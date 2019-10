ביום חמישי אחר הצהריים (זמן מקומי) בקוליאקן, בירת סינלואה, המדינה המזרחית במקסיקו, התבצע ניסיון לעצור את אובידיו גוזמן לופז, בנו של "אל צ'אפו", בכיר בקרטל אשר נחשב לאחד המסוכנים בעולם. אותו ניסיון הוביל לקרב יריות ברחובות העיר, שבסופו של דבר אובידיו אכן נעצר.

מעצרו של הצעיר (29) הוביל לקרב הרסני ברחובות סינלואה, שבסופו שוחרר אובידיו. אחת הסיבות המרכזיות לניצחון היא עליונות הקרטל על הצבא המקסיקני בכלי הנשק, כשאחד מאותם כלי נשק שוברי שוויון הוא ה-M2 בראונינג.

הנשק, שפותח ב-1933, הוא מקלע כבד עוצמתי מאוד. הוא נכנס לפעולה לראשונה במלחמת העולם השנייה, ומאז "כיכב" באין ספור מלחמות ביניהן, מלחמת וייטנאם, מלחמה קוריאה וכן במלחמת יום הכיפורים. כיום כאמור, המקלע משמש את הקרטלים המקסיקנים.

הנשק היעיל, זכה לכינוי "אם כל המקלעים" בשל האפקטיביות ועוצמת האש האדירה שלו. אחת מנקודות החוזקה הבולטות של ה-M2 הוא טווח הירייה היעיל שלו – 1800 מטרים וכן המהירות האדירה שלו, שמגיעה לכ-550 קליעים בדקה.

בתוך כך, באינטרנט פורסמו שיחות של אנשי הקרטל, בהם החמושים חוגגים את השחרור של "אל פטרון", עוד לפני שזה הוכרז רשמית

חמוש 1: "הם שחררו את הבוס".

חמוש 2: "בבקשה שים לב, אל תירו יותר, אל תירו יותר! עכשיו אנחנו הולכים לפתור את הבעיה, אבל אנחנו מבקשים ממכם בצורה הכי מפורשת שיש – אל תירו עוד".

חמוש 1:" כבר אמרנו לך.. אנחנו מתקדמים".

חמוש 2: "אז בבקשה דבר עם כולם שלא ירו. בקהל איפה שהם נכנסו עם הילד זה כבר סודר, אל תירו, אל תירו!".



חמוש 1: "אנחנו נסוגים".

