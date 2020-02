בהמשך הערב עלו לנאום ולשאת דברי פרידה גורמים נוספים חשובים ביותר בחייהם של קובי וג'יג'י. הכדורסלניות דיאנה טוראסי וכן הפרוספקט העצום סברינה יונסקו, שהייתה מנטורית עבור ביתו של בראיינט, סיפרו על היכולות המדהימות של ג'יאנה. כמו כן, גם מאמן כדורסל הנשים של אוניברסיטת קונטיקט, ג'ינו אוריימה, נאם על הכוכבת הצעירה.

לאחר מכן עלה לבמה הג'נרל מנג'ר של הלייקרס, רוב פלינקה, שסיפר על הדקות שלפני ההתרסקות במהלכן הוא התכתב עם קובי. "הפעולה האנושית האחרונה של קובי הייתה הרואית", אמר פלינקה, שתיאר כי הממבה סימס לו על עתידה של שחקנית צעירה ועל הפעולות שצריך לעשות על מנת לעזור לה. "הוא חי על מנת לשפר את החיים של אחרים".

אלישיה קיז עלתה לבצע שיר קצרצר, ומיד אחר כך נאם מייקל ג'ורדן: "אני מודה על ההזדמנות לדבר היום ולכבד את זכרם של קובי וג'יג'י. במשחק הכדורסל, בחיים וכהורה, קובי לא השאיר שום דבר בפנים. הוא הוציא את הכל החוצה, דיבר על המגרש. אולי זה יפתיע אנשים שאני וקובי היינו חברים קרובים, מאד קרובים. הוא היה כמו אח קטן. כולם תמיד רצו לדבר על ההשוואה בינו לביני. אני רק רציתי לדבר על קובי. לילד הזה הייתה תשוקה כפי שמעולם לא ידעתי. מה שקובי בראיינט היה בשבילי זה השראה של מישהו שממש אכפת לו איך הוא משחק את המשחק. הוא רצה להיות הכדורסלן הטוב ביותר שהוא יכול. ככל שהכרתי אותו, רציתי להיות האח הגדול הטוב ביותר".

ג'ורדן לא הצליח לעצור את הדמעות ואף התבדח על זה, שכן קיים מם מוכר מאד שלו בוכה, והוא אמר שאחרי הטקס הזה יצטרכו להכין חדש. הוא הוסיף בסיום: "כשקובי מת, חלק ממני מת. אני מבטיח לך שמהיום אחיה עם המחשבה שהיה לי אח קטן וניסיתי לעזור בכל דרך אפשרית".

“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.”



Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP