הקרטלים מרימים ראש: סם חדש ומסתורי כובש את אירופה

A post shared by @drugmargarita on Mar 19, 2015 at 12:27pm PDT המחיר שלו בשמיים, לא הרבה אנשים יכולים להרשות לעצמם לרכוש אותו, הוא זכה לכינוי "הסם של העשירון העליון" וניתן למצוא אותו במסיבות ואירועים של החברה הגבוהה - במקרה הזה מדובר באיביזה, האי הספרדי שמושך אליו בליינים מכל רחבי העולם, בטח כאלה עם כסף בכיסים; זה סיפורו של הסם החדש והמסוכן בשם "טוסיבי" החל לתפוס תאוצה לאחרונה והוא מדאיג לא מעט אנשים ברחבי העולם. שמו של הסם עלה לכותרות לאחרונה אחרי שגבר בן 31 נתפס בספרד עם 56 גרם של הסם המדובר שמעבר לכינוי "טוסיבי" (Tusibi) ידוע גם בשם "המדעי" 2C-B. התפיסה בספרד התבצעה על ידי רשויות החוק במדינה אחרי שאותו גבר ניסה להבריח את הסם ברכבו במטרה להעביר אותו לאי הבליינים ולמכור אותו שם במסיבות ומועדונים. יחד עם הטוסיבי השוטרים הספרדים מצאו במכוניתו של הגבר גם קוקאין, מריחואנה ו-7,000 יורו במזומן. מחירו של גרם "טוסיבי" נחשב ליקר משמעותית מגרם קוקאין, ועל פי מומחים בסחר בסמים הסם זכה גם לכינוי "קוקאין רוזה" בגלל השפעותיו וצבעו המיוחד. עוד שמות להם זכה הסם בקרב הבליינים שצורכים אותו הם "ונוס", "נקסוס", ו-MFT. מי שאחראים על ייצור והפצת הסם הם קרטלים שונים ברחבי אמריקה הלטינית אשר דואגים להבריח אותו לאירופה שם הוא זוכה כאמור לפופולריות עצומה. A post shared by Tres Sietes (@threep_siete_777) on Jul 7, 2018 at 9:14am PDT ההבדל העיקרי בין ה"טוסיבי" לשאר הסמים כמו קוקאין ומריחואנה הוא שמדובר בסם סינטטי ו"מעוצב" שנוצר בתנאי מעבדה וניתן לייצר אותו בכמויות ובלי סוף - לעומת קוקאין ומריחואנה שנחשבים לסמים שמיוצרים מחומרים טבעיים. אגב, למרות שהוא מוזכר בתור "סם חדש", מתברר שהוא מסתובב בשוק הסמים כבר מ-1974. ל"טוסיבי" השפעות פיזיות ופסיכולוגיות ובמינונים מסויימים הוא מוביל להזיות ותחושות דומות לאלו שמייצר הקוקאין רק ברמה גבוהה הרבה יותר. אחרי מעצרו של הגבר וחקירתו התברר שהוא תכנן למכור את הסם במחיר של 80 יורו לגרם, בזמן שמחירו של גרם קוקאין בספרד עומד על 60 יורו. רשויות החוק במדינה נדהמו מכמות הסמים שנתפסה אצל אותו גבר ואזהרות לגבי ה"טוסיבי" והשימוש בו החלו להיות מופצות בכל רחבי איביזה מתוך דאגה אמיתית של הרשויות במדינה מפני השימוש בו וכניסתם של הקרטלים לאי המסיבות. {title}





