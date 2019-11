דרמה בניו יורק: 30 שנות מאסר לגבר שרצח את אביו ממניעים כלכליים

ניו יורק: בית משפט מקומי הביא לסיומו השבוע את אחד התיקים המזעזעים ביותר בהיסטוריית האלפיון העליון במנהטן, אחרי שגזר את דינו של על תומאס גילברט הבן (34), שנשלח לרצות 30 שנות מאסר אחרי שנמצא אשם ברצח אביו - הבנקאי תומאס גילברט האב (70). הפרשה המתוקשרת הגיעה לסיומה כמעט חמש שנים מאז התפוצצה בשנת 2015 והובילה לסערה עצומה בקרב תושבי שכונת האפר איסט סייד. על פי הדיווחים, אמו של גילברט הבן (אז בן פחות מ-30) מצאה את גופתו של בעלה שוכבת בשלולית דם לאחר שזה נורה למוות מספר פעמים. לטענתה של האם, היא מצאה את גופתו של בעלה עם אקדח בידו לאחר שהונח שם על ידי בנה במטרה לגרום לתקרית להיראות כמו התאבדות מכוונת של האב. מיד עם מציאת גופתו של בעלה יצרה האישה קשר עם המשטרה וסיפרה: "הבן שלי. הוא מטורף, אבל לא ידעתי שהוא עד כדי כך מטורף! הוא ירה לו בראש!". עם קבלת תלונתה של האם יצאו כוחות המשטרה המקומיים למרדף אחר גילברט הבן, והוא נעצר זמן קצר לאחר שירה באביו לא פחות מ-6 כדורים שהרגו אותו במקום. Thomas Gilbert Jr de 30 A, Asesino a su multimillonario padre de un disparo en la cabeza. Que les pasa por la mente? pic.twitter.com/SQ2okDKjay — Reinaldo A. R. Sáez (@Reisaez) January 6, 2015 על פי החשד, המניע לרצח היה סכסוך כספי בין בני המשפחה, זאת אחרי שגילברט הבן, שהיה מוכר באזור בתור פלייבוי עשיר בעל אורח חיים ראוותני, חי ללא מקורות הכנסה פעילים, למעט קצבה שבועית מהוריו על סך 1,000 דולרים. כמו כן דיווחו כלי התקשורת בניו יורק כי הוריו נהגו לשלם את כל הוצאותיו, כולל שכר הדירה שבה התגורר, כל תשלומי רכב היוקרה שלו ואפילו את קנסות החניה הרבים שצבר. שווי הנכסים של הוריו אמנם הוערך בזמנו בכ-200 מיליון דולר, אך בעקבות בחינת הוצאות מחודשת, הם החליטו לפני כחמש שנים לצמצם את הקצבה השבועית של בנם ל-300 דולרים בשבוע. וכך, ב-4 לינואר 2015, גילברט הבן הגיע לדירת היוקרה של הוריו במפתיע ואמר שהוא רוצה לשוחח עם אביו בנוגע לעסקים. לטענת החוקרים, הוא שלח את אמו להביא לו כריך וקולה, זאת בידיעה שבני הזוג לא מחזיקים משקאות קלים בביתם, וכשהיא חזרה לסלון הבית היא מצאה את בעלה ירוי בגופו וולא כל זכר לבנה. NEW YORK CITY: Thomas Gilbert Jr., a 34-year-old Princeton graduate who was convicted of killing his 70-year-old father Gilbert Sr., a hedge fund manager, after he reduced his son's allowance from $1,000 a week to $300 was sentenced to 30 years to life in prison. pic.twitter.com/BAWldtKTr4 — The Muthoka® (@MuthokaTito) October 24, 2019 גילברט הבן טען במהלך משפטו כי הוא לוקה בהפרעת אישיות סכיזואידית והירי הגיע במהלך התקף ממנו סבל. למרבה הפלא, אמו בחרה במהלך המשפט להעיד לטובתו, ואמרה כי הוא "חולה יותר ממה שחשבנו". למרות זאת, השופט דחה את טענותיו ואמר כי הוא מאמין שהרצח היה מתוכנן מראש, וגילברט ג'וניור הורשע ברצח של אביו ב-27 לספטמבר האחרון, והשבוע נגזרו עליו 30 שנות מאסר בפועל. "אני גוזר עלייך 5 שנים על כל כדור שירית באביך", סיכם השופט וחתם בכך את אחד המשפטים הכי מעוררי סערה בניו יורק של השנים האחרונות. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן