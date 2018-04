על פי הדיווחים באתר החדשות NY Post, גבר אלמוני מבריטניה נדבק בזן יחיד במינו של מחלת הזיבה, אשר הצליח להתגבר כמעט על כל הטיפולים – ומומחים מגדירים אותו בתור: "סופר-זיבה". קהילת הרפואה העולמית, כצפוי סוערת בטירוף מאז חשיפת המקרה אשר הציף חשש קונקרטי מפני תיירות המין במזרח הרחוק. הגבר גילה כי הוא נושא את המחלה לפני כחודש, לאחר שחזר מחופשה במזרח אסיה שם היה במגע מיני הטרוסקסואלי. ד"ר גוונדה היוז, ראש מדור מחלות מין במשרד הבריאות הבריטי, מדווחת: "זאת הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם זיבה עמידה כל כך לטיפול אנטיביוטי". הסברה הרווחת כרגע היא שהגבר נסע לחופשה במזרח הרחוק אשר הייתה כולה סביב תעשיית המין. The era of super gonorrhea is here https://t.co/SlGAkyxgpV pic.twitter.com/E2wXiZvNyK — Gizmodo (@Gizmodo) March 30, 2018 מומחים מטעם משרד הבריאות הבריטי טוענים שתיירות המין במזרח הרחוק היא אחד הגורמים לעלייתן של מחלות מין עמידות בפני אנטיביוטיקה (או סופר-מחלות מין). חלקם אף הזהירו כי התופעה אומנם נמצאת בשלביה המוקדמים, אך אם לא יעשו צעדים למנוע אותה היא רק תלך, תחמיר, וגם תתפשט ברחבי המערב. "זאת הסערה המושלמת", טען פיטר גרינהאוס, נציג הוועד הבריטי למלחמה באיידס. "הרבה יותר קשה לעקוב בימינו אחר מצבם הבריאותי של אנשים בגלל הקיצוצים האחרונים במערכת הבריאות. כמו כן, עם אפליקציות כמו גריינדר וטינדר, אנשים מחליפים פרטנרים יותר מאי פעם", מסביר גרינהאוס וטוען כי "לא יכולנו לתכנון תרחיש גרוע יותר גם אם היינו מתכננים את זה". But like maybe they mean that the gonorrhea is "super" in the sense that it's awesome. Like it always buys appetizers for the table and will happily pick up your mail when you're out of town. pic.twitter.com/lTVmdFgnNg — Chris Stirewalt (@ChrisStirewalt) March 31, 2018 בשנה שעברה, ארגון הבריאות העולמי הזהיר מפני מחלות מין עם עמידות לאנטיביוטיקה, ולמרות זאת הגבר האלמוני הצליח בסופו של דבר להתאושש אחרי שטופל באנטיביוטיקה מסוג שהיה בשימוש לפני כמה שנים. מומחים במשרד הבריאות הבריטי מדגישים כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם התופעה היא על ידי שימוש באמצעי מניעה וכמובן להימנע מתופעת תיירות המין המחרידה באסיה. {title}





