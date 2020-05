אם אתם עוקבים אדוקים אחרי המדור שלנו, בטח שמתם לב שסיקרנו לא פעם מקרים של הברחות סמים ברחבי העולם.

למעשה, רק בשנה שעברה פרסמנו את התיעוד הדרמטי של משמר החופים האמריקאי והמעצר שלהם בלב ים של צוללת קוקאין שעשתה את דרכה מדרום אמריקה אל ארה"ב. הסרטון הנדיר פורסם ביולי 2019, ובחיפוש שנערך בתוך הצוללת נמצאו למעלה מ-7 טון קוקאין בשווי של יותר מ-232 מיליון דולר.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I