מתחת למים: נעצרה צוללת קוקאין נוספת שעשתה את דרכה לאירופה

המלחמה במבריחי הסמים מדרום אמריקה לאירופה עולה מדרגה: רשויות האכיפה בפרו עצרו ביום שבת האחרון צוללת עמוסה בכ-2000 ק"ג מול חופי המדינה. הדיווחים שהחלו להתפרסם באמריקה הלטינית הלילה מגיעים שבועות ספורים לאחר שמשטרת ספרד פשטה על צוללת קוקאין קוקאין שהכילה סמים בשווי מאות מיליוני יורו שעשתה את הדרך הארוכה מחופי דרום אמריקה אל צפון ספרד. מעצר הצוללת בספרד התבצע לאחר מידע מודיעיני מדויק על משלוח הסמים שהיה אמור לנחות במחוז גליסיה ב-24 בנובמבר, אז תפסו כוחות המשטרה את הצוללת ובתוכה לא פחות מ-3 טון קוקאין. שלושה חשודים נעצרו על כלי השיט - כולם ממוצא אקוודורי - ובמהלך החקירה טענו השלושה כי היה איתם אדם נוסף ממוצא ספרדי אשר הצליח להימלט מהמשטרה רגע לפני המעצר. הצוללת עמוסת הסמים הוחרמה על ידי הרשויות שהחלו בבידקת כלי השיט שאורכו נמדד ב-20 מטרים ועל פי ההערכות יוצר על ידי מהנדסים רוסים. לאחר בדיקה מעמיקה התברר כי הצוללת מסוגלת לצלול לעומק של כ-100 מטרים מתחת לפני הים, עם מנוע בעל 2,000 כ"ס שהוביל אותה למהירות מירבית של כ-20 קמ"ש. US agents busted a "narco sub" carrying 5.5 tons of cocaine — and then it sank: https://t.co/nwoxtj01mF pic.twitter.com/STGUuXvGJU — VICE News (@vicenews) March 27, 2016 מעצר הצוללת בספרד אישר את החשדות של רשויות האכיפה באירופה לפיהן ארגוני פשע בדרום אמריקה חוצים את האוקיינוס האטלנטי בעזרת צוללות כדי להבריח כמויות אדירות של סמים של היבשת. וכך, למרות שמדובר בטכניקה מוכרת לשינוע סמים ממקום למקום שהחלה עוד בימי פעילותו של פבלו אסקובר, הפעם זאת הייתה הפעם הראשונה שמשלוח עצום כזה נתפס על ידי רשויות האכיפה האירופאיות, ועושה את כל הדרך מדרום אמריקה אל אירופה מתחת למי האוקיינוס. "שמענו על המשלוחים האלה כבר בעבר", סיפר בראיון לכל התקשורת סוכן ממחלק הסמים והבילוש הספרדי. "גורמים אמריקאים סיפרו לנו שהם עצרו בעבר חשודים שדיברו על הטכניקה הזו עוד בתחילת העשור, אבל מעולם לא נתקלנו בצוללת של ממש – עד עכשיו". האוקיינוס הוא כבר לא מכשול הצוללות שמשמשות להברחות הסמים מדרום אמריקה לצפונה או לאירופה מוכרות לרוב בכינוי Bigfoot; אורכן הוא לרוב כ-20 מטרים, זאת למרות שעבר נתפסו גם צוללות ארוכות יותר (עד 32 מטרים), ועל פי ההערכות, מבריחי הסמים מסוגלים לסחוב עליהם משלוחי סמים של עד 10 טון - זאת בזמן שהם מנווטים את דרכם במי האוקיינוס באמצעות GPS. Narco sub with 3 tons of cocaine found off Galapagos Islands https://t.co/Ek1CdIVrOf pic.twitter.com/yApDYxH1nk — Globalnews.ca (@globalnews) December 20, 2015 אזרח קולומביאני שנעצר בעבר בזמן שניווט צוללת קוקאין תיאר את תנאי המחייה האיומים על הסיפון, ולטענתו, האנשים שמבלים ימים על הצוללת בקושי מסוגלים לנשום בזמן המסעות שחלקם עורכים כ-20 יום, והם ממעטים לצוף מעל פני המים מחשש שיזהו אותם. בנוסף סיפר אותו אזרח כי בעבר היו לא מעט מקרים בהם נהרגו הבמריחים במהלך הצלילות, וסיפר שאחד מאחיו איבד את חייו במהלך מסע כזה מדום לב שככל הנראה נגרם כתוצאה מהחום הגבוה על הסיפון ושינויי לחץ האוויר. מאז תחילת 2019 נתפסו לא פחות מ-19 צוללות קוקאין ברחבי העולם - רובן מול חופי קולומביה; 7 מהן נתפסו מול חופי מחוז טומאקו אשר בדרום המדינה, וכל השאר במחוזות קוקה, ואלי דה קוקה וצ'וקו שבמזרחה - סמוך לחופי האוקיינוס. חוקרים ממחלק הסמים בארה"ב סבורים כי מרבית הצוללות שייכות לארגוני פשע שונים במדינה, וחלקן נמצאות בבעלות של שלוחות הכוחות המזוינים המהפכניים של קולומביה (FARC: ארגון טרור מרקסיסטי), ארגון טרור מרקסיסטי שפעל ברחבי העולם ובעיקר בקולומביה/ יירוט המשלוח מול חופי גליסיה, כמו גם זה מול חופי פרו בסוף השבוע, מהווים נקודת מפנה של ממש במלחמה נגד קרטלי הסמים הדרום אמריקאים, ומעבר לעובדה שחשיפת הצוללות שמה קץ לשמועות בכל הקשור לשימוש בהן - המעצרים מדגישים עד כמה סוחרי הסמים החכימו לאורך השנים, שיפרו את אמצעי ההברחה שלהם, וכעת מתברר שלאחר שחצו כל גבול אפשרי ברחבי העולם - הם הצליחו אפילו לצלוח את האוקיינוס. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן