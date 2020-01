עולם הספורט עדיין מזועזע מהתרסקות המסוק האיומה, שבה קובי בראיינט ובתו בת ה-13, ג'יאנה, קיפחו את חייהם. השניים, יחד עם עוד שבעה אנשים שנספו, היו בדרך למשחק כדורסל לנערות במסגרת טורניר ממבה של כוכב ה-NBA בעבר, שכמובן בוטל בעקבות ההתפתחויות הקשות.

הקבוצה שאותה אימן בראיינט, ובה שיחקה בתו, הייתה אמורה לפגוש קבוצה אחרת, שקיבלה בהלם את הבשורה באולם, ועל פי העדויות שפורסמו ב-CBS, הבנות הגיבו בעיקר בבכי ובצרחות. "הרבה אנשים עשו דברים שונים כמו מעגלי תפילה", סיפרה אחת השחקניות. "אחרים התייפחו ולא באמת מה ידעו מה לעשות עם עצמם בעקבות גודל החדשות".

מאמן הקבוצה, ג'ורג' רודריגז, סיפר: "פתאום המשחקים נעצרו ודממה נפלה על כל האולם. אף אחד לא באמת ידע מה באמת קורה עד שהתפשטו החדשות הטראגיות על מה שקרה לקובי. ואז דממת מוות נפלה על האולם שהיה מלא באלפי אנשים. כולם הסתכלו אחד על השני ולא ידעו מה לעשות או לומר, והיו המון דמעות".

אחת השחקניות אמרה על ג'יאנה בראיינט: "ג'יג'י הייתה שחקנית באמת טובה, ראו שהיא אהבה את המשחק והיא הייתה טובה כאדם כמו שהיא הייתה טובה בספורט".

שתי הקבוצות נפגשו כבר בנובמבר האחרון, אך קובי בראיינט כל כך התרשם שהוא הזמין אותם לטורניר בסוף השבוע, שאליו מעולם לא הגיע. "רק לדעת שמישהו ששיחק ב-NBA, עם ניסיון כמו שלו, אומר לנו שאנחנו קבוצה טובה ומבלה זמן עם ילדים, זה דבר מעורר השראה", סיפרה אחת הנערות.

שחקנית אחרת הוסיפה: "הייתה לו השפעה כל כך גדולה, במיוחד על כדורסל לנערות, והוא באמת ניסה להפיץ את זה יותר, אני חושבת שבגלל שהייתה לו ילדה ששיחקה, וגם כי הוא אימן אותה. אני חושבת שמה שקרה היה מאוד מאוד טראגי".

