפני ערב חג המולד, "ווייטי" נמלט מבוסטון לאחר שג'ון קונולי דיווח לו על כך שגורמים ב-FBI מתכוונים לקיים מבצע של מעצרים לקראת החג. רשויות החוק של ארה"ב תרו אחר בולג'ר במשך 16 שנים ובדקו דיווחים שוטפים מכל העולם – מאיטליה ועד אורוגוואי. באחת הפעמים הבולשת שלחה סוכנים סמויים לטקס אזכרת '60 שנה לקרבות נורמנדי' בהנחה ש"ווייטי", חובב היסטוריה צבאית מושבע, יהיה באירוע. באירוע אחר דווח ששוטר שלא בתפקיד טען שהוא ראה את העבריין בסן דייגו, בהקרנה של דרמת הפשע 'השתולים' (כמה אירוני). על כן, הרשויות ריכזו את החיפושים שלהם בדרום קליפורניה במשך כמה שבועות – עד שיום אחד, הם קיבלו דיווח על אדם שמתגורר מול חופי סנטה מוניקה שתואם את ההופעה החיצונית שלו. "ווייטי" בולג'ר נעצר ב-22 ליוני 2011 מחוץ לדירת המסתור שלו בסנטה מוניקה. השוטרים שערכו חיפוש בדירתו מצאו 30 אקדחים שונים, שורה של תעודות זהות מזויפות ותיק עם 800 אלף דולר במזומן. הוא הועבר למסצ'וסטס, שם הוא נשפט על 48 סעיפי אישום שונים, כולל: שיבוש הליכי חקירה, סחר בנשק, עברות סחיטה, הלבנת הון, סחר בסמים, עברות פשע מאורגן ו-19 סעיפים של רצח – הוא כמובן כפר באשמה, אבל נמצא אשם בכל זאת. היות והוא נשפט במדינה ללא עונש מוות, הוא נידון לשני מאסרי עולם ונגזר עליו לשלם פיצויים של קרוב ל-20 מיליון דולר למשפחות קורבנותיו. היום, 7 שנים לאחר מעצרו "ווייטי" יושב לו לבדו בכלא השמור במסצ'וסטס, ובטח נזכר בימים בהם היה אחד האנשים הכי מפחידים במזרח ארה"ב. מה הוא שר לעצמו שם בתא? יש לכם ניחוש אחד. {title}





