This man's beer belly turned out to be a 30-pound tumor https://t.co/8KgaWQAScW pic.twitter.com/P8gqgkDxex — TONIC (@dailytonic) March 28, 2018 צוות הכירורגים של ביה"ח לנוקס היל במנהטן נדהם ממה שהתגלה בבטנו של אחד המטופלים לפני כשבוע; טים דיילי, בן ה-63 מניו ג'רזי, פנה לייעוץ רפואי בעקבות אחרי שלא הצליח להיפטר מהכרס שלו לאורך תקופה ארוכה. הכל התחיל אחרי שעבר ניתוח לב פתוח ואיבד למעלה מ-16 ק"ג וניסה להיפטר מן השומן העודף בכרס שלו בכל דרך אפשרית אך ללא הצלחה. כאשר החליט לבדוק את הנושא עם הרופא האישי שלו, נאמר לו שמדובר בשומן ויסראלי (כלומר: שומן של חלל הבטן) ושמדובר בעניין בלתי נפרד מגיל המעבר. למרות זאת, דיילי ידע שמשהו לא תקין: "הרופא שלי התלהב מאוד מהעובדה שהשלתי 16 ק"ג", הוא סיפר בריאיון לאתר האינטרנט Men's Health. "מצד שני, שנינו לא הבנו איך זה הגיוני שהבטן שלי נשארה אותו הדבר". בסופו של דבר, הרופא שלח אותו לעשות בדיקת CT בדצמבר האחרון – ואז התגלתה הסיבה האמיתית לגודל של בטנו. מסברר דיילי סבל מגידול מאסיבי בחלל הבטן, ולאחר הבדיקה הרופא סיפר לו שהם גילו גוש שלהערכתם שוקל כ-6 ק"ג אשר דוחק את איבריו הפנימיים אל דפנות הגוף. עצתו הייתה לגשת באופן בהול לכירורג, ותוך כמה ימים הוא נפגש עם ד"ר חוליו טייקסריה בביה"ח נוקס היל. "העובדה שהגידול הגיע לגודל כזה הדאיגה אותי מאוד", סיפר ד"ר טייקסריה. "הייתי צריך לנהל איתו את השיחה המאוד לא נעימה ולבשר לו שמוכרחים לגשת לניתוח בהקדם האפשרי". הכירורג הכין את עצמו נפשית לכך שזה יהיה גידול עצום, אך כשהוא ראה אותו לראשונה הוא לא האמין למראה עיניו. כאשר ד"ר טייקסריה נשאל לגבי תגובתו הראשונה לגידול הוא סיפר: "הגודל והמשקל של הדבר הזה... זה היה פשוט בלתי נתפס". בתוך בטנו של דיילי צמח גוש עצום ששקל לפחות 15 ק"ג. Here's Kevin Daly before and after surgery to remove the tumor: pic.twitter.com/LVJkuG08nj — TONIC (@dailytonic) March 29, 2018 לאחר שדיילי התאושש מן הניתוח, התפרסמה תמונה שנלקחה מיד אחרי הסרתו של הגידול, ובתמונה ניתן לראות את ההבדל הגופני המשמעותי שהתחולל אחרי הפרוצדורה הכירורגית. דיילי מספר שהוא מקווה שאנשים ילמדו לקח מן המקרה שלו. "אם אתם מרגישים שמשהו לא בסדר אצלכם בגוף מבחינה רפואית, אתם חייבים לעשות משהו לגבי זה", הוא אמר. כמו כן, ד"ר טייקסריה הוסיף: "אתם צריכים להקשיב לגוף שלכם. אם אתם חושבים שהוא מסמן לכך שמשהו לא תקין, סביר להניח שזה נכון. תלכו לקבל חוות דעת נוספת ותתעקשו להיבדק". {title}





