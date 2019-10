הנשים, הכלבים והחיבה להימורים: מי אתה מלך תאילנד?

מלך תאילנד עלה לכותרות באתרים והעיתונים ברחבי העולם בשבוע שעבר לאחר שהדיח את הפילגש הראשית שלו בטענה כי היא "חותרת תחת המלכה". האירוע יוצא הדופן הסעיר את כלי התקשורת ברחבי העולם, והציב את בן המלוכה השערורייתי במרכז העניינים, ורבים שנחשפו לראשונה לשמו ולפועלו של המלך האסייתי תהו על קנקנו של האדם שירש את כס המלכות מאביו לפני כארבע שנים. הוא הוכשר באקדמיה צבאית, שימש בעבר כטייס F-16 ובין שלל תפקידיו גם מחזיק בדרגת גנרל בצבא המלכותי של תאילנד, מרשל אוויר ראשי בחיל האוויר המלכותי התאילנדי ובדרגת אדמירל בצי המלכותי התאילנדי. אולם בחלוף השנים הפך תפקידו לבעל משמעות טקסית בלבד במשך השנים טיפח לעצמו מאהה מוניטין של לוחם לאומני בעקבות פועלו נגד המפלגה הקומוניסטית בשנות ה-70, ובשנת 2016, כשהוא בגיל 64, ירש את כס המלכות והפך למלך תאילנד לאחר מותו של אביו, המלך ראמה ה-9. View this post on Instagram A post shared by SCMP Style (@scmp_style) on Oct 5, 2019 at 9:00pm PDT View this post on Instagram A post shared by kitakawajane (@kjan921) on Oct 22, 2019 at 8:09am PDT מאהה אמנם הפך למלך תאילנד בפועל בשנת 2016 לאחר מות אביו, אך הפך לשליטה הרשמי של המדינה רק בחודש מאי האחרון. הסיבה? הוא דרש להתיר לבני תאילנד תקופת אבל של 3 שנים על אביו, ראמה ה-9. טקס ההכתרה שלו שנער ארך 6 וחצי שעות בארמון המלך בבנגקוק, כלל 1,300 משתתפים, תהלוכות פילים ועלה לממשל המקומי לא פחות מ-31 מיליון דולר. הכשרתו הצבאית, פועלו נגד פעילים אידיאולוגים במדינה וטקסי הכתרה ססגוניים הם לא הדברים היחידים שמאפיינים אותו, ולאורך השנים צבר מוניטין של מתגרש סדרתי, היה נשוי ל-3 נשים שונות לפני אשתו הנוכחית (מי שהייתה שומרת הראש האישית שלו) איתן הביא לעולם 7 ילדים. בנוסף, ישנן שמועות לא מאומתות כי מאהה מעורב בשלל עסקים לא חוקיים, זאת למרות שמעולם לא פורסם במה מדובר - ככל הנראה בגלל צו מלכותי אשר אוסר על כלי התקשורת והתושבים להכפיש, להעליב או לאיים על בני המלוכה. בעבר מאהה התייחס לשמועות על פועלו בפגישה עם עיתונאים, ויספר: "האם אני באמת נראה לכם כמו הטיפוס שיהיה בוס במאפיה? אם כן הייתי, אני אומר לכם שהייתי מיליונר כבר עד עכשיו". אגב, על פי ההערכות, יש לו כיום למעלה מ-30 מיליארד דולר בעובר ושב, ומעבר לזה הוא מוכר בחיבה שלו לכלבים, ועל פי הדיווחים, כלבו שהלך לעולמו בשנת 2016 זכה לטקס לוויה בודהיסטי שנמשך לא פחות מ-4 ימים. אז מה מסתתר מאחורי הדמות שלך המלך עליו לא ניתן להעביר ביקורת? ב-2010 הוא תואר כ"מתועב ומטיל מורא" וכ"בלתי צפוי עד כדי אקסצנטריות", ובמסמכים שנחשפו בפרשת קייבלגייט נמסרה הערכה בידי בכיר במשרד החוץ הסינגפורי כי הנסיך הוא חובב הימורים שנוהג להמר בקביעות. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן