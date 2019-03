רק אצלנו: סקר הרגלי המין הגדול של ישראל

סקר חדש ויוצא דופן שנערך על ידי המותג "דורקס" באמצעות מכון המחקר נילסן לקראת שבוע המודעות למחלות וזיהומים המועברים במגע מיני - חושף את כל האמת על הרגלי הדייטינג והמיניות של הישראלים, והתוצאות, תרשו לנו לא להגזים - לא פחות ממדהימות הסקר, שהותאם מאוד לימינו, אתם יודעים - ימים רווים באפליקציות דייטינג והיכרויות, רשתות חברתיות ועוד שלל אופציות שהפכו את מערכות היחסים (הקבועות וגם אלו שלא) לזמינות וקלות מאי פעם, מגלה ממצאים שיכולים ללמד את כולנו מה באמת קורה בחדר המיטות של הישראלים. מוכנים? בואו נתחיל. גברים משתמשים הרבה יותר באפליקציות היכרויות 48% מהנשאלים משתמשים כיום או השתמשו בעבר באפליקציות היכרויות 54% מהגברים הנשאלים משתמשים באפליקציות לעומת 42% מהנשים 5% מהנמצאים בזוגיות נמצאים באפליקציית היכרות שוכבים יותר, נזהרים יותר 47% מהנשאלים דיווחו על עלייה בתדירות קיום יחסי מין מרגע תחילת השימוש באפליקציות 23% מהנשאלים דיווחו על עלייה בשימוש בקונדומים מאז שהחלו להשתמש באפליקציות ההיכרויות View this post on Instagram A post shared by Durex USA (@durex_usa) on Feb 14, 2019 at 12:21pm PST יצאתם לדייט? כדאי שתבדקי לו את הכיסים 49% מהגברים סיפרו כי הם לוקחים איתם קונדום לכל דייט רק 8% מהנשים סיפרו שגם הן נוהגות לעשות זאת 81% מהנשים הצהירו כי לא יקיימו יחסי מין עם פרטנר שמסרב להשתמש בקונדום והנה נתון לא מפתיע: רק 51% מהגברים סיפרו כי לא יקיימו יחסי מין עם פרטנרית שמסרבת להשתמש בקונדום זיכרון סלקטיבי או שקר לבן? 26% מהנשאלים הודו כי שיקרו לגבי מספר הפרטנרים המיניים שהיו להם (ורוב האנשים ינקבו במספר נמוך יותר של פרטנרים מאשר המספר האמיתי - נשים ינקבו במספר נמוך יותר וגברים יעדיפו לציין מספר רב יותר של פרטנריות מהמספר האמיתי בפועל) אגב, דווקא האנשים שהפחיתו ממספר הפרטנרים היו אלה שקיימו יחסים עם 12 אנשים בממוצע ודיווחו על 5, ואילו האנשים שהגדילו את מספר הפרטנרים קיימו יחסי מין עם 6 אנשים בממוצע ודיווחו על 11. View this post on Instagram A post shared by Durex España (@durexespana) on Feb 28, 2019 at 5:08am PST מוטרדים ממחלות מין ופחות מהיריון קרוב למחצית מהגברים (45%) ירצו להשתמש בקונדום גם אם הפרטנרית תיידע אותם שהיא לוקחת גלולות 18% מהנשאלים ישתמשו בקונדום במטרה למנוע היריון - לעומת 22% מהנשאלים שישתמשו בקונדום כדי להגן על עצמם ממחלות מין מופתעים? האמת היא שגם אנחנו, ואם יש משהו אחד שכדאי לכם לאמץ מכל הנתונים האלה ומשבוע המודעות למחלות וזיהומים המועברים במגע מיני זה בעיקר להיזהר. יחסי מין הם דבר מבורך, אבל החוויה תהיה שלמה הרבה יותר אם תדאגו לשמור על עצמכם (ועל הפרטנרים שלכם כראוי). {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן