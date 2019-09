מצמרר: חייל בן 7 בקרטל של "אל צ'אפו" משגר מסר מאיים ליריביו

המלחמות בין הקרטלים וסוחרי הסמים במקסיקו ממשיכות לעורר אימה במדינה הלטינית ובעולם כולו: על פי דיווחים שהתפרסמו בימים האחרונים בכלי תקשורת המקומיים, חייליו הנאמנים של חואקין "אל צ'אפו" גוזמן שיגרו אזהרה ביזארית אל אנשיו של המתירה הגדול שלו, איסמעיל "אל מאיו" זמבדה. בסרטון יוצא דופן שפרסמו אנשיו של "אל צ'אפו" נראה תיעוד של ילד חמוש בן 7, ככל הנראה חבר הכנופיה הצעיר ביותר של משפחת גוזמן, כשהוא מוסר איום מפורש שמכוון ישירות לקרטל המתחרה. "זהו מסר לאנשיו האמיתיים של 'אל מאיו': אם תתעסקו איתנו, אז הטיגריס יאכל אתכם", נשמע הילד אומר בזמן חמוש מכף רגל ועד ראש עם סכין על הירך, מכשיר קשר על כתפו השמאלית ורובה סער ביד. ¿Piensan que el narco no está corrompiendo a la juventud mexicana? Este niño ya está lanzando amenazas contra los rivales de su jefe, el "Mayo" Zambada. pic.twitter.com/veJsQQdchZ — Diario Contrapeso Ciudadano (@ContrapesoC) September 3, 2019 האיום הביזארי הזה מרמז ככל הנראה על המשבר בתוך קרטל סינלואה אחרי מעצרו של "אל צ'אפו" שבעבר שיתף פעולה עם "אל מאיו". כעת, אחרי שנגזר על גוזמן לרצות עונש מאסר ממושך, נורתה יריית הפתיחה של המלחמה על השליטה בקרטל – מלחמה עקובה מדם בין הנאמנים לזמבדה לנאמניו של "אל צ'אפו". הסרטון יוצא הדופן של הילד המאיים מצטרף לשורת מקרים נוספים בהם חברי הקרטלים השונים במקסיקו מערבים ילדים ונערים בפעילויות שלהם, ורק השבוע דווח בכלי התקשורת במדינה על מותו של נער בן 16, פעיל באחד הקרטלים, בקרב יריות עם כוחות המשטרה. A 16-year-old alleged hitman has been killed after his head was blown off during a gun battle with police officers in Mexico.

Juanito Pistola, also known as Commander Little, was on a mission with his fellow gangsters to kill… https://t.co/M0Px7akOBF pic.twitter.com/Rrqy6Bdrbc — InsightScoop.ng (@insightscoopng) August 31, 2019 על פי הפרסומים, אותו נער, שכונה "חואניטו פיסטולה", פעל בשורות קרטל דל נורסטה. ומצא את עצמו השבוע במרכזו של קרב יריות עם הרשויות, בסיומו הוא נורה למוות בירייה אחת בראשו. {title}





