האם אחד הפושעים הכי ידועים לשמצה בהיסטוריה של קולומביה הוא בעצם אדם חף מפשע? על פי הדיווחים של אתר החדשות הארגנטינאי Infobea, דאנדניז מונוז מוסקוארה - אחד הרוצחים הכי ידועים לשמצה בקרטל מדיין ומי שנידון ל-10 שנות מאסר בארה"ב בשל מעורבותו באסון טיסת Avianca 203 (בהוצאתו לפועל של פבלו אסקובר) אולי בכלל לא היה מעורב בהטמנת מטען החבלה הקטלני. ב-2 לנובמבר 1989 הועלתה מזוודה לטיסה 203 שיצאה מבירת קולומביה מבוגוטה לכיוון העיר קאלי. 5 דקות אחרי ההמראה, הנוסע שעלה עם המזוודה לחץ על כפתור אדום שהותקן בפנים בהתאם להוראות שהוא קיבל מאנשי הקרטל של מדיין. באותו רגע הופעל מטען חבלה שריסק את המטוס והרג 110 בני אדם. המטען היה מיועד לפגוע בסזאר אוגוסטו גוויריה טרוחיו, המועמד לנשיאות קולומביה, אך בסופו של דבר הוא בכלל לא היה על הטיסה. כמעט שנתיים מאוחר יותר, מוסקוארה נתפס בשכונת קווינס בניו יורק עם דרכון מזויף, והוא נשפט ל-6 שנות מאסר בפועל, אך מאוחר יותר נידון ל-10 מאסרי עולם בעקבות הקשר שלו לפאבלו אסקובר, קרטל מדיין ואסון הטיסה. מאז, רבים גורסים כי הוא למעשה הפך לשעיר לעזאזל בכל הקשור למטען החבלה שהתפוצץ בכלי התעופה. חשוב להדגיש כי האשמה שלו בכל הנוגע לאסון טיסה 203 הייתה מוטלת בספק כבר אחרי מעצרו בתחילת שנות ה-90. גוסטבו דה גריף, התובע הכללי של קולומביה, שיגר מכתב בהול לשופט סטרלינג ג'ונסון ובו הוא ציין כי "אין ראיות שמצביעות על כך שמוסקוארה היה מעורב במתקפה". אפילו ג'ון 'פופאיי' ואסקז, הרוצח הבכיר ביותר בארגונו של אסקובר, נחלץ לעזרתו של מוסקוארה, ולטענתו הנאשם מעולם לא היה קשור לתוכנית, לא בשלב התכנון וגם לא בשלב הביצוע – אך כל הניסיונות להגן עליו עלו בתוהו. La Quica, el sicario olvidado de Pablo Escobar que puede morir en la cárcel por un crimen que no está claro si cometió... https://t.co/RDStthUtHC pic.twitter.com/ZXmBtrYAuG — InformeSinBandera (@InfoSinBandera) October 7, 2018 גורמים בממשל האמריקאי מאשימים גם היום את דה גריף בשיתוף פעולה עם הקרטל, וצוות ההגנה של מוסקוארה ניסה לבסס את עמדתו על כך שמדובר בסך הכל בגנב עלוב, אפילו לא סיקאריו (רוצח שכיר), שלא לדבר על רוצח בכיר בקרטל של פבלו אסקובר – אך כל אלו לא עזרו והוא נשלח לבית הסוהר ADX Florence, במדינת קולורדו - כלא שמאוכלס כיום בעיקר על ידי פעילים של אל קעידה. בשנת 2010 הוא הועבר לבית סוהר בדרגת בטיחות בינונית בגלל התנהגות טובה, ורק אז, אחרי למעלה מ-20 שנה בכלא, אמו הורשתה לבקר אותו. כיום הוא עדיין מוחזק בכלא ושם הוא ככל הנראה יישאר עד מותו, למרות טענותיהם של רבים אשר בטוחים כי הוא יושב בכלא האמריקאי לחינם, מעולם לא היה מעורב בפשע שמיוחס לו, ועד היום הוא משלם מחיר כבד על היותו שעיר לעזאזל בארגונו של אסקובר - סוחר הסמים שכבר מזמן עזב את העולם.





