כמעט שבוע חלף מאז המשחק של נבחרת אנגליה וגרמניה ביורו 2020 – והרשת עדיין לא נרגעת מהניצחון ההיסטורי של הבריטים שעלו מאז כזכור כבר לשלב חצי הגמר ויתמודדו מחר (רביעי) מול דנמרק על המקום בגמר הטורניר.

בעוד שרבים עדיין מתלהבים מהעובדה שה"אריות" ניצחו את היריבים המיתולוגיים לראשונה בטורניר נבחרות בינלאומי מאז 1966, רבים אחרים מתמקדים בסיפור נוסף שיצא מהמשחק הטעון, כזה שהצליח לכבוש לבבות אלפי אנשים מכל רחבי העולם.

אז מה הסיפור? מתברר שגבר בריטי בשם ג'ואל היוז הקים קמפיין גיוס כספי המונים לאוהדת גרמניה צעירה שצולמה בוכה בזמן שהנבחרת שלה פיגרה 0-2 במהלך המשחק מול האנגלים. מאז פרסום התמונות בשידור התיעוד הפך לוויראלי ברשתות החברתיות מכל הסיבות הלא נכונות – כאשר הילדה הפכה מטרה עבור בריונים זועמים מהממלכה הבריטית.

התגובה לתמונות של הילדה הבוכה הובילו מאז לדיון שלם ברשתות החברתיות במדינה בו עלו שאלות כמו: "האם זה לגיטימי לקחת את הניצחון רחוק כל כך?" (עם אוהדים רבים של אנגליה שתיארו כיצד הגרמנים "רקדו" למראות הדמעות של אוהדי ברזיל במשחק החצי גמר של גרמניה-ברזיל במונדיאל 2014).

