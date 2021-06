רגעים של חרדה במשחק יורו 2020 בין דנמרק לפינלנד: כוכב נבחרת דנמרק, כריסטיאן אריקסן, התמוטט הערב (שבת) על הדשא ללא פגיעת שחקן יריב. הוא מיד עבר טיפול רפואי מציל חיים על כר הדשא, בשידור ישיר בטלוויזיה ולעיני שאר השחקנים ההמומים. השחקן הועבר לבית החולים כשהוא ער והודעות רשמיות של אופ"א וההתאחדות הדנית הודיעו שמצבו יציב. סוכנו של אריקסן סיפר: "שוחחתי עם אביו של כריסטיאן שאמר שהוא יצא מכלל סכנה". המשחק חודש ב-21:30 לבקשת השחקנים משתי הקבוצות.

חברתו של אריקסן, בהלם מוחלט

מרגש: שחקני שתי הנבחרות יחד עם חידוש המשחק

עם הנפילה של אריקסן לכר הדשא הוא נראה מפרפר. שאר שחקני נבחרות דנמרק ופינלנד הקיפו אותו על מנת לתת לו פרטיות בזמן קבלת הטיפול הרפואי. אריקסן פונה תוך כמה דקות מכר הדשא. הקהל נותר המום ביציעים ואוהדי שתי הקבוצות בהלם מוחלט, חלקם בוכים.

