גם המהמרים הפנטזיונרים ביותר לא ציפו לתבוסה של סעודיה במשחק הבכורה שלה במונדיאל. הניצחון המפתיע של הרוסים 5-0 על החבר'ה מערב הסעודית הצליח להפתיע רבים מסביב לעולם, כולל את השלטונות הסעודיים שלא ממש יכלו להרשות לעצמם לעבור על ההשפלה הזאת כאילו כלום לא קרה. "אני מצטער, הוד מעלתך", צוטט שר הספורט הסעודי אחרי פגישה בהולה עם הנסיך במדינה שביקש לקבל הסברים על התבוסה המחפירה במשחק הבכורה. שלטונות הספורט הסעודיים הודיעו במהלך סוף השבוע האחרון כי חלק משחקני הנבחרת "ישלמו את החשבון" על חלקם בהפסד המביך. "התוצאה מאכזבת ולא מספקת", אמר עאדל עזאת, נשיא התאחדות הכדורגל הסעודית לערוץ אל-ערבייה. "ויש שחקנים שאחראים ישירות למחדל וישלמו עליו", הוא הוסיף. "האסון הזה לא הגיע בגלל כושר גופני לקוי אלא בגלל טעויות טכניות", המשיך עזאת להתלונן, וציין שלושה שחקנים ספציפיים, שלטעמו אחראים לקריסה של הסעודיים: השוער עבדאללה אל מאויוף, המגן עומר חוסאווי והחלוץ מוחמד אל סלאווי. האם יש לשלושתם מה לדאוג? נכון לכרגע עזאת לא שיתף במה צפוי להם אחרי שיחזרו לסעודיה. שר הספורט המקומי, תורכי אל שייח, סיפר שמדינתו השקיעה סכומי כסף אדירים כדי להגביר את השפעתה של הנבחרת בעולם הכדורגל המקצועני, והוסיף כי "הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה להפסד", תוך כדי שהוא מקפיד לבקר את השחקנים שלדעתו אחראים למחדל. "שאף אחד לא יגיד לי שהמאמן שלנו, חואן אנטוניו פיצי, הוא לא מאמן מוכר ומוכשר. האשמים הם רק השחקנים. הם לא עשו אפילו 5% ממה שהוטל עליהם - זו המציאות ואנחנו חייבים להודות בה", הוסיף אל שייח. "השחקנים ביזו אותנו, מילאו את העם בזעם ובושה, וגרמו לנו להבין שיש לכם יכולת מוגבלת וחלשה. עשינו הכל בשבילם, כולל כל התמיכה הטכנית הכי טובה שיש ושילמנו להם משכורות לאורך שלוש שנים של הכנה", אמר אל שייח בזעם. "אני מצטער, הוד מעלתך, השחקנים ביזו אותנו. אני לוקח על עצמי את מלוא האחריות ואני מתחנן בפניך - סלח לי על ההשפלה הזאת", סיכם אל שייח בתקווה שהמשחק הבא נגד אורוגואיי.





