חיסול משפחות שלמות: שיטות הפעולה החדשות של הקרטלים במקסיקו

ביום בו גואדלופה ליאה ואנריקו רפאל מורנו הכירו, היא הייתה משוכנעת שאנריקו הוא סתם עוד אחד מחייליו של בעלה - הקטור "אל גוארו" פלמה סלאזאר - אחד מבכירי קרטל הסמים של מדינת סינלואה שבמקסיקו, הקרטל שרובכם מכירים בתור זה עליו שלט עד לא מזמן "אל צ'אפו".

מערכת היחסים בין ליאה למורנו הפשירה עם הזמן, ובהיעדרו של בעלה, אשר נהג לבלות תקופות ארוכות מחוץ לביתו, מורנו הפך לחבר אמת עבור אשתו של סוחר הסמים המקסיקני, עד שבשלב מסוים הידידות הפכה לחברות, ומשם, כמובן לרומן לוהט; ליאה התאהבה באנריקו, תושב ונצואלה במקור, והוא התאהב בה - או כך לפחות היא חשבה.

עד מהרה, מורנו הציע לאהובתו לברוח יחד איתו הרחק מבעלה העבריין. בהתחלה היא הסתייגה, אך האהבה שלה למורנו הכניעה אותה בסופו של דבר, ויחד עם שני ילדיה, התאומים הקטור ונטלי (4), גואדלופה ליאה חצתה את גבולה הצפון-מערבי של מקסיקו ועברה לגור עם מורנו בסן פרנסיסקו - לא לפני ששניהם גזלו מהכספת של סלאזאר 2 מיליון דולר במזומן.

זה היה אמור להיות סיפור אהבה מהאגדות על אשתו של בכיר הקרטל שהצליחה להימלט מבעלה האלים לחוף מבטחים בארה"ב. למרות זאת, הגעתה של גואדלופה לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות הייתה רק ההתחלה של מה שהתברר להיות תוכנית נקמה מורכבת ואכזרית במיוחד.

the drog to the unitrd states (Miguel Angel Felix gallardo) pic.twitter.com/UDz1bieEOZ — Omar Rosas (@omar12_66) September 10, 2015

Hector 'El Guero' Palma Salazar handed over to Mexican authorities on ... - https://t.co/5dAEnmxGVr pic.twitter.com/UaXlqjmFqt — Kerri Logsdon (@KerriLogsdon55) September 6, 2016

אנריקו רפאל מורנו אמנם הצליח לזכות באמונו של סלאזאר ואשתו גואדלופה - אך לפני הכל הוא שמר אמונים לאדם אחר לחלוטין - מיגל אנחל פליקס גלרדו - אדם אותו סלאזאר הכיר היטב.

השניים היו בעבר שותפים בקרטל סינלואה, אך במהלך מלחמות הקרטלים הבלתי נגמרות של העשורים האחרונים - השניים התפצלו. בזמן שגלרדו מצא את עצמו תחת פיקודו של "אל צ'אפו", סלאזאר התפנה להקים את קרטל גואדלחרה. או במילים אחרות: הם הפכו משותפים למתחרים - מהלך שעשוי להיות קטלני בעולם התחתון של מקסיקו.

כחלק מתוכנית הנקמה הזדונית של גלרדו, הוא גייס את מורנו על מנת שיוכל לחדור לארגונו של סלאזאר ויזכה באמון שלו. עם הזמן, התוכנית הניבה תוצאות טובות יותר מהמצופה, בטח אחרי שהחל לפתח קשר רומנטי עם אשתו של סוחר הסמים.

וכך, מעט אחרי ששניהם הגיעו יחד לסן פרנסיסקו, מיגל אנחל גלרדו הורה לאנשיו לבצע את הנורא מכל; מספר ימים אחרי שגואדלופה נעלמה מביתה החדש בסן פרנסיסקו, סלאזאר קיבל חבילה בדואר שהכילה את ראשה הכרות של אהובתו.

שבועיים מאוחר יותר, סלאזאר קיבל קלטת וידאו מחרידה ובה מתועד כיצד מורנו זורק את שני ילדיו, הקטור ונטלי, מגשר בוונצואלה.

Ejecutar familias completas: la nueva táctica del narco para infundir terror https://t.co/ChNYmC94MF pic.twitter.com/PtNbnCtjU6 — El Portal de Salta (@notidesalta) September 21, 2019

ארבעת כללי הברזל

פעילי הקרטלים במקסיקו מוכרים היטב ברחבי העולם באכזריות שלהם, כאשר שמות כמו לוס זטס ו-CJNG בולטים מאוד בתקופה האחרונה (אתם מוזמנים לקרוא לדוגמה את הכתבה הבאה). למרות זאת, אלו שמעורים בהיסטוריה של ארגוני הפשע במקסיקו עשויים להגיד לכם שרמות האלימות של ימינו גבוהות פי כמה וכמה מבעבר.

הסיבה? ובכן, פעם היה קוד אתי ברור בין הארגונים, כלומר היו כללים בהם כולם ידעו מה ניתן ומה אסור לעשות במלחמה על השליטה במלחמות הסמים בחרבי מקסיקו.

הקרטלים של פעם אמנם היו מענים את האויבים שלהם ורוצחים אותם, אבל היו ארבעה כללי יסוד שכולם כיבדו מאז ומעולם: לא פוגעים בחפים מפשע או במשפחות של אויבים; לא מנצלים את הקרטל בשביל נקמות אישיות; מכבדים את הממשל; והמטרה העיקרית והחשובה מכולם היא למכור סמים. היום, כאמור, הכללים כמובן השתנו.

בעידן שבו ארגוני הפשע המקסיקניים לא עוסקים אך ורק בהחזקה והפצה של סמים, הסוחרים הוותיקים בתחום מוצאים את עצמם נלחמים על הרבה יותר הזדמנויות כדי להרוויח כסף גדול וקל.

מה שהתחיל בנרקוטיקה, התפתח לאפיקי הכנסה נוספים הכוללים בין היתר גניבת דלק, סחיטה, חטיפה ואפילו סחר בבני אדם. במצב הזה כל הכללים של העולם הישן בטלים, והרחוב המקסיקני הפך למרחץ דמים עם מתקפות אכזריות שגבו כבר את חייהם של אלפי בני אדם ומשפחות שלמות -ממש כמו זו של "אל גוארו".

Ejecutar familias completas: La nueva táctica del narco para infundir terror - https://t.co/rSyXiQa6pN pic.twitter.com/XLtaIOz7Jf — ElPortal24 (@ElPortal24) September 21, 2019

וכך, בשנים האחרונות נרשמו אינספור דוגמאות של משפחות שלמות שהפכו לקורבנות של מלחמות הסמים במקסיקו; ביוני 2017, משפחה בת 6 נפשות מוורקרוז נרצחה באכזריות, ועל פי הדיווחים הם הותקפו בשעת צהריים בזמן שצפו בטלוויזיה. כולם הוצאו להורג, כולל ארבעת הילדים הקטינים.

בחודש מרץ האחרון, בני זוג ובנם בן השנתיים הוצאו להורג כשעשו את דרכם חזרה לביתם במכוניתם הפרטית. על פי הדיווחים, חמושים חסמו את דרכם בסמוך לעיר טבסקו ופתחו עליהם באש עד שכולם נהרגו. באותו חודש ממש, בצדה האחר של מקסיקו, חמושים פרצו לדירת יוקרה באקפולקו, רצחו זוג הורים והוציאו להורג את בתם בת ה-8. חוקרי המשטרה סיפרו כי גופתה של הילדה נמצאה כשהיא עדיין עם מדי בית הספר שלה.

וזה לא גמר שם. לפני מספר שבועות, משפחה בת 4 נפשות מהעיר סקטקס הוצאה להורג באכזריות, ומאוחר יותר, התברר שחוליית חמושים פרצה לביתם וטבחה את כל בני המשפחה; זוג הורים ושתי בנות - אחת מהן בהיריון. כל הגופות נמצאו אזוקות ושרועות אחת ליד השנייה, ובזירת הפשע נמצא נרקומנטה (מסר שנכתב על סדין בד) עליו נכתב: "כל הקורבנות הוצאו להורג בשביל לגאול אותם מייסוריהם".

הדוגמאות האלה, הן רק עדות מזערית למתרחש בימים אלה במקסיקו - גן עדן תיירותי שהפך לגיהינום עבור תושביו, בטח אחרי מעצרו של אל צ'אפו והפיכת המלחמה בין הקרטלים למערב פרוע של ממש. אז לאן פניה של המדינה הלטינית העצומה הזאת? נראה שימים יגידו, אבל השקט והדרך לבטחון אזרחי עוד ארוכה מאוד.