בדרכו לתל אביב: יורש אימפריית פיאט נפצע קשה בתאונת דרכים

לאפו אלקן, איש עסקים איטלקי ויורש אימפריית הרכב האיטלקית "פיאט", נפצע בשבוע שעבר בעת שהיה לבד ברכבו בזמן שעשה את דרכו מירושלים לתל אביב ומסיבה לא ברורה איבד ככל הנראה שליטה על הרכב ונפצע באורח קשה. אחרי ביקור בכותל המערבי (אלקן הוא חצי יהודי מצד האב), נסע איש העסקים חזרה לתל אביב, ובשעות הערב המוקדמות היה מעורב בתאונת דרכים קשה. אלקן עצמו טען בראיון לכלי התקשורת בארצו כי הדבר האחרון שהוא זוכר לפני שאיבד את הכרתו הוא שישב מול ההגה. אלקן היה לבדו ברכב ונפצע באורח קשה כך על פי הדיווחים באיטליה. הוא סבל משברים במקומות שונים בגופו ואיבד את ההכרה. אמבולנס של מגן דוד אדום היה זה שפינה אותו לחדר טיפול נמרץ, שם נותח ומצבו התייצב. לאחר שיצא מכלל סכנה, הוא הוטס לבית חולים בשוויץ, שם הוא מטופל גם בימים אלה. "דבר ראשון אני רוצה להודות לאלוהים ולרופאים הישראלים והאירופאים", סיפר אלקן לאחר שהתאושש לאתר האיטלקי קוריירה דלה סרה. "אני רוצה להתפלל עבור הנערים הצעירים שראיתי לצדי בישראל בחדר טיפול הנמרץ. תודה לחברים והמשפחה שהיו קרובים אלי, לאלוהים שנתן לי הזדמנות והחזיר לי את חיי. אני רוצה להקדיש את חיי, הלב והמשאבים הכספיים שלי כדי לעשות טוב לעולם. לא מדובר בגחמה, התאונה גרמה לי להבין שזו דרך החיים החדשה שלי" View this post on Instagram A post shared by Dedicated to Lapo Elkann (@dear_lapo) on Dec 19, 2019 at 6:16pm PST שערוריות חובקות עולם לפני שש שנים בדיוק, חגגו מדורי הרכילות בארץ חגגו את האהבה החדשה והמסקרנת של מורן אטיאס. הישראלית הבינלאומית הייתה אז בת בית באיטליה, ובין קפיצותיה בעולם מצאה זמן לנהל רומן עם אחד האנשים הכי מוכרים בארץ המגף: יורש אימפריית הרכב האיטלקית "פיאט" - לאפו אלקן. אתרי הרכילות חגגו, וכולם שאלו את עצמם את אותה שאלה; מיהו אותו פלייבוי איטלקי ששמו נקשר בשמה של אטיאס. מהר מאוד, גם כאן אצלנו ב-mako נדרשנו לשאלה, והתשובות לא איחרו לבוא: יורש עשיר של אימפריית מכוניות, בנה של דוכסית איטלקייה, חובב נשים יפות, וכאמור, אחד האנשים הכי מפורסמים באיטליה ובאירופה. אלקן אינו רק או סתם עוד איש עסקים איטלקי. הוא אחד מנכדיו של ג'יאני אניילי, המייסד האגדי של פיאט, ובני המשפחה גם אחראים בין היתר על חברת אחזקות בשם אקסור, ששווייה מוערך ב-24 מיליארד דולרים ושולטת בין היתר על תאגידי ענק כמו פיאט וקרייזלר, פרארי, אלופת איטליה יובנטוס ותאגיד התקשורת הנחשב האקונומיסט. החברה של אלקן ומשפחתו ניצבת במקום ה-24 ברשימת החברות העשירות של פורבס, והאקס של אטיאס נחשב במשפחה המכובדת לילד הרע ופלייבוי שהתקשורת אוהבת לאהוב. חוץ מאטיאס, שמו נקשר בעבר לשמותיהן של לא מעט דוגמניות על, כמו למיני שערורייה שהתרחשה במאי 2016 אז נישק בצורה אגרסיבית במהלך טקס התרמה את אמה תורמן שהתבטאה לאחר מכן וסיפרה שהרגישה מחוללת. View this post on Instagram A post shared by World of Modus (@worldofmodus) on Dec 16, 2019 at 12:39pm PST בכלל, הפלייבוי האיטלקי חובב ישראל מוכר היטב בתור מסתבך סדרתי, ומלבד תאונת הדרכים בין ירושלים לתל אביב שעדיין לא ברור מה גרם לה, הוא נעצר גם ב-2006, זמן קצר לאחר מותו של סב המשפחה, בתקרית ביזארית שפרטיה נחשפו רק כמה ימים לאחר מכן. אלקן, כך מתברר, נמצא מחוסר הכרה ועירום בדירתה של דונאטו ברוקו, נערת ליווי טרנסקסואלית בת 53 המוכרת בשם פטריציה. הוא שכב בבית החולים מחוסר הכרה במשך שלושה ימים לאחר שנמצא, ובדמו נמצאו כמויות לא הגיוניות של קוקאין והרואין. המשטרה חקרה אותו לאחר שחזר להכרה, וטענה לעבירות של שימוש בסמים ושידול לזנות, ולאפו עצמו רץ להתראיין למגזין ואניטי פייר וסיכם את האירוע במשפט אחד: "הייתי פשוט אידיוט" אלקן ומורן אטיאס אי שם ב-2014 | צילום: Christopher Peterson/Splash News, Splash news בתקרית נוספת, עשר שנים מאוחר יותר, הוא נעצר בניו יורק יחד עם נער ליווי, אחרי שסיפר לשוטרים כי הוא נחטף. לפי הדיווחים של משטרת ניו יורק, האיטלקי ונער הליווי בילו יומיים בפרויקט שיכונים במנהטן, שם "חגגו" 48 שעות של אלכוהול, מריחואנה וקוקאין. אחרי יומיים עמוסים גילה אלקן שהוא נותר בלי כסף, השניים יצרו קשר עם בני מפשחתו וטענו שהוא מוחזק על ידי אישה מסתורית, ואם לא ישלמו עשרת אלפים יורו - היא תפגע בו. המשפחה כמובן הודיעה זאת מיד למשטרה שדאגה ל"תרגיל עוקץ" משל עצמה וגילתה שאלקן לא מוחזק ע"י אף אחד והוא נעצר במקום. אז מה קרה בדרך חזרה של הפלייבוי האיטלקי מהכותל לתל אביב? כרגע, לפחות אחרי שמשפחתו הודיעה לראשונה על התאונה רק לפני יומיים - רב הנסתר על הגלוי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן