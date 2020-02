הבהלה סביב וירוס הקורונה ממשיכה לעורר פחד ואימה בכל העולם, ומובילה לפעמים למעשים קיצוניים עקב פרנויה מיותרת או בורות בכל הקשור לאבחון המחלה, בעיקר באסיה, במה שמוביל לעיתים לטרגדיות מיותרות.

גבר תושב הודו אשר היה משוכנע כי נדבק בנגיף' נטל את חייו לאחרונה מהחשש כי ידביק את כל בני משפחתו. וכך, למרות שנמסר לו על ידי גורמי רפואה רשמיים כי הוא אינו נושא את הנגיף - הגבר בחר שלא להאמין לרופאיו והחליט לסיים את חייו.

בלה קרישנה, תושב הודו בשנות ה-50 לחייו, בילה את רוב החודש האחרון בצפייה אובססיבית בסרטונים הקשורים למחלה ולדיווחים על התפרצותה, ועל פי אחד מבניו, הוא היה משוכנע שהוא סובל מהסימפטומים שמאפיינים את הנדבקים בקורונה, והחליט שהוא נדבק בווירוס שמשגע את העולם.

Suspecting that he has Corona virus infection, 50 year old Bala Krishna from Andhra Pradesh killed himself. pic.twitter.com/QWpYx38e0X — Pramod Madhav (@madhavpramod1) February 12, 2020

"הפרנויה שלו רק הלכה והתעצמה בכל יום שעבר", סיפר אחד מבניו של קרישנה לכלי התקשורות בארצו. וכך, ב-5 בפברואר, לפני כעשרה ימים, קרישנה ניגש לבית החולים באזור מגוריו, וטען בפני הרופאים במקום כי הוא חושש שנדבק בווירוס.

אחרי סדרת בדיקות שנעשתה לו על ידי הצוות הרפואי במקום, הוא עודכן כי הוא אינו חולה בקורונה, ורק סובל מדלקת נגיפית פשוטה יחסית. קרישנה שוחרר לביתו, אך הוא סירב להאמין לאבחנת הרופאים, היה משוכנע שנדבק בקורונה, ואסר על בני משפחתו להתקרב אליו. "הוא אמר שייסקול באבנים את כל מי שיתקרב אליו", סיפר בנו.

לבסוף, בניסיון למנוע את "התפשטות המחלה", החליט קרישנה באחד הלילות בשבוע שעבר לנעול את כל בני משפחתו בביתם, ואחרי שאלו נרדמו, הוא יצא מביתו, הגיע לבית הקברות בו נקברה אמו, ותלה את עצמו למוות על אחד העצים במקום.

"הבקשה היחידה שלנו מהרשויות והממשלה היא להעלות את המודעות בכל הקשור לנגיף הקורונה, במיוחד אצל אנשים כמו אבי שלא ממש מבינים במה מדובר. אבא שלי איבד את חייו עקב חוסר ידע ובורות, ואסור שדבר כזה ייקרה שוב", מסרו בני משפחתו של קרישנה.