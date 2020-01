"10 קילו פחות": תיעוד ראשון של לאפו אלקן לאחר "התאונה" בישראל

View this post on Instagram A post shared by (@chimagazineit) on Jan 7, 2020 at 2:27am PST תפנית נוספת סביב תעלומת התאונה של המיליונר האיטלקי לאפו אלקן: המגזין האיטלקי צ'י פרסם אמש תמונות בלעדיות של אלקן יושב על כסא גלגלים ומובל על ידי אחד מחבריו במהלך שיקומו בעיירת נופש היוקרתית סנט מוריץ שבשוויץ - או כך לפחות נטען בדיווח שעלה יחד עם התמונה בחשבון האינסטגרם של מגזין הרכילות האיטלקי. כזכור, הדיווחים על התאונה בה היה מעורב המיליונר האיטלקי ויורש אימפריית הרכב פיאט הסעירו את כלי התקשורת באירופה, שדיווחו בהרחבה על הפינוי של מד"א לביה"ח אסותא והרופאים הישראלים שהצילו את חייו, אך מבדיקת mako שנערכה בסמוך לדיווחים על האירוע, עלה כי לא הייתה תאונה, במד"א לא מכירים את פרטי המקרה, ולמעשה אדם בשם לאפו אלקן כלל לא נכנס לישראל במהלך חודש דצמבר האחרון. מאז הפרסום ניסינו לפנות לאלקן או מי מאנשיו בדרכים שונות, אך לא קיבלנו כל מענה, ומשיחות שניהלנו עם גורמים שונים באיטליה, נטען כי זה לא יהיה מופרך אם אלקן אכן המציא את דבר התאונה והיה מעורב בעניין אחר לגמרי אותו הוא מנסה להסתיר. אמש כאמור, כחודש לאחר התאונה שהייתה לא הייתה, פורסמה לראשונה תמונה עדכנית של אלקן, בה ניתן לראותו בבירור כשהוא נע על כסא גלגלים. על פי הדיווח במגזין האיטלקי, אלקאן איבד מאז התאונה כ-10 קילוגרמים ממשקלו, מקפיד שלא לצאת מבית החולים בו הוא מאושפז בשוויץ, נעזר בחברים קרובים במהלך שיקומו, "ומנצל את ימי השמש החמימים כדי להתחיל וללכת שוב, אפילו למתיחות קצרות". "מנצל את ימי השמש לשיקום". אלקן | צילום: GERARD JULIEN/AFP via Getty Images על פי דבריו של אלקן, שצוטטו לפני מספר שבועות בכל רחבי אירופה, הוא נפצע קשה שעה שעשה את דרכו חזרה מהכותל המערבי לכיוון תל אביב, פונה על ידי מד"א לבית החולים אסותא בתל אביב שם אושפז כשהוא מחוסר הכרה, ובהמשך הוטס בבהילות לשוויץ שם הוא עדיין מאושפז להמשך טיפול. "אני רוצה להודות לאלוהים ולרופאים הישראלים והאירופאים", סיפר אלקן לאחר שהתאושש לאתר האיטלקי קוריירה דלה סרה. "אני רוצה להתפלל עבור הנערים הצעירים שראיתי לצדי בישראל בחדר טיפול הנמרץ". הסיפור, כזכור, תפס כותרות בכל אירופה ובמיוחד באיטליה, שם אלקן נחשב כאחד האנשים המפורסמים במדינה. הבעיה: כל הסיפור המרגש לא היה ולא נברא. מבדיקת mako עולה כי לא הייתה תאונה, לא היה פינוי של מד"א ולא אשפוז באסותא. למעשה, ספק אם אלקן בכלל היה בישראל. פנינו לבית החולים אסותא בתל אביב כדי לבדוק האם אכן אושפז אצלם אדם בשם לאפו אלקן. מבית החולים נמסר לנו כי הם אינם מטפלים בנפגעים מסוג זה ואדם בשם זה לא טופל אצלם במרכז הרפואי: "אנחנו לא מטפלים בנפגעי תאונות דרכים, ומבירור ראשוני שערכנו, גם לא הגיוני שנפגע בתאונת דרכים היה מפונה אלינו. הוא לא טופל אצלנו", נמסר בתגובה מבית החולים. גורם נוסף באסותא הוסיף: "אין לנו חדר מיון בבית החולים והכול פה אלקטיבי (הכוונה היא שלא מתבצעים במקום ניתוחי חירום או הצלת חיים). גם אנחנו נתקלנו בכל פרטי הכתבה ולא הבנו דבר". יורש אימפריית פיאט ואחד האנשים העשירים באיטליה. אלקן | צילום: Marc Hill/Bloomberg via Getty Images עם זאת, אולי אלקן במצבו לא בדיוק הבין לאיזה בית חולים פינו אותו אנשי מד"א. פנינו למד"א כדי להבין לאן הם פינו את המיליונר האיטלקי אך גם הם לא מכירים מקרה כזה. אולי מדובר במתחרים מאיחוד הצלה? גם שם, לא מכירים פינוי לכל בית חולים בארץ של אזרח איטלקי שנפגע בתאונת דרכים בדרך מירושלים לתל אביב. המוצא האחרון היה משטרת התנועה. פנינו למשטרת ישראל בשאלה האם קיבלו דיווח על תאונת דרכים שהתרחשה בכביש 1 או 443 ב-5 בדצמבר, וגם במשטרת התנועה לא מכירים תאונת דרכים שהתרחשה באחד הכבישים בין ירושלים לתל אביב בכל השבוע של ה-5 בדצמבר. וכך, חודש לאחר שהסעיר את כלי התקשורת בארצו שגומעים בשקיקה כל ציוץ או מילה של המיליונר האיטלקי, נראה שאלקן ככל הנראה ולכאורה מנצל את הסיפור על התאונה הקשה שעבר בדרכו לתל אביב כדי לכסות על אירוע אחר שעבר. מה בדיוק קורה שם? ומה עובר על יורש אימפריית פיאט? בדיוק כמו אז, גם היום רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור לתאונה של אלקן ובכלל. {title}





