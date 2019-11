View this post on Instagram A post shared by midnightfellas (@midnightfellasofficial) on Nov 10, 2019 at 1:18am PST

לראשונה מאז מבצע המעצר הכושל של ברון הקוקאין הקולומביאני, סוכני מנהל הסמים האמריקאי (DEA) שרדפו במשך שנים אחר פבלו אסקובר חושפים את הממצאים ההזויים שנמצאו בבית הסוהר היוקרתי שלו. בספרם החדש, Manhunters: How We took Down Pablo Escobar, סטיב מרפי וחביאר פנייה מתארים את המראות הביזאריים שנחשפו לנגד עיניהם בפשיטה על כלא "לה קתדרל".

בית הסוהר הפרטי של אסקובר נבנה במסגרת הסכם פשרה בינו ובין הממשל הקולומביאני, שבו סוחר הסמים יסגיר את עצמו לרשויות ובתמורה הוא לא יוסגר לארה"ב. "לה קתדרל" היה ההפך הגמור מכל כלא רגיל במדינה ורבים הגדירו אותו בתור "מלון אסקובר" בגלל שלל המתקנים היוקרתיים שהיו בו – כולל מגרש כדורגל, פאב, מפל מלאכותי, מתחם ג'קוזי ואפילו בית בובות עצום בשביל בתו של סוחר הסמים.

בשנת 1991, רשויות האכיפה הקולומביאניות פשטו על המתחם בסיוע של ה-DEA לאחר שנחשף כי לא רק שאסקובר המשיך לנהל מבית הסוהר את קרטל מדיין, אלא גם רצח 4 מסגניו. סוחר הסמים נמלט במהלך הפשיטה וכעת, מתברר שהוא השאיר מאחור מגוון חפצים שנתנו הצצה אל אורך החיים הראוותני שלו.

פנייה ומרפי מתארים את אסקובר בספרם בתור אדם מסודר וקפדני, עם תיאבון מיני יוצא מגדר הרגיל. "מצאנו במשרד שלו ארון עם שלל סוגים של בגדי תחרה וצעצועי מין", כותבים הסוכנים. "היו שם מלא ויברטורים וכולם היו מסודרים באופן מופתי אחד ליד השני. כמו כן, מצאנו במשרד גם ארונית מגירות שבה אסקובר שמר את כל המכתבים המאיימים שקיבל מאויביו, יחד עם מקבץ מכתבים מאימהות שמציעות את בתן כשפחות מין עבור ברון הקוקאין".

צמד הסוכנים מציינים כי סוחר הסמים הצטייר גם כאדם בעל חיבה משונה למדי לניקיון – ובמיוחד של תאי שירותים. הם מפרטים: "אסקובר אהב מאוד בתי שימוש שתוחזקו היטב. בכל פעם שערכנו חיפוש באחת מדירות המסתור שלו, חלקן במקומות נידחים מאוד, היינו מוצאים תאי שירותים שהבריקו מניקיון ובכולם הותקנו ברזים, כיורים ואסלות חדשות לגמרי. כך היה גם בבית הסוהר שלו. התא הפרטי שלו נבנה כמו בונקר, עם קירות מבטון מזוין בעובי של מטר".

חדר השינה הפרטי של אסקובר בתוך "לה קתדרל" גם היה יוצא דופן. לטענת סוכני ה-DEA, מסגרת המיטה נבנתה מבטון ועליה הונחו שני מזרונים גדולים אחד על השני. בצמוד למיטה הונחה שידה ועליה עמדה נורת לילה בדמותה של מריה הקדושה המחזיקה את ישוע התינוק. חביאר פנייה כותב מה עבר בראשו כשראה את המנורה המשונה. "לא יכולתי שלא לחשוב איך אדם שגרם למותם של אלפי אזרחים חפים מפשע יכול להתפלל למריה הקדושה", כתב הסוכן לשעבר. "איך אדם כמוהו מסוגל לבקש ממנה עזרה? מחילה? ברכה?".

רשויות האכיפה הקולומביאניות הצליחו בסופו של דבר למצוא את אסקובר בדירת מסתור בעיר מדיין לאחר מצוד שארך 16 חודשים. ב-2 לדצמבר 1993, יממה אחרי יום הולדתו ה-44, סוחר הסמים נהרג במהלך מבצע מעצר משולב של ה-DEA ויחידת Search Bloc. למרות עברו הפלילי ומעורבותו בהריגתם של אינספור אזרחים, רבים מתושבי קולומביה התאבלו על מותו ובמסע הלוויה שלו השתתפו למעלה מ-25 אלף אנשים.