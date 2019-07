זה הקרטל האכזרי שאחראי על מותו של הדיג'יי הישראלי

מותו הטראגי של הדיג'יי הישראלי רונן דהאן ביום שבת האחרון היה עוד תזכורת מצמררת למצב הפשיעה המדאיג במקסיקו. אחת המדינות המסוכנות בעולם, וכזו שעל פניו מתנהלת בצורה נורמלית - אך בפועל קרטלי הסמים הם אלו שקובעים הכל ועל פיהם יישק דבר. כלי התקשורת המקומיים דיווחו אתמול (ראשון) כי מותו של גהן הגיע ככל הנראה בשוגג, כתוצאה מעימות אלים בין קרטלי הסמים המקומיים – אחד מהם, אליו שייכים ככל הנראה הרוצחים - הוא קרטל חליסקו נואבה חנרסיון (CJNG). ממצאי החקירה מצביעים על כך שמתנקשים של ארגון הפשע האכזרי הגיעו לפתח המועדון בו ניגן דהן ופתחו באש לכיוון המבלים, במטרה לחסל כמה מיריביהם שבילו באותו זמן במקום כמעין פעולת "ייראו וייראו". שיטת פעולה מוכרת של הקרטל שנוהג לחסל את מתנגדיו במסעדות ומועדוני לילה עמוסי מבלים. ה-CJNG מוכר היטב כבר שנים ארוכות לרשויות האכיפה במקסיקו, ארה"ב ווכל שאר העולם. הארגון עצמו נוסד בתחילת העשור לאחר מותו של איגנסיו "נאצ'ו" קורונל, בכיר בקרטל סינלואה (הקרטל עליו שלט עד לא מזמן "אל צ'אפו"), ומי שנחשבים למייסדיו הרשמיים של ה-CJNG הם נמסיו "אל מנצ'ו" אוסגוארה, אריק "אל 85" ולנסיה ומרטין "אל 53" אורטגה. גורמים ברשויות האכיפה במקסיקו מספרים כי קרטל חליסקו נוסד בעקבות התפרקותו של קרטל מילניו בסוף העשור הקודם, וככדי למלא את החלל שנוצר בעקבותיו בעולם התחתון של מדינת חליסקו. עם הזמן, ה-CJNG הפך לקרטל ששלט בצורה כמעט מוחלטת בהפצת הקוקאין והמת'אמפיטמינים של חליסקו שממוקמת בחופה המערבי של מקסיקו ועיר בירתה היא גוודלחרה. כמו כן, ה- CJNG הפך מהר מאוד מארגון פשע שולי במלחמות הסמים של מקסיקו - לקרטל השני בהשפעתו על כל המדינה. בראשותו של נמסיו "אל מנצ'ו" אוסגוארה, חברי הקרטל טיפחו לעצמם מוניטין אכזרי, חסר רחמים ואלים באופן קיצוני. על פי הדיווחים, בשנים שלאחר התהוות ה-CJNG, מספר הרציחות במדינה גדל משמעותית בגלל הקרבות הבלתי פוסקים שלהם מול הקרטלים אחרים – בייחוד קרטל "לוס זטס", אשר פועל בעיקר בחופה המזרחי של מקסיקו. View this post on Instagram A post shared by Ipnotyca 17 Anos (@ipnotyca.festival) on Jun 29, 2019 at 2:43pm PDT אימת מקסיקו החדשה הפעם הראשונה בה ה-CJNG עלה לכותרות הייתה בעקבות אירוע רצח מזעזע שהתרחש בעיר קנקוּן. רשויות האכיפה של מקסיקו מצאו את גופותיהם של שלושה גברים, אליהן הוצמדה אזהרה מצמררת לפעילי הקרטל המתחרה: "אנחנו הארגון החדש: רוצחי הזטס. אנחנו מתנגדים לחטיפות ולסחיטות, ואנחנו נילחם בכם בכל המדינות במקסיקו על מנת להבטיח שהמדינה תהיה נקייה מכם. על החתום, קרטל חליסקו נואבה חנרסיון". וכך, מאז אותה תקרית, שמו של הקרטל החדש והאכזרי עלה לכותרות לסרוגין בעקבות סדרת מקרי רצח של אנשי "לוס זטס" ופעילים מקרטלים נוספים. באוגוסט 2012 שמו של הקרטל כבש שוב את כל הכותרות הראשיות במדינה הלטינית לאחר מבצע צבאי ללכידתו "אל מנצ'ו" שהשתבש במדינת גוודלחרה; הפעולה שילבה בין כוחות המשטרה הפדרליים לצבא מקסיקו, ובאותו לילה נשרפו כ-60 כלי רכב, כולל רכבים פרטיים, אוטובוסים ואפילו מסוק משטרתי אחד. מניין ההרוגים בפעולה כלל לבסוף 6 חברי קרטל, 3 אזרחים חפים מפשע ו-2 שוטרים פדרליים - כל אלה, בשביל לתפוס את "אל מנצ'ו", אשר שוחרר כמה שעות מאוחר יותר באופן שנוי במחלוקת. 3 שנים אחרי אותו לילה נחשף כי שחרורו של "אל מנצ'ו" היה חלק מפרשת שחיתות שלטונית בעקבות שיתוף הפעולה שלו עם לואיס קרלוס נחרה (אז מזכיר משרד הפנים של המדינה). כיום, שבע שנים אחרי, איש עדיין אינו יודע היכן מסתתר "אל מנצ'ו" אשר מבוקש על ידי הרשויות בארה"ב ופרס של 10 מיליון דולרים מוצע על ראשו. Tras secuestro, matan a #SusanaCarrera esposa de empresario mexicano >>https://t.co/EeG1DStOMU pic.twitter.com/QyS1cuO4w7 — Azteca America (@AztecaAmerica) February 19, 2019 Susana Beatriz Carrera, fue decapitada, debido a que su marido no pagó lo que pedían los secuestradores. Sucedió en Jalapa, Veracruz.

Mucha gente mala haciendo lo que les viene en gana y la policía que dice estar para Proteger y Servir, brillando por su ausencia. No hay justicia! pic.twitter.com/f2iBN2kALw — Chikistrakiz (@chikistrakiz) February 14, 2019 חוליו וקיירו, כתב הפלילים של ערוץ הטלוויזיה המקסיקני "טלמונדו", התייחס להשפעות ה-CJNG על רחובות מקסיקו, והדגיש כי מדובר בארגון מסודר להפליא ואכזרי באותה מידה. "מדובר בארגון פשע רב עוצמה ומסוכן מאוד", מספר וקיירו. "לא פעם רשויות האכיפה מוצאות את עצמן מופתעות מאכזריותם של גורמים שמעורבים עם הקרטל. הם התחילו כארגון פשע קטן והתפתחו לקרטל ששולט בעולם התחתון של מדינות חליסקו מיצ'ואקן, גררו ואפילו ורקרוז (שם נרצח דהן), וממוקמת בכלל בחוף המזרחי של מקסיקו. כיום, ניתן לומר בוודאות שהארגון הוא אחד האויבים הגדולים ביותר של הממשל המקומי". בתחילת השנה, תושבי מקסיקו קיבלו תזכורת לכך שאנשי ה-CJNG הם לא רק האויבים של הנשיא, אנדריאס מנואל לופז אוברדור, או של קרטלים מתחרים, אלא גם של אנשי עסקים מקומיים; בפברואר האחרון, מדינה שלמה הזדעזעה אחרי שאנשי הקרטל חטפו ורצחו באכזריות רבה את סוזנה קררה - אשת עסקים תושבת ורקרוז אשר ניהלה מפעל אלומיניום מקומי. על פי הדיווחים, קררה נחטפה בזמן שנסעה לאסוף את אחד מילדיה, ואנשי ה-CJNG דרשו שבעלה ישלם כופר של כ-4 מיליון פזו (כ-208 אלף דולר) עבור שחרורה. לאחר שזה סירב לשתף איתם בפעולה, הם ערפו את ראשה וזרקו את גופתה בשקית זבל בפאתי העיר קוצקואלקוס. על גופתה, מצאו החוקרים מסר ממחריד שהשאירו אנשי הקרטל ובו נכתב: "זה קרה לי בגלל בעלי שהתמהמה במקום לשלם את הכופר". היום שאחרי "אל צ'אפו" "אל מנצ'ו" וה-CJNG תמיד חיפשו לבסס את עצמם בתור הקרטל המוביל של מקסיקו, ובעידן הנוכחי, מסתמן שהם קרובים מתמיד להשלמת המשימה. בתחילת השנה, הרשויות בארה"ב הרשיעו את הנרקו-טרוריסט חואקין "אל צ'אפו" גוזמן, ראש קטל סינלואה ו"כוכב" נטפליקס, ומסתמן שעומד להיגזר עליו מאסר עולם ללא אפשרות לחנינה, כך שהוא ככל הנראה סיים את דרכו במדינה בה עלה לגדולה. El Mencho, the man who is sitting in El Chapo's chair. The new generation cartel in Mx. He once saved El Chapo's a..s by rescuing the Flores brothers (Chicago Distributors) Is there anyone who doesn't believe this is orchestrated? By whom? Scandal bigger than Trump Inv. soon. pic.twitter.com/vRKMe4eaKA — Indi pendent (@Codeforezap) February 17, 2019 הרשעתו הצפויה של "אל צ'אפו" יצרה באופן טבעי חלל עצום בעולם התחתון של מקסיקו, ומאז, רשויות האכיפה המקומיות מנסות להבין מי עומד לרשת את מקומו בתור "סוחר הסמים מספר 1 במדינה". בין האנשים שנמצאים על הכוונת ניתן למצוא את איסמאל זמבדה גרסיה, המכונה "אל מאיו" - סגנו לשעבר של גוזמן. כמו גם את אותו "אל מנצ'ו", ראש קרטל חליסקו, ולמרות העובדה ששניהם לא נראו בציבור מזה תקופה ארוכה - הם ממשיכים להשפיע באופן ישיר על חייהם של אזרחי מקסיקו והתיירים במדינה - כפי שראינו ביום שבת האחרון עם מותו האכזרי של הדיג'יי הישראלי. {title}





