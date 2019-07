הקרקע בריו דה ז'ניירו בוערת וכלי התקשורת סוערים בעקבות המצב הבטחוני בבירת ברזיל, אך נראה שמבחינת מושל המחוז – המצב נורמלי לחלוטין. וילסון ויצל (Wilson Witzel), מי שנכנס לתפקידו במחוז שמחזיק ברמת הפשיעה מהגבוהות ביותר בברזיל רק לאחרונה, לא בזבז יותר מדי זמן, והוא כבר מכה גלים וכובש כותרות בארצו בכל הקשור ליחסו לעבריינים ששולטים בבירת המדינה הדרום אמריקאית. אמנם תחת ידיו ו"שלטון הברזל" שלו הופיעה ירידה דרמטית וחדה של עשרות אחוזים במספר תקריות הרצח במחוז – אך מתברר שזה מגיע עם לא מעט ביקורת מבית. על פי הדיווחים, מספר ההרוגים במחוז ריו דה ז'ניירו כתוצאה מהעימותים בין המשטרה לעבריינים המקומיים עלה ב-20% מתחילת 2019 לעומת השנה שעברה, ואם צריך לדבר במספרים, אז הדיווחים מדברים על כ-714 קורבנות מאז ינואר האחרון, אבל כאמור, ויצל מגדיר את המצב כ"נורמלי לחלוטין". מעבר להגדרת המצב כרגיל ושגרתי, ויצל מצדיק את הסיטואציה החדשה שנוצרה במחוז וטוען כי קיים קשר ישיר בין ארגון הפשע הגדול ביותר במדינה, "הפקודה האדומה" - לבין החיזבאללה. Rio de Janeiro governor Wilson Witzel comments on the surge in police killings in Rio this year.



"If you do not want to die, do not walk with a rifle in the street" pic.twitter.com/gslM747vZO — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 17, 2019 "זה נורמלי שיש יותר הרוגים ברחובות כי אנחנו נמצאים במצב נפיץ", סיפר המושל בהודעה לכלי התקשורת. "פושעים מנסים לקבוע את גבולות הפעולה של המשטרה והממשל – וזה ממש לא מקובל". מאוחר יותר, ויצל טען כי רשויות האכיפה יפרסמו בקרוב ממצאי חקירה אשר יחשפו את הקשר העמוק בין "הפקודה האדומה" לארגון הטרור הלבנוני. "אנשים שרוכשים נשקים הם לא בני מעמד הנמוך, השחורים או תושבי הפאבלה. אותם אנשים שקונים נשקים הם עבריינים ואנשים שבחרו בפשע כאורח חיים. במה הם שונים מחיזבאללה? בכלום. האם אנחנו אמורים לסבול את חיזבאללה ששולח פצצות ויורה טילים על אוכלוסיית ישראל? לא. ולכן אנחנו מתכוונים לפעול בכוח בדיוק כמו שפועל הצבא הישראלי", סיפר ויצל. Rio governor says 'only a matter of time' before he becomes Brazil president https://t.co/B55EVL71EB pic.twitter.com/EsnwvB7mO2 — Reuters Top News (@Reuters) July 17, 2019 את הודעתו חתם המושל בהצהרה כי כל עבריין שמעוניין לעזוב את חיי הפשע, מוזמן לפנות לרשויות ואלו יפעלו למצוא דרך לשלב אותו בתוכניות שיקום. לעומתם, אלו שימשיכו לפשוע יוגדרו כבני מוות על ידי המשטרה. "המסר ברור", הוסיף המושל, "אם אתה לא רוצה למות - אל תסתובב ברחובות עם נשק". (מקור) {title}





