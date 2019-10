פרשת רצח הדוגמנית שמסעירה את לאס וגאס

View this post on Instagram A post shared by Esmeralda Merlot (@esmeralda_merlot) on Sep 15, 2018 at 8:16am PDT תעלומת היעלמותה של דוגמנית גלאמור אמריקאית קיבלה תפנית דרמטית השבוע לאחר שחוקרים איתרו את גופתה בזאור נטוש בלאס וגאס. על פי הדיווחים שמגיעים מכלי התקשורת בארה"ב, כוחות המשטרה המקומיים מצאו את גופתה של אזמרלדה גונזלס (24) קבורה בתוך ארגז עץ שהוצף בבטון, ואחרי ימים ללא כל מידע חדש לגבי מי אחראי לרצח המזעזע, אמש פורסם כי כוחות המשטרה עצרו שלושה חשודים במעורבות בפרשה. סיפורה של גונזלס עלה לכותרות לפני כ-5 חודשים אז הוכרזה כנעדרת, ולפני כשבוע, הצליחו החוקרים לאתר את גופתה קבורה במדבריות צפונית ללאס וגאס לאחר דיווח ממקור אנונימי. מומחה לרפואה משפטית שבדק את גופתה של גונזלס קבע שהיא מתה כתוצאה מהרעלה לאחר שהוזרק לגופה נוזל לניקוי בריכות, וכעת לחוקרים אין כל ספק כי מדובר ברצח אכזרי. וכך, לאחר חקירה מאומצת, כוחות המשטרה עצרו השבוע שלושה מעורבים בחשד לרצח של גונזלס: כריסטופר פרסטפינו (45), ליסה מורט (31) וקסנדרה בסקונס (39), כשעל פי החשד פרסטפינו היה זה שהזמין לביתו את הדוגמנית אשר השלימה הכנסה בתור נערת ליווי ושחקנית פורנו. על פי החשד, השניים נקלעו לוויכוח לאחר שהשתמשו בסם מסוג ת'אמפטמין, ובמהלך הוויכוח פרסטפינו חנק את הדוגמנית בזמן שניסתה להתנגד לו, ומאוחר יותר איימה עליו כי תתלונן נגדו במשטרה. בשלב הזה, כך על פי החשד, פרסטפינו החזיק אותה בביתו בניגוד לרצונה עד למותה, וכעת נחשף כי החוקרים משוכנעים שמורט ובסקונס היו מודעות לחטיפה ולמותה ולא דיווחו על כך לרשויות. Esmeralda Gonzalez, a 24-year-old Las Vegas woman and Instagram model, was killed by 45-year-old Christopher Prestipino, police say. He is accused of injecting her with pool cleaner and strangling her to death before burying her in the desert: https://t.co/itSdq7UHQL pic.twitter.com/H9gvB66MA9 — Heavy.com (@HeavySan) October 18, 2019 התקרית המחרידה זעזעה את תושבי השכונה בה התגוררה גונזלס, וחלקם עדיין מתקשים להאמין כי היא נרצחה בכזו אכזריות. "היא הייתה אישה נחמדה מאוד, ממש מתוקה", סיפרה ג'ניס זינו, אחת השכנות של הדוגמנית. "זה קשה כל כך. אתה מתגורר בשכונה נחמדה ואז אתה מגלה שמשהו כזה קרה". פרסטפינו ומורט עצורים בימים אלה בבית המעצר של מחוז קלארק, והשניים מואשמים ברצח הדוגמנית, כאשר פרסטפינו מואשם ברצח מדרגה ראשונה וחטיפה, ועונשם של השניים צפוי להינתן בתקופה הקרובה. {title}





