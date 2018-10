מחקר חדש חושף: הבעות האורגזמה שלכם אומרת עליכם הרבה יותר משחשבתם

The face you make when you have an orgasm could reveal where in the world you are from https://t.co/39q4dv0Bof — Irish Sun (@IrishSunOnline) October 17, 2018 סביר להניח שרובכם מעדיפים שלא לחשוב על הפרצופים שאתם עושים בזמן שאתם מקיימים יחסי מין, אבל מתברר שהם יכולים לגלות עליכם הרבה – ואפילו מאוד. מחקר חדש שבוצע בבריטניה בדק כיצד אנשים מתרבויות שונות מזהים הבעות פנים. להפתעתם, הם גילו שהצורה שבה אנשים מזהים הבעות פנים כמו כאב או אורגזמה לא משתנה מאדם לאדם – אלא מתרבות לתרבות. החוקרים מאוניברסיטת גלזגו הראו ל-40 נסיינים מתרבויות שונות (מערביות ומזרחיות) פרצופים שונים שהונפשו באנימציה ממוחשבת. מאוחר יותר, הם ביקשו מהם לקשר בין "הבעות כאב" או "הבעות אורגזמה'" לפרצוף המתאים – מה שהם גילו היה מרתק. על פי הממצאים, בני התרבות המערבית שייכו הבעות פנים עם עיניים פקוחות לרווחה ופה פתוח לאורגזמה. לעומת זאת, בני התרבות המזרחית שייכו פנים עם חיוך רחב לאורגזמה. מאוחר יותר, הנסיינים הציגו תוצאות דומות גם עם כאב. המחקר פורסם בתחילת החודש בכתב העת PNAS, אשר מאגד מאמרים מדעיים שונים. בראיון לאתר האינטרנט The Sun, החוקרים התייחסו לתוצאות המחקר ואמרו: "גילינו שייצוגים מנטליים של הבעות פנים במצבי קיצון, שליליים וחיוביים, כאב פיזי ואורגזמה, נבדלים בין התרבויות השונות. הממצאים מדגישים גם את התפקיד הפוטנציאלי של גורמים תרבותיים ותפיסתיים בעיצוב הייצוג המנטלי של הבעות פנים אלו". {title}





