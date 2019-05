View this post on Instagram A post shared by Riccardo Laganà (@laganariccardo) on May 22, 2019 at 8:42am PDT צוללות, משלוחים מוטסים, בלדרים, מזוודות עם תאים סודיים, ואפילו סירות דיג. פבלו אסקובר, כך נראה, היה מוכן לעשות הכל כדי להבריח את כמויות הקוקאין שלו מחוץ לקולומביה. בשיאו, ראש קרטל מדיין ו"כוכב" הסדרה "נרקוס" היה מרוויח מאות מיליוני דולרים מדי שבוע ממכירת כמות הסמים האדירה שהעביר מדי יום לארה"ב. ברון הקוקאין הקולומביאני אמנם כבר מזמן לא איתנו אחרי קרב יריות בו איבד את חייו על גג רעפים במרכז העיר מדיין, אך המלחמה של המנהל לאכיפת הסמים (ה-DEA)נגד הברחות הענק ממשיכה עד היום. נכון, הייתם מצפים שהרשויות יבינו משהו מאותן שיטות של אסקובר, אבל המציאות היום היא שמבריחי סמים נוהגים להיעזר בשיטות הפעולה שלו עד היום. חלקן, או אפילו רובן, נשארו אותו הדבר, בעוד שאחרות עברו "מתיחת פנים" והפכו למתוחכמות יותר. ככה או ככה, החוט המקשר בין כולן נותר תמיד אותו דבר: כולן עולות לממשל האמריקאי הון תועפות וכולן כל כך, אבל כל כך אפקטיביות לצד המבריח. כשמדברים על אסקובר ושיטות ההברחה שלו, אפשר לקטלג אותן לשתי קטגוריות: הנועזות והפשוטות - והשיטה הנועזת ביותר של מלך הקוקאין הקולומביאני הייתה על ידי הפעלת כלי תעופה. על פי הדיווחים של כלי תקשורת לטיניים, אסקובר החזיק בטייסת של ממש, עם 15 מטוסים, 6 מסוקים ומספר שדות תעופה סודיים ברחבי הג'ונגלים. אסקובר נהג להבריח את הקוקאין שלו מקולומביה לאיים קטנים באזור חופה הדרום-מזרחי של ארה"ב, ומשם, סוכניו המקומיים נהגו להבריח את הסמים מעבר לגבול האמריקאי באמצעות סירות מפרש קטנות. שיטה נוספת הייתה לזרוק את המשלוחים ללב הים, רק כדי שהם ייאספו מאוחר יותר באמצעות סירות מנוע מהירות. #ArmadaColombia @COL_EJERCITO @FuerzaAereaCol @FiscaliaCol realizan ofensiva contra ELN y grupos ilegales que delinquen en #Chocó pic.twitter.com/FDlPN43gRO — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) July 27, 2017 גם היום, יותר מ-25 שנה אחרי מותו, סוחרי סמים פעילים מחקים את השיטות שלו עם כמה התאמות משלהם. לאורך השנים, רשויות האכיפה הבינו שהמבריחים נוהגים להשתמש במטוסים בשביל לחצות את גבולה של ארה"ב עם טונות של קוקאין, ומאז, כל מטוסים שמגיעים מכיוון קולומביה - עלו על הכוונת. לעיתים הם הצליחו לחמוק מתחת לרדאר, אך לפעמים המשלוחים נתפסו ועלו לסוחרי הסמים ביוקר, ובעקבות ההפסדים הכספיים הגדולים, הם החלו להטיס את הסמים שלהם מעבר לגבול בכמויות קטנות יותר, וכך הפחיתו את "הסיכוי לנזק". כן, מתברר שהרבה יותר פשוט להבריח משלוח קטן מאשר גדול, והרבה יותר קשה לאתר אותו. המשלוחים המוטסים הללו פעילים גם היום, ואלו שמפעילים אותם מכנים אותם בשם "Smurf" (כלומר דרדס). באוויר, במים וביבשה שיטה נועזת נוספת שמיוחסת לאסקובר, ולא פחות שאפתנית, הייתה שימוש בצוללות. על פי ההערכות, ברון הקוקאין נהג להבריח את הסם גם מתחת לפני הים, וחצה את גבולות ארה"ב בלי להיתקל ברשויות. השאלה האם הוא באמת החזיק בצוללות נותרה עד היום כתעלומה, ומקורבים לאסקובר נוהגים להכחיש בתוקף את הדיווחים כי הוא החזיק בצוללת פרטית. למרות זאת, חוקרים מסוימים מאמינים שהוא לכל הפחות ניסה לרכוש אחת מהמשטר הסובייטי בתיווכו של פידל קסטרו, נשיא קובה דאז - אך העסקה לא צלחה. בשנים האחרונות, שני סוכני CIA טענו כי הם הצליחו למצוא את שרידיה של הצוללת מול חופי קולומביה. כך שבין אם הייתה לו צוללת או לא - הסיפור ללא ספק נתן השראה לכמה מבריחי סמים שפועלים היום. בקיץ 2017, חיל הים הקולומביאני הצליח לאתר צוללות חשמלית שנבנתה לצורך הברחת קוקאין בנהרות סן חואן ובאודו - אשר שוכנים בסמוך לגבול עם פנמה. על פי הדיווחים, מדובר בכלי שיט באורך של 11 מטרים עם יכולת ניווט בעומק של 3 מטרים מתחת לפני המים, וההערכות הן שהצוללת נבנתה במהלך תקופת זמן של עד חצי שנה ובעלות של 1.5 מיליון דולר. אה, וכן, ניתן היה להבריח עליה עד 3 טונות של קוקאין בכל פעם. בחינה מדוקדקת של הצוללת העלתה חשד כי היא נבנתה במיוחד על ידי איש חיל ים לשעבר, שכן היא הייתה מצוידת ברדאר ומצלמות ניווט משוכללות. גורם בחיל הים המקומי סיפר שהצוללת הייתה חשמלית לחלוטין והופעלה באמצעות 100 מצברים, מה שגורם לה להיות כמעט בלתי ניתנת לאיתור. "הסוללות שמפעילות את המנוע לא פולטות גזים בזמן שכלי השיט מתחת למים", סיפר אותו גורם. "העובדה הזאת מקשה עלינו מאוד למצוא את הצוללות הללו". הברון מת, אבל משנתו עוד קיימת שיטה נוספת שאסקובר נהג להשתמש בה להברחת סמים הייתה שימוש בבלדרים אנושיים – שיטה שלגמרי שכיחה עוד בימינו. בתקופתו, ברון הסמים גרם לאנשים לבלוע מנות של הסם ולהעביר אותן דרך הגבול בחשאיות כשהן "מסתתרות" בתעלות העיכול שלהם. בהמשך, הוא כבר טיפח את המוניטין שלו בתור מבריח מבריק כאשר נהג להחביא את הסם בתיקים עם תאי מסתור. שתי השיטות הללו נפוצות עוד היום, אך אז הן נחשבו לנועזות וקלות יותר לביצוע. גורמים בחיל הים הקולומביאני מדווחים כי תופעת הבלדרות התרחבה גם לכלי שיט, כאשר מבריחים מחברים משלוחים של קוקאין לספינות משא ללא ידיעת הקברניט – טכניקה אותה נוהגים לכנות "פרזיט". המבריחים נוהגים לארוז את הסם בתוך צינורות ברזל, להצמיד אליהם משדר ולחבר אותם אל האוניות. במידה וגורמים מרשויות האכיפה פושטים על הספינה - המבריחים משחררים את ה"פרזיט" מיד, וכמה דקות לאחר מכן יגיעו ספינות המנוע לאסוף את השלל. View this post on Instagram A post shared by pablo emilio escobar gaviria (@patrondelmall) on May 22, 2019 at 9:48pm PDT לא. זה לא ענגמר שם. אסקובר, כך מתברר, נהג להבריח סמים אל תוך ארה"ב אחרי ש"הספיג" אותם בחפצים. מדענים של ברון הסמים פיצחו שיטה להפוך את האבקה הלבנה לנוזל, ומאוחר יותר, ניתן בקלות להחזיר את אותו נוזל לאבקה בעזרת הליך כימי. באמצעות השיטה הזו, אסקובר הצליח להבריח סמים בתוך משלוחים של מכנסי ג'ינס ואפילו בתוך קופסאות קרטון. גם השיטה הזו של אסקובר הפכה למקובלת בעולם ההברחות הנוכחי, לפחות כך על פי גורמים ב-DEA שמדווחים כי מבריחי סמים מסוגלים להבריח קוקאין במגוון מוצרים. אלו יכולים להיות מוצרי קוסמטיקה (קרמים, ג'לים, תמיסות), מוצרי מפלסטיק, פחם ואפילו פירות. לפני פחות משנה התבצעה פשיטה של שוטרים על משלוח סמים בשדה התעופה של בוגוטה אשר הוחבא בתור יצירת אומנות. דובר המשטרה סיפר כי חוקרים הצליחו לאתר 10 ק"ג של קוקאין (!) בתוך ציור של מריה הקדושה. המבריחים הפכו את האבקה הלבנה ל"צבע ורוד" והשתמשו בו בשביל לצבוע את השמלה של לא אחרת מאשר מריה הקדושה. האם פבלו מתהפך בקברו? אנחנו מתקשים להאמין. (מקור)





