מי יעזור ל-FBI? סיפורה של "השודדת בוורוד" שמשגע את ארה"ב

FBI offers $10K for 'Pink Lady Bandit' after bank heists in three states https://t.co/nLAnmYn4sh pic.twitter.com/SyLKnvoBYt — New York Post (@nypost) July 28, 2019 השודדת בוורוד מכה בשנית (או רביעית, ליתר דיוק): רשויות האכיפה בארה"ב סורקים בימים האחרונים את כל אזור החוף המזרחי בחיפוש אחרי שודדת הבנקים שמשגעת את באיזור. על פי הדיווחים, "השודדת בוורוד" כבר שדדה סניפי בנק במדינות פנסילבניה, דלאוור וצפון קרולינה – שם היא הגדילה ושדדה פעמיים את אותו הסניף. הבולשת האמריקאית (FBI) פרסמה לאחרונה הודעה מיוחדת הקשורה לעבריינית המסתורית ומכילה סקירה קצרה בכל הקשור לפועלה מאז ה-20 ביולי, אז היא שדדה את סניף הבנק הראשון בפנסילבניה. לטענת אנשי ה-FBI, האלמונית נוהגת להעביר לפקיד הבנק פתק עליו כתוב כי מדובר בשוד, יחד עם דרישה להעביר לה את כל המזומן בעמדה. כמו כן, היא נצפתה בשני סניפים לפחות יחד עם נרתיק בצבע וורוד – וכך למעשה היא קיבלה את הכינוי הצבעוני שלה. Help the #FBI identify the "Pink Lady Bandit." She is believed to have robbed at least 3 banks along the east coast. The most recent in Ayden, NC. @FBIBaltimore @FBIPhiladelphia pic.twitter.com/8zeJewSKDm — FBI Charlotte (@FBICharlotte) July 26, 2019 Help the FBI identify the ‘Pink Lady Bandit’ — she last robbed in NC https://t.co/LblEU2z4KZ pic.twitter.com/Bawx4VeyNA — FOX8 WGHP (@myfox8) July 26, 2019 בראד גארט, סוכן FBI לשעבר, התייחס לשיטת הפעולה של השודדת בריאיון לכלי תקשורת מקומי וסיפר: "אם אתה שודד בנקים ואתה רואה שהשיטה שלך מוצלחת, אז סביר להניח שתמשיך להשתמש בה. אף על פי כן, בשלב מסוים היא כנראה תנסה להימלט מזירת הפשע מאוחר מדי או שמישהו יזהה את כלי הרכב שלה. כך או כך, מישהו הולך לתפוס אותה, וממש בקרוב". "החשודה מתוארת כאישה לבנה או היספנית שנוהגת לחבוש כובע בייסבול, ללבוש גופיות ומכנסי יוגה", נמסר בהודעת הבולשת, ומעבר לזה, הם הציעו גם פרס כספי בשווי של כ-10 אלפים דולר לכל מי שימסור להם מידע אשר יוביל ללכידתה. חוקרי הפרשה חושדים כי היא נמצאת כרגע באזור צפון קרולינה או דרומה, ולמרות זאת, הם מדגישים כי ייתכן והיא עברה כבר לאחת המדינות השכנות במטרה להימלט מהרשויות או ולהמשיך במסע הפשע שלה. מזהים אותה? עשו לעצמכם טובה ולכו תרוויחו כסף קל. {title}





