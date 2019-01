"זו הייתה פרידה קשה. נפרדתי מבת הזוג שלי אחרי תקופה לא קצרה והחלטתי לעשות הכל כדי לחזור אליה. נכנסתי לאינטרנט ונחשפתי לפרסומים על מיסטיקן שמחזיר אהבות קודמות. הוא קרא לעצמו בשם דוד גדיאל וסיפר שיש לו ארבעה ילדים. השתכנעתי, ואחרי שיחה קצרה החלטתי להיעזר בו להחזיר את האקסית שלי", סיפרה י' לחוקרי המשטרה על המפגש שלה עם הנוכל הסדרתי שרון גולן. "בהמשך, אותו 'דוד גדיאל' ביקש שאשלח לו תמונות של האקסית והבטיח לי שתמורת 2,500 הוא יחזיר אותה לחיי תוך חודש. אחרי כמה ימים הוא ביקש עוד 1,500 שקלים בטענה שכך יקדם את העניין במהירות וייתן לסיפור שלי עדיפות על פני לקוחות אחרים שלי וידאג לכך שהאהבה שלי תחזור אליי. בהמשך סיפרתי לו על קשיים אחרים בחיי, והוא הציע שאעבוד אצלו כמנהלת חשבונות ואפתח חשבון בנק על שמי. לבקשתו, מסרתי לו את כל הסיסמאות לחשבונותי והוא מהר מאוד משך כספים מחשבוני הפרטי. בנוסף, הוא עשה שימוש בחשבון שלי כדי שגם מתלוננות אחרות יעבירו אליו כספים עבור שירותי 'החזרת אהבות קודמות'. מיותר לציין שבת זוג שלי מעולם לא חזרה וגם הכסף נעלם". תכירו את שרון גולן (45), תושב רחובות שנוהג להתחזות למיסטיקן וקבליסט שמשתמש בשלל שמות וטוען שביכולתו להחזיר אהבות קודמות לנשים פגועות תוך שהוא גובה מהן אלפי שקלים - אך תמיד משאיר אותן מאוכזבות - בלי כסף ובלי אהבה. בעברו של גולן, כך מתברר, קיימת שורה של עבירות דומות; לפני כארבע שנים הוא נשפט לשלוש וחצי שונות מאסר בפועל אחרי שהונה נשים רבות ותמימות שהאמינו לו שהוא יחזיר להם את אהבת חייהן. גולן לא למד את הלקח אחרי שחרורו ובעשרת החודשים האחרונים הוא חזר מהר מאוד לסורו והקים אתר אינטרנט (לעיתים אף "נעזר" באתרים של אנשים אחרים) תוך כדי שהוא מציג את עצמו כמיסטיקן מצליח. בכל הפרסומים על פועלו כתב גולן כי הוא "מומחה להחזרת אהבות קודמות" בעל ניסיון של 20 שנה, ואף זייף כתבות שכביכול כתבה כתבת באתר אינטרנט מוכר ומשבחות את פעילותו כמומחה במאגיות בטוחות וכישוף לבן. נכתב שם שהוא מייבא חומרים מיוחדים מחו"ל ותוך שבוע ימים הוא מסוגל להחזיר אהבה נכזבת - ובמידה והתהליך לא יצליח הוא יחזיר ללקוחותיו את מלוא כספן. עשרות נשים שחוו אהבה נכזבת ורצו להחזיר את אהבת חייהן פנו לגולן באופן נואש ושילמו לו אלפי שקלים כל אחת - אבל הוא מצדו מעולם לא החזיר את כספן וכאמור הן גם לא זכו לחזור לאקסים והאקסיות שמהם נפרדו. View this post on Instagram A post shared by V O I A G E (@voiagejewelry) on Jan 15, 2019 at 5:25pm PST כתב האישום שהגישה לאחרונה פרקליטות מחוז מרכז לבית משפט השלום בראשון לציון מכיל 26 אישומים שונים נגד גולן וחושף את שיטות ההונאה שלו. כעת, אנחנו חושפים חלק מהעדויות של אותן נשים שגולן הונה באופן שיטתי וציני. באחד המקרים לדוגמה, הוא זייף המלצה של אישה באתר האינטרנט שהקים תחת השם 'יוסף דניאל - מיסטיקן להחזרת אהבה' וזו לכאורה השתמשה בשירותיו. בהמשך אותה אישה ביקשה ממנו להסיר את המלצתה שזויפה על ידו - אבל הוא סירב. "כשחשדתי שהוא מרמה אותי וסתם לוקח את כספי, ביקשתי ממנו שיפסיק ויחדול מלהשתמש בחשבון הבנק שלי. הוא בתגובה איים עלי שהוא מתכוון להטיל עליי קללה שתפגע בבריאותי", חשפה אחת המתלוננות- ומתברר שהיא לא היחידה שזכתה לקבל איומים מלחיצים; לאישה אחרת הבטיח גולן שבמידה וההליך להחזרת האקס שלה ייכשל - היא תקבל את מלוא כספה (2,500 שקלים) בתוספת פיצוי של 15%. "כאשר ביקשתי ממנו להחזיר לי את הכסף אחרי שגיליתי שאין לו שום יכולות להחזיר לי את אהבתי הוא פשוט נעלם וניתק את הקשר", סיפרה האישה ההמומה. לאורך השנים עשרות נשים נפלו שבי בקסמיו של גולן והעבירו לו תוספות של אלפי שקלים בנוסף ל-2,500 השקלים ששילמו מראש - כל זאת לאחר שהאשים אותן כי הן אלו שהרסו את התהליך של החזרת האקס האהוב. "הוא איים עליי שאם לא אעביר לו עוד 2,000 שקל הוא יספר לבן הזוג שלי לשעבר שפניתי למכשפים כדי להחזיר אותו אליי. לא הייתה לי ברירה ושילמתי לו בסה"כ כ-9,800 שקלים - כמובן שבן הזוג שלי מעולם לא חזר אליי", סיפרה ב' לחוקרי המשטרה. (פרסום על "שירותיו" של "דויד גדיאל" כפי שמופיע בגוגל) ל-ג', למשל, סיפר גולן שעל בן הזוג שממנו נפרדה הוטל כישוף מיוחד וכדי להסירו היא צריכה לשלם לו 6,600 שקלים. מיותר לציין ש"הכישוף לא הוסר", החבר מעולם לא חזר, ו-ג' נותרה עם שברון לב ובלי הכסף. "שילמתי לו 2,500 שקל כפי שביקש. הוא הבטיח שתוך עשרה ימים יהיו תוצאות ובן הזוג יחזור אליי. אחרי כמה ימים גולן חזר אליי ואמר שהסרת הכישוף לא עובדת ושאעביר לו עוד 3,800 שקל. לא היה לי כסף לשלם לו, אז הוא ביקש ממני לפתוח חשבון בנק שאליו יעברו שלל כספים שיקבל מלקוחות אחרים (לגולן נפתח צו כינוס נכסים בעבר)", חשפה אישה נוספת. נכון להיום, ההערכות הן שעשרות הנשים אותן הונה העבירו לו בסה"כ כרבע מיליון שקלים שעליהם לא דיווח לכונס הנכסים כמתחייב על פי החוק. "הוא איים שיספר לבן זוג שלי לשעבר שאני פונה למכשפים ושיחשוף בפניו את ההתכתבויות שלי איתו. פחדתי מהאיומים שלו והלטתי לוותר על הכסף. אחרי כמה ימים גיליתי שהוא השתמש בכרטיס האשראי שלי לבצע רכישות מחנויות שונות בסכום של 12,273 שקלים", סיפרה ס', נפגעת נוספת, בחקירתה. ק', אישה נוספת שנעקצה על ידי גולן, סיפרה כי אחרי שפנתה אליו לקבל את כספה חזרה היא נדהמה לשמוע ממנו שהוא בכלל אזרח זר שחי במדינה אחרת שלא מחזיקה בהסכם הסגרה עם ישראל. מאישה אחרת קיבל סכום של 12,500 שקל לאחר שזה איים עליה שיספר לבן זוגה שהיא פנתה מאחורי גבו למכשפים להחזיר אותו אליה. גולן המשיך במעלליו עד שנעצר לאחרונה והובא בפני שופט. בבקשת המעצר שלו עד תום ההליכים ציינה התובעת, עו"ד מאיה טריגר, כי גולן הוא עבריין סדרתי שנוהג להתגורר בדירות שכורות ובמידה וישוחרר יהיה קושי ממשי לאתרו והוא עלול לחזור על מעשיו. להגנתו טען גולן כי אין ביכולתו להחזיר אהבות נכזבות והכחיש כל קשר לחשדות נגדו. כך או כך, משפטו של הנוכל הסדרתי צפוי להיפתח בקרוב, והצפי הוא שהוא יחזור לבלות מאחורי סורג ובריח במטרה למנוע ממנו להמשיך ולעקוץ נשים תמימות.





