ארוחות גורמה, מכוני כושר משוכללים, רופאים צמודים, חטיפים ופירות ללא הגבלה, בקתות עץ, נוף לאגם, מסיבות יום הולדת, חדרים מעוצבים, ריהוט יוקרתי, מרפסות מרווחות, שירותים ומקלחות בעיצוב אישי, מטבחים של מעצבים בינלאומיים, וריהוט יוקרתית, מקרר יוקרתית, חוות עם סוסים ופרות, רכיבה על סוסים והאפשרות ללבוש מה שרוצים אבל באופן מכובד ולא פרובוקטיבי. מה שנשמע לכם כמו חופשה מדהימה באיזה ריזורט יוקרתי במאלדיביים הוא למעשה תנאי המאסר של אסירים רבים מסביב לעולם, או בקיצור: ברוכים הבאים לבתי הכלא הטובים ביותר בעולם, מקומות בהם האסירים והאזרחים בישראל היו חולמים לבלות שבוע קסום ומזכירים יותר חופשה חלומית בסגנון הכול כלול מאשר ישיבה בכלא. שנתחיל? 1. אוטגו: ניו-זילנד



בניו זילנד, וזה ממש לא סוד, יש יותר כבשים מאשר בני אדם והחיים במדינת האיים הקסומה מתנהלים לרוב על מי מנוחות. בית הכלא הזה נראה רגוע למדי ומזכיר יותר מעונות של סטודנטים באוניברסיטה יוקרתית. האסירים יכולים להשתזף מחוץ לתאים, לאכול בחדרי אוכל מהמפוארים שיש באי ומקבלים שלוש פעמים ביום ארוחות גורמה מידיו של שף מקומי. בנוסף, לאסירים יש גישה חופשית למקררים ולאוכל כאוות נפשם; מפירות וירקות וכלה בחטיפים. לא פלא שכל אסיר בניו זילנד, שהפשיעה בה היא מהנמוכות בעולם, חולם בלילות על המתקן הזה. View this post on Instagram A post shared by 1nv1s1B1eman (@1nv1s1b1eman) on Jul 28, 2018 at 12:00am PDT 2. בסטוי: נורבגיה



כולם יודעים שהתנאים של האסירים בבתי הכלא בנורבגיה הם מהטובים בעולם, ומרבית האסירים זוכים לקבל שטח מחיה של כ-12 מ"ר (בהתאם לאמנת ז'נבה). מדובר בכלא ביטחוני בכלל, שהלוקשיין שלו מתאים יותר לחופשה משפחתית בקיץ. הוא ממוקם על אי עם נוף מרהיב, מוקף באגם ובקתות עץ. מנהלי הכלא הציבו לעצמם מטרה להפוך אותו לכלא האקולוגי הראשון בעולם, והאסירים נהנים מנופים עוצרי נשימה, מגורים בבקתות עץ, ובמהלך היום הם עובדים בחווה טיפולית לסוסים, פרות ובעלי חיים אחרים. מי שחובב ספורט יוכל לשחק טניס, ולפני ארבע שנים הנהלת הכלא קיבלה פרס על כך שקידמה זכויות אדם וסובלנות ושיעור החוזרים לכלא עומד על 16% בלבד והוא מהנמוכים בעולם. View this post on Instagram A post shared by Jørn Mikael Hagen (@donbeisfjord) on Oct 14, 2016 at 6:56am PDT 3. סולנטונה: שבדיה האסירים בכלא נהנים ממכון כושר משוכלל ביותר, מבשלים לעצמם ארוחות במטבחים חדישים שנבנו באגפים, יושבים על ספות בחדרים מעוצבים עם ריהוט מודרני, וצופים ללא הגבלה בטלוויזיה. בנוסף, הם מקבלים "אפטר" פעם בשבוע, ולמעשה הכלא הזה מאפשר חופשיות מירבית לאסיר, כולל ביקורים של בנות זוג ובני משפחה. התוצאות אגב, בהתאם: רמת הפשיעה בכלא שואפת לאפס, והוא בין בתי הכלא הבודדים שנותרו פעילים במדינה שבה הפשיעה היא מהנמוכות בעולם ונאלצת עקב כך לסגור בתי כלא עקב מחסור באסירים. View this post on Instagram A post shared by WikiLeaks India (@wikileaksindia) on May 17, 2018 at 10:13pm PDT 4. ארנחואז: ספרד מדובר באחד מבתי כלא הבודדים בעולם שמאפשר לאסירים לשהות בו יחד עם בני משפחותיהם; בית הכלא מאפשר להורים האסירים לשהות בתא עם ילדיהם בתאים גדולים ומרווחים - עד גיל שלוש. לילדים יש חדרים מקושטים בתמונות של גיבורי התרבות שלהם, הם מקבלים צעצועים, יש להם חוגים בלי סוף, והיתרון בכלא הזה שהוא מונע ניתוק בין הילדים להוריהם, מסייע בשיקומם וגורם לחזרתם לחברה כאזרחים טובים יותר. 5. אדיוול: סקוטלנד האסירים בכלא נהנים מגישה חופשית למחשבים, גלישה חופשית באינטרנט והשאלת ספרים בספריית הכלא. לאסירים יש פרטיות רבה והם משתתפים בחוגים בהשתתפות פסיכולוגים ואנשי מקצוע המסייעים להם לשקם את חייהם ולמצוא עבודה בעת יציאתם מהכלא כדי לא לחזור למעגל הפשע. מדובר בכלא חדיש ומודרני שבו האסיר יכול להשתתף במגוון חוגים בתחום הספורט והמדעים. View this post on Instagram A post shared by LivBrownCrime (@livbrowncrime) on Nov 13, 2017 at 12:53am PST



6. האלדן: נורבגיה



כמו בכל בתי הכלא במדינות סקנדינביה, גם כלא הלדן חרט על דגלו את השמירה על זכויות האסיר כדבר חשוב ביותר. לכל אסיר בכלא יש מקרר, מכשיר טלוויזיה ו-די.וי.די. אגב, לא מצאו סורגים בחלונות הכלא ולא רעש של טריקת דלתות. האסירים מסתובבים באופן חופשי למדי ויש להם מגוון פעילויות ספורטיביות: החל מטיפוס על קיר, תפירה, סריגה ומכון כושר עם ציוד חדיש ביותר. הסוהרים השומרים על הכלא ברובם לא חמושים, והכלא כולו מקרין אווירה ידידותית המזכירה יותר נופש משפחתי. אסירים המשתחררים מהכלא נדרשים למלא שאלון על התנאים בהם הוחזקו כדי שהנהלת המקום תדע לשפר את "חווית הכליאה" של האסירים. למרות שהכלא נחשב לאחד השמורים בנורבגיה והושקעו בו כ-220 מיליון דולר - מספר התקריות בין אסירים לבין סוהרים או קטטות עומד כמעט על אפס. כמו בכל בתי הכלא במדינות סקנדינביה, גם כלא הלדן חרט על דגלו את השמירה על זכויות האסיר כדבר חשוב ביותר. לכל אסיר בכלא יש מקרר, מכשיר טלוויזיה ו-די.וי.די. אגב, לא מצאו סורגים בחלונות הכלא ולא רעש של טריקת דלתות. האסירים מסתובבים באופן חופשי למדי ויש להם מגוון פעילויות ספורטיביות: החל מטיפוס על קיר, תפירה, סריגה ומכון כושר עם ציוד חדיש ביותר. הסוהרים השומרים על הכלא ברובם לא חמושים, והכלא כולו מקרין אווירה ידידותית המזכירה יותר נופש משפחתי. אסירים המשתחררים מהכלא נדרשים למלא שאלון על התנאים בהם הוחזקו כדי שהנהלת המקום תדע לשפר את "חווית הכליאה" של האסירים. למרות שהכלא נחשב לאחד השמורים בנורבגיה והושקעו בו כ-220 מיליון דולר - מספר התקריות בין אסירים לבין סוהרים או קטטות עומד כמעט על אפס. 7. פולצבוטל: גרמניה



הריהוט בכלא הוא של איקאה, ומבנה עצמו הוא גדול, מודרני וחדיש. תמצאו כאן חדר כושר ענק שלא היה מבייש קבוצות כדורגל מהמובילות בעולם. לאסירים יש מרפסות לצפות על הנוף ולהתאוורר, הם מקבלים ארוחות גורמה ועוסקים בעבודות גינון. בכל תא יש שירותים ומטבח צמוד (כולל אמבטיות). האסירים מתלבשים בבגדים רגילים ומקבלים 'ארגז כלים' לחיים כדי לא לחזור לכלא ושיקומם על ידי הנהלת הבית הסוהר נחשב ליעד ראשון במעלה. 8. לובן: אוסטריה בית כלא הזה נראה כמו דירת נופש שמשכירים לחופשה ארוכה. מדובר בבית סוהר בעל אווירה רגועה שבו מוחזקים אסירים פליליים ולא מסוכנים במיוחד. 9. סואומנלינה: פינלנד



בכלא הזה אין אין גדרות ואין סורגים, ומדובר בכלא חופשי שמאפשר לאסירים לעבוד מחוצה לו ולישון בו בלילות. כן, הוא מזכיר יותר מעונות סטודנטים מאשר כלא. 10. באטנר: צפון קרוליינה, ארה"ב



כלא שבו מוחזקים עברייני צווארון לבן שזוכים לקבל תנאים טובים ביותר: החל מגישה חופשית למחשב, פארקים ירוקים המקיפים את הבניינים ואווירה די רגועה שלא מזכירה לאסיר שהוא בכלל בכלא. View this post on Instagram A post shared by Orazio Rispo (@orispo) on Dec 22, 2016 at 1:06pm PST ואלו הם בתי הכלא הכי טובים בישראל



1. אגף עשר: כלא מעשיהו



האגף שהוקם לפני למעלה משלוש שנים כדי לאכלס בו את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, נחשב למקום הכי טוב לשהות בו אם אתה אסיר. עד 14 אסירים מאכלסים את האגף המרווח שיש בו מטבח, בית כנסת, מתקני כושר ולאסירים בו יש חופש יחסי לעומת אסירים בכלא אחר. באגף הזה בילו גם הזמר קובי פרץ, דני דנקנר, צבי בר, מאיר רבין ואולי בקרוב גם נוחי דנקנר. מי שעדיין שוהה שם הוא הרב הראשי לשעבר, יונה מצגר ועוד כמה עברייני צווארון לבן. הכניסה לכלא מעשיהו | צילום: Gettyimages IL 2. כלא חרמון:



בית הסוהר הזה הוקם לפני כ-20 שנה ובמושגים של השב"ס הוא נחשב לחדש ביותר. הוא מאכלס בתוכו אסירים שנדונו לעד חמש שנות מאסר בתנאים טובים יחסית. בכלא הזה נכלאו בין השאר שלומי לחיאני (ראש עיריית בת ים לשעבר), שר התיירות לשעבר סטס מסז'ניקוב, איש העסקים ג'קי בן זקן, שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון ועוד. 3. כלא צלמון:



הכלא הוקם לפני כ-22 שנה על גדות נחל צלמון ושם לו למטרה להפוך את הכלא למקום שמטרתו לחנך ולשקם אסירים כדי שלא יחזרו אליו חזרה. מרבית בית הכלא מוגדר כשיקומי, ללא חומות, ומזכיר יותר קמפוס של אוניברסיטה. הוא מאכלס אסירים המרצים עונש של עד שבע שנות מאסר. כלא חרמון | צילום: שב"ס 4. כלא אלה:



כלא אלה היה אמור לפעול ככלא פרטי והוא הכלא הכי חדש בשב"ס. מדובר בכלא מרווח למדי עם מתקני כושר, מרפאה גדולה, מרכז לחסכון באנרגיית חשמל, חדרי סדנאות מודרניים ומקלחות איכותיות. תמצאו כאן שני אסירים בכל תא, מגרשי ספורט, ומרבית האסירים מרצים עונש של עד שבע שנות מאסר. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן