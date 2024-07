רוברט מפיוני עבד בשתי עבודות זמניות בגיל 16 כדי לעזור לאמו להרוויח מספיק כסף ממנו יוכלו לחיות בכבוד. כמו הרבה נערים אחרים בגילו הוא עבד כקופאי ברשת המזון הגדולה מקדונלד'ס, ובמקביל שימש כעוזר בחברת פיננסים.

בגיל 17 הבין רוברט שתחום המסחר והפיננסים ריתק אותו מאוד ולאט לאט הוא אסף המון מידע בתחום. הוא החל להתעניין במיוחד באופציות בינאריות, שזה למעשה סוג של משחק הימורים, והחליט לפתוח חשבון על שם אמו בחברה שעוסקת בזה כדי להתחיל להרוויח כסף.

תוך מספר חודשים הוא כבר הרוויח מספיק כדי לקנות מכונית בנטלי בשווי של 170,000 דולר. כשכבר מלאו לו 18, רוברט יכול היה לפתוח חשבון על שמו וכשעשה זאת היה ברור שהוא הפך לכוכב בזירה. הוא הרוויח כל כך הרבה שהוא גם קנה לאמו בית ומכונית משלה.

