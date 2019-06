אלמנתו של אסקובר חושפת: "המיליונים של פבלו התפזרו בשלל מקומות"

מריה ויקטוריה הנאו, אלמנתו של פבלו אסקובר, הגיבה לאחרונה לטענות שעלו נגדה בכלי התקשורת בקולומביה, לפיהן היא עדיין מחזיקה ומסתירה הון האדיר אשר היה שייך לאסקובר - הנרקו טרוריסט המוכר והעשיר בהיסטוריה. בראיון נדיר לכלי התקשורת באמריקה הלטינית, התייחסה אלמנתו של אסקובר לביקורת שהופנתה נגדה על ידי העיתונאית וירג'יניה ואלחו - מי שטוענת כבר שנים כי ניהלה רומן עם ברון הקוקאין. ואלחו התייחסה לכך שהנאו שינתה את שם המשפחה שלה לאחר מותו של בעלה, ואמרה: "את מתביישת בשם המשפחה של בעלך, אבל לא מתביישת להשתמש במיליונים שהוא הותיר אחריו, אה?". באשר לטענות הללו, הנאו הגיבה כי הן לא יכולות להיות רחוקות יותר מהמציאות. La viuda de Pablo Escobar le respondió a Virginia Vallejo, la ex amante del capo narco pic.twitter.com/S3RIQLBoPZ https://t.co/8etL5ovGgz — ecuadorenvivo (@ecuadorenvivo) June 20, 2019 TV host Virginia Vallejo shared a bed with Pablo Escobar the founder of the global cocaine industry, who was one of the most ambitious - and brutal - criminals in historyhttps://t.co/TwXX98zfQo pic.twitter.com/bTRdxBJtH9 — Daily Mirror (@DailyMirror) June 21, 2018 "וירג'יניה לא מעורה בהיסטוריה ולא קשורה למציאות", סיפרה הנאו. "היא לא יודעת כלום". לטענתה, ההחלטה לשנות את שם המשפחה שלה נבעה מניסיון להגן על זהותה וזהות ילדיה: "שיניתי את שמנו כדי לנסות להשתלב בעולם שלא התאמנו לו. עם שם המשפחה 'אסקובר' - אף מדינה לא הייתה מוכנה לקבל אותנו". בהמשך הריאיון, היא בחרה בכל זאת להתייחס להון האדיר שירשה כביכול מבעלה וסיפרה כי לא היו דברים מעולם. "המיליונים של פבלו התפזרו בכל מיני מקומות. המדינה לקחה חלק, וגם האויבים שלו לקחו סכום משמעותי". אגב, הטענה הזו שלה לפיה יריביו העסקיים של אסקובר לקחו את כספו לאחר מותו הדהדה חלקים מהריאיון שהעניק סבסטיאן מרוקין, בנם של מריה ובפלו לאילנה דיין בשנה שעברה. Pablo and Manuela Escobar(Daughter); Sebastian Marroquin (Son); Maria Victoria Henao (Wife) pic.twitter.com/tMoV6SJX1D — Narcos (@PaidNarcos) September 15, 2015 באותו ריאיון סיפר מרוקין כי הוא זומן לפגישה עם האחים גילברטו ומיגל רודריגז, מייסדי קרטל קאלי, ושם הם הודיעו לו כי בכוונתם להשתלט על כל נכסיו של אביו, ולמעשה דנו אותו ואת בני משפחתו לחיים של עוני ומחסור. "עד היום אני מודה לאחים רודריגז על כך שהם לקחו לנו את כל הכסף. הכסף הזה היה כמו קללה שרדפה אותנו", סיפר מרוקין. אז איפה המיליונים של אסקובר אכן נעלמו כולם או שחלק מהם נותר אצל בני משפחתו? נראה שהתעלומה תישאר ללא פתרון. {title}





