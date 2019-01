עלייתו ונפילתו של "צ'ופטה" - אחד מסוחרי הסמים האכזריים בעולם

El capo colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, testificó hoy contra El Chapo. Se hizo cuatro cirugías en la cara para despistar a las autoridades, pero se le olvidó cambiarse la voz. Lo arrestaron en 2007 en Sao Paulo gracias a un software de identificación de voz pic.twitter.com/jLSBJCQyJO — Juan Cooper (@JuanCooperTV) November 30, 2018 כלי התקשורת ברחבי העולם, ואנחנו ביניהם, עוקבים באדיקות אחר ההתפתחויות במשפט של חואקין גוזמן – סוחר הסמים הרצחני אשר מכונה "אל צ'אפו". במהלך השבוע האחרון, התביעה הסעירה את יושבי בית המשפט כאשר הזמינה אל דוכן העדים את אחד מברוני הסמים השערורייתיים ביותר בקולומביה של השנים האחרונות. ביום ראשון האחרון, היה זה לא אחר מאשר חואן קרלוס רמירז אבדיה, המכונה "צ'ופטה", אשר הראה את פניו לראשונה מאז שהוסגר לארה"ב ונאסר לכל החיים. שם, בבית המשפט, הוא סיפר על הקשר ארוך השנים שלו שלו עם "אל צ'אפו". סיפורו של אבדיה הוא יוצא דופן ביחס לסוחרי סמים אחרים שהגיעו מקולומביה; הוא נולד בשנת 1963 בעיר פאלמירה שבמזרח קולומביה, הוא היה בן הזקונים במשפחה אמידה, הייתה לו הילדות נורמטיבית והוא זכה לגדול בסביבה תומכת ואוהבת. למעשה, שם הוא זכה לקבל את הכינוי "צ'ופטה" (מוצץ), בגלל פניו המתוקות – אבל כל המתיקות הזו הייתה רק מסכה. עמוק בליבו צ'ופטה הסתיר דחפים לא מוסריים; הוא היה אדם תאב בצע והיה מוכן לעשות הכל בשביל להשביע את האובססיה שלו לכסף - כולל גיבוש קשרים עם אנשי העולם התחתון ופגיעה בחפים מפשע. השנה הייתה 1983 כשאבדיה החל לעבוד עבור האחים רודריגז – מייסדי קרטל הסמים של קאלי. הוא היה אז בן 20 והבטיח לעצמו שעד גיל 30 הוא יהיה מולטי מיליונר. בסופו של דבר, הוא היה הרבה יותר מזה, אבל אנחנו עוד נגיע לחלק הזה. אחרי שסיים תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בוגוטה, הוא זנח את התוכניות שלו ללימודי תואר שני בשביל להיכנס לעסקי הפצת הקוקאין. במרוצת השנים, אחרי שהרשויות בקולומביה, בשיתוף עם המנהל לאכיפת הסמים (DEA), פירקו את תשתית הקרטלים העיקרית במדינה, אבדיה מצא את עצמו בנקודת כוח משמעותית בעסקי הסחר של מרכז אמריקה. למעשה, תוך זמן קצר הוא הפך למפיץ הסמים הגדול ביותר בקולומביה. Seriously. Have you ever seen TB12 and El Chapo henchman Juan Carlos Ramírez Abadía (a.k.a. "Chupeta") in the same place at the same time? pic.twitter.com/xTKsIKtrYP — ɐpoqoʌs ʎɐɾ (@jaysvoboda) December 5, 2018 גונבים לך? תרצח בהיותו אחד מסוחרי הסמים הגדולים ביותר בדרום אמריקה של תחילת המילניום, אבדיה טיפח לעצמו מוניטין של אדם בעל טעם יוקרתי. עם הון עצמי של 1.8 מיליארד דולר הוא נהג להתהדר בתכשיטים יקרים ובגדי מעצבים ססגוניים. מעבר לזה, הוא היה מוכר באכזריות הנוראית שלו כלפי אויביו ומכרים שניסו לרמות אותו. על פי הדיווחים, הוא אחראי על מותם של לא פחות מ-300 בני אדם – חלק מהם אפילו משפחות שלמות. בתחילת העשור הקודם כלי התקשורת הקולומביאניים סערו בעקבות הטבח שבוצע בבני משפחתו של ויקטור פאטיניו פומקאו, מתחרה של אבדיה שהפך למשתף פעולה של ה-DEA. בשנת 2002 פומקאו הוסגר לארה"ב באשמת סחר בסמים ושם הוא הסכים לעסקת טיעון שבמסגרתה הוא יחשוף מי עומד מאחורי רשת סמים שלמה בדרום אמריקה – מנתיבי הברחה, אל מיקומים של מעבדות ועד לגורמים בממשלה הקולומביאנית שמשתפים פעולה עם סוחרי סמים במדינה. בתגובה לכך ש"פתח את הפה", אבדיה דאג לחסל את כל בני משפחתו של פומקאו, הראשון ביניהם היה אחיו החורג – לואיס. דייסי פומקאו, אמו של קורבן הרצח, סיפרה כי נודע לה על הרצח כאשר אבדיה התקשר אליה בעצמו ואמר לה: "את יכולה להפסיק לחפש אחרי הבן של, לואיס כי הוא מת. הוא בוגד". דייזי תיארה בהמשך הריאיון כיצד מתנקשים של "צ'ופטה" רצחו את בנה, בני משפחתו (כולל אשתו ושתי הילדות שלו) וחבריו הקרובים, ביתרו את גופותיהם ופיזרו את החלקים בנהר הקאוקה במערב המדינה. סך הכל 35 בני אדם נרצחו בטבח הזה – וזאת רק דוגמה ואכזרית אחת מתוך מסעות ההרג של "צ'ופטה". אבדיה דאג לרצוח אנשים שגנבו ממנו כלי נשק, סמים ואפילו את סכומי הכסף הזניחים ביותר. במהלך משפטו בארה"ב הוא הודה שרצח באופן אישי משפחה שלמה מניו ג'רזי (אב, אם ובן) שנהגה לגנוב ממנו קוקאין – 3 מבין 15 הקורבנות שלו על אדמת ארה"ב. במהלך המשפט "צ'ופטה" צוטט כשהוא אומר: "אם לא תהרוג אותם אז הם ימשיכו לגנוב ממך קוקאין, ובסופו של דבר הם יהרגו אותך". Juan Carlos Ramírez Abadía (Alias "Chupeta"), narcotraficante de $1.8 billones de dolares mencionó mi informe para revelar sus contactos. Por eso #AlvaroUribeVel me tiene miedo. Aquí la historia: https://t.co/cFx6NyEUw7 pic.twitter.com/JEJpMWPkgb — ●● Richard Maok (@hackerFiscalia) March 28, 2018 האדם שהפיל את איל הסמים הנורא אבדיה הצליח לחמוק תקופה ארוכה מהרשויות לאחר שברח לברזיל בשלהי שנות ה-90, שם הוא עבר סדרה של ניתוחים פלסטיים בשביל לשנות את ההופעה החיצונית שלו. על פי הדיווחים, הוא עבר 10 ניתוחים קוסמטיים ששינו את פניו כך שלא ניתן יהיה לזהות אותו, כולל הרחבת קו הלסת שלו, הוספת גומה בסנטר, הגבהת קו השיער והדגשת עצמות הלחיים. במשך שנים הוא המשיך להפעיל את רשת הסמים שלו בדרום אמריקה תחת זהות בדויה. חוקרים מספרים שבאותן שנים הוא רכש סוכנויות רכב במקסיקו וספרד – אותן הוא הפעיל בתור מכבסת הכספים הפרטית שלו. בשלב הזה הוא כבר הפך לאחד הפושעים המבוקשים ביותר על ידי הרשויות בארה"ב אשר הציעו פרס בשווי 5 מיליון דולר למי שיעזור בלכידתו. בתחילת העשור הקודם "צ'ופטה" כבר היה בשיאו. תחת זהות בדויה והופעה אחרת הוא פיקד ביד רמה על אחת מרשתות הסמים הגדולות ביותר בעולם. עם אלפי טונות של קוקאין שהוברחו לארה"ב על ידי סוכניו לאורך השנים היה נדמה שהוא בלתי ניתן לעצירה, עד שהכל השתנה ביום אחד בנובמבר 2007, אז המשטרה פרצה את דלת דירת המסתור שלו.



אוסקר נרז'ו, מפכ"ל המשטרה הקולומביאני דאז, התייחס למעצר בריאיון לסוכנות הידיעות Semena ואמר: "יכולנו לזהות אותו רק על ידי הקול שלו וטביעות האצבע". לאחר המעצר הם פשטו על שאר נכסיו ברחבי קאלי ומצאו שלל בלתי נתפס הכולל 160 טלפונים סלולריים, 60 מיליון דולר במזומן ויותר מ-300 מטילי זהב טהור. כאשר נרז'ו נשאל כיצד הם לכדו את סוחר הסמים הרצחני - הוא חשף שהמעצר נעשה הרבה בעזרתו של המאהב הצעיר של "צ'ופטה". #JuicioDeElChapo El narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, testigo del gobierno en el juicio de Joaquín #ElChapo Guzmán asegura que envío 10 mil kilos de cocaína al cártel de Sinaloa desde Venezuela. Ramírez huyó a Venezuela en 2004https://t.co/FxcJsvh8Be pic.twitter.com/e9ToT8PIr7 — Maibort Petit (@maibortpetit) December 4, 2018 אבדיה הוסגר לארה"ב, שם הוא נשפט על עברות סחר בסמים ורצח, ונידון ל-55 שנים בכלא. כעת מסתמן כי הוא פועל להמתיק את עונשו על ידי שיתוף פעולה עם הרשויות ולתפקד בתור עד מרכזי במשפט נגד "אל צ'אפו". {title}





