כלי התקשורת בסין דיווחו בסוף השבוע על מקרע מזעזע של תאונת פגע וברח שהתרחשה במזרח המדינה, בה נפגעו אישה ובנה הצעיר אחרי שרכב התנגש בקטנוע עליו נסעו. אחרי מאמצי החייאה מתמשכים בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם של השניים. התאונה הקשה הפכה שעות לאחר מכן לטרגדיה עצומה אחרי שהתגלה שמי שנהג ברכב הפוגע וברח מן הזירה היה בן זוגה של האישה ואבי הילד. הנהג הפוגע, שלפי כלי התקשורת הסינים ידוע רק בשם אדון זאנג, פגע בקטנוע החשמלי בשעה 22:30 (שעון מקומי) ביום חמישי האחרון. עדי ראייה לתאונה היו אלו אשר קראו לכוחות ההצלה שהגיעו למקום ונאלצו לקבוע את מותו של הבן בזירה, בזמן שהאם הובהלה לבית החולים, שם כאמור נקבע מותה. Harrowing moment ‘hit-and-run driver finds out woman and baby he left to die were his own wife and son’ https://t.co/iKdcnQwl7d pic.twitter.com/UwsQnxzyTy — The Sun (@TheSun) 31 במרץ 2018

שעות לאחר התאונה, נתפס זאנג על ידי כוחות המשטרה ומשם הוא נלקח ישירות לבית החולים שם קיבל את הבשורה הנוראית אחרי שזיהה את פניהם של יקיריו בתמונות שהוצגו לו על ידי השוטרים. הגבר, תושב מחוז שאנדונג, סיפר לשוטרים שהמשפחה הייתה בדרכה חזרה מארוחת ערב אצל קרובי משפחה, והוא החליט לחזור במשאית הפרטית שלו בזמן שבת הזוג שלו ובנו נסעו חזרה בקטנוע. אחת הסיבות לתאונה לכאורה, כך על פי התקשורת הסינית, הייתה שילוב של תנאי כביש רעועים, תאורה בעייתית, כל זאת לצד מצבו של האב שעל פי החשד היה שתוי כשעלה על ההגה. {title}





