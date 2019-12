הרצח שמזעזע את ארה"ב: שוטר נורה למוות בזמן שישב בניידת סמוך לתחנה

רשויות האכיפה במדינת ארקנסו שבארה"ב החליטו לאחרונה לפרסם תיעוד מצמרר מאירוע שארע בתחילת החודש ובו ניתן לראות את הרגע המזעזע בו שוטר מקומי נורה למוות ברכבו. פרשת הרצח שמזעזעת את דרום ארה"ב התפוצצה ב-8 בדצמבר אחרי שסטיבן קאר, שוטר מקומי בן 27, נורה למוות בניידת עליה נהג מחוץ לתחנת המשטרה בה שירת. בסדרת סרטונים יוצאת דופן שנלקחה ממצלמות האבטחה של תחנת המשטרה, ניתן לראות כיצד הרוצח, לונדון פיליפס בן ה-35, יורה אל תוך הניידת של קאר ונמלט מהמקום. רגעים ספורים לאחר הירי, פתחו שוטרי התחנה במצוד רגלי אחרי החשוד ולקרב יריות בינו לבין כוחות הביטחון שבסופו פיליפס נורה למוות על ידי השוטרים. חוקרי המחלקה לזיהוי פלילי סיפרו לאחר מכן כי קאר "הוצא להורג" בניידת שלו לאחר שנורה 10 פעמים בראשו, ומומחה לרפואה משפטית סיפר כי כל אחד מעשרת הכדורים שחדרו לראשו יכול היה להרוג אותו, מה שמעיד על האכזריות הברוטלית בה השתמש הרוצח. סדרת הסרטונים שתיעדה את האירוע הובילה לזעזוע עמוק, וחלקם מהתושבים והגולשים שנחשפו לסרטונים לא הבינו מה גרם לרשויות לפרסם אותם. "שקלנו שלא לפרסם את התיעוד בגלל האופי המזוויע של הפשע, ולמרות זאת, החלטנו שחשוב לנו יותר ליידע את הציבור בנוגע למה שקרה באותו לילה". סיפר גורם ממשרד השריף של מחוז וושינגטון. The Little Rock Field Office and the entire Secret Service sends our condolences to the family, friends and colleagues of fallen @FYVpolice Officer Stephen Carr. pic.twitter.com/3GMsgCf0mt — U.S. Secret Service (@SecretService) December 8, 2019 לוויתו של קאר נערכה ביום חמישי האחרון ומאות אנשים ליוו אותו בדרכו האחרונה, כולל לא מעט תושבים מקומיים ושוטרים מכל האזור. מייק ריינולדס, מפקד תחנת המשטרה של פאייטוויל, הספיד את קאר והגדיר אותו בתור "גיבור שנקטף בטרם עת". "בתור מפקד התחנה, אני נשבע שמספר התג של קאר, 413, לא יישכח. שאלוהים יברך את בני משפחתו ואת שאר עמיתיו לכוח", סיכם ריינולדס בכאב. {title}





