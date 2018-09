View this post on Instagram A post shared by Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) on Sep 28, 2018 at 8:54am PDT ממש הערב צפוי כריסטיאנו רונאלדו לפתוח במשחק העונה באיטליה כאשר יובנטוס תפגוש את סגניתה נאפולי לאחד המשחקים הכי מצופים של העונה בסרייה A. אך מעבר לכושרו הנוכחי, והעובדה שסוף סוף החל לקרוע רשתות, מה שבעיקר מעסיק ביממה האחרונה את כוכב הכדורגל הכי גדול בעולם הוא הפרסום של מגזין דר שפיגל הגרמני אשר חושף בפנים גלויות את האישה שטוענת כי רונאלדו אנס אותה באכזריות לפני כעשור. במגזין הגרמני הנחשב פרסמו אמש ראיון אישי ויוצא דופן עם קתרין מאיורגה, אמריקאית בת 35 שטוענת כי רונאלדו אנס אותה בשנת 2009 בחדר מלון בלאס וגאס לאחר שבילו יחד במסיבה. הסיפור החל לתפוס תאוצה כבר לפני כשנה אז נחשף ב"פוטבול ליקס" ההסכם הסודי שנחתם בין רונאלדו לאישה אלמונית באשר למעשה אונס שביצע בה לכאורה הכוכב במהלך חופשה בלאס וגאס, והיום כאמור מפרסם המגזין הגרמני כי קתרין מאיורגה היא זו שהחליטה לשבור את ההסכם שנחתם בינה לבין רונאלדו עקב הנזקים הנפשיים שנגרמו לה מאז האירוע. לפי ההסכם שנחתם ב-2009 שילם הפורטוגזי לאמריקאית סכום של 375 אלף דולר כדי שלא תתלונן במשטרה או שתפרסם את הסיפור, זאת למרות שהכוכב עצמו הכחיש זאת בכל תוקף וטען כי יחסי המין היו בהסכמה מלאה. למרות הכחשתו של רונאלדו, כמה חודשים לאחר האירוע עורכי הדין המייצגים את הצדדים נפגשו והגיעו להסדר מחוץ לכתלי בית המשפט שבו מאיורגה לא תדבר או תתבטא יותר בנושא. היום, 9 שנים מאז הלילה ההוא בבית המלון בלאס וגאס, מאיורגה לא מרגישה שההסכם תקף יותר: "סבלתי מהתמוטטויות עצבים רציניות, והאשמתי את עצמי על כך שחתמתי על הסכם הסודיות במקום לפרסם את המקרה", סיפרה מאיורגה ששיתפה כי בימים אלה עורך דינה החדש עובד על תביעה אזרחית נגד רונאלדו. "הטענה שלנו היא שהסכם השתיקה כבר לא תקף. קתרין לא הייתה כשירה לחתום על ההסכם בגלל הצלקות הנפשיות שהתקיפה המינית גרמו לה. הם ניצלו את המצב הנפשי הרגיש שלה", סיפר עורך הדין. בנוסף, מאיורגה עברה השנה בדיקה פסיכולוגית שבה נמצא כי היא סובלת מתופעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) ודיכאון קליני כתוצאה ישירה ובלעדית מהתקיפה המינית שעברה. האירוע המדובר התרחש בקיץ 2009 - הקיץ בו עבר רונאלדו ממנצ'סטר יונייטד לריאל מדריד תמורת סכום שיא של 94 מיליון יורו. על פי החשד, הכוכב יצא למועדון לילה יחד עם אחיו למחצה ובן דודו ושם פגש את מאיורגה. "הוא ניגש אלי תפס אותי בידי ודרש ממני לבוא איתו". לפי עדותה רונאלדו צחק עליה שהיא לא הצטרפה אליו מיד, הוא ניגש להביא לה משקה והכיר לה את הפמלייה שלו. "הוא ביקש את מספר הטלפון שלי, נתתי לו אותו והוא הלך", משחזרת מאיורגה. View this post on Instagram A post shared by Stoppa Pressarna (@stoppapressarna) on Sep 28, 2018 at 9:16am PDT זמן קצר לאחר מכן היא קיבלה ממנו הודעת טקסט ויחד עם חברתה הן הלכו להיפגש עם רונאלדו וחבריו. חלקם הלכו לג'קוזי של המלון, אז רונאלדו הציע לה מכנס קצר לטובת הכניסה למים. הם עלו לחדר המלון שלו והיא ניגשה לשירותים להחליף בגדים. לפי עדותה שניות לאחר מכן רונאלדו נכנס לשירותים עירום לחלוטין. "הוא התחנן שאגע לו באיבר המין, ולאחר שסירבתי הוא התחנן שאבצע בו מין אוראלי, צחקתי וחשבתי שזאת בדיחה שאדם כל כך מפורסם וחתיך מתנהג כמו קריפ לוזר", מספרת מאיורגה. "הוא אמר לי 'אתן לך לצאת אם תנשקי אותי', אז הסכמתי לנשק אותו אבל אמרתי לו שאני לא מוכנה לגעת בו. הנשיקה רק הדליקה אותו יותר והוא התחיל לשלוח ידיים ולבצע בי מין אוראלי". לפי טענתה היא דחפה אותו מעליה וביקשה ממנו לעזוב, אך רונאלדו לא הפסיק והמעשה הפך תוך דקות לאונס ברוטאלי. "הוא ניסה להסיר את תחתוניי וניסיתי להתחמק ממנו, התקפלתי למעין כדור וניסיתי להגן על איבר מיני. הוא המשיך לנסות ואני צעקתי לו שיפסיק אך לבסוף הוא אנס אותי ושאל אותי אם אני סובלת מכאבים. אחרי מה שקרה הוא ירד על ברכיו והתחנן שלא אספר כלום. הוא אמר לי שהוא 99% בן אדם טוב, שכשל בגלל אחוז אחד". View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cronaldobra) on Sep 28, 2018 at 9:37pm PDT למחרת ניגשה מאיורגה לתחנת המשטרה וביצעה בדיקות רפואיות. לפי הפרסום במגזין הגרמני מספר תלונה מופיע גם בהסכם הפשרה של רונאלדו ומאיורגה, אך היא לא סיפרה למשטרה מי הוא האנס והתייעצה עם עורך דין שאמר לה לשמור זאת בסוד: "רציתי ללמד אותו לקח, רציתי שיתמודד עם מה שעשה. הוא אנס אותי אז שלפחות שישלם על הטיפול שלי", אמרה מאיורגה. כעת, מה שעלול לסבך עוד יותר את רונאלדו הוא שאלון שמילא לאחר המעשה לטובת עורכי הדין שלו ובוא נתן את גרסתו. לפי אחד המסמכים שדלף מאותו שאלון הוא נשאל האם המתלוננת הציגה התנגדות או צעקה בזמן המקרה ורונאלדו ענה :"היא אמרה לא וביקשה להפסיק מספר פעמים, היא אמרה שהיא לא רוצה. היא המשיכה לומר שהיא לא רוצה את זה ואל תעשה את זה אבל גרמה לעצמה להיות נגישה בזמן האקט. לאחר המעשה התנצלתי". על פי הדיווחים האחרונים עורכי הדין של רונאלדו מתכוונים כבר בימים הקרובים לתבוע את המגזין הגרמני על הפרסום: "הדיווח בשפיגל הוא עבירה. זה מפר את זכויותיו של רונאלדו בצורה חמורה ופוגע בפרטיותו". {title}





