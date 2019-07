100 יריות: רצח הזמר שמזעזע את מקסיקו

לואיס מנדוזה, זמר מקסיקני מוכר היטב בארצו, חוסל ביום שבת האחרון לאור יום במרכזו של רחוב ראשי ולנגד עיניהם ההמומות של העוברים ושבים. על פי הדיווחים שמגיעים ביממה האחרונה ממקסיקו, החיסול המזעזע התרחש בעיר סיודד אוברגון אשר במדינת סונורה שבצפון המדינה. רכבו של מנדוזה, בו נסע יחד עם אחד מחבריו, הותקף בשעה 16:00 (שעון מקומי) על ידי חבורת חמושים שפתחו באש בלתי פוסקת לכיוון רכבו. בהמשך נמסר כי יותר מ-300 כדורים נורו לכיוון השניים, 100 מהם פגעו ישירות במנדוזה שמת במקום. על פי הדיווחים, מנדוזה ישב לצד הנהג בזמן הירי, ומיד לאחר הגעת המשטרה למקום, החלו להציף את הרשתות החברתיות במדינה הידיעות על מותו של הזמר האהוב שהיה מוכר היטב בתור סולנה של להקת "לוס רונלדוס" המקומית. View this post on Instagram A post shared by Hey! Espectáculos (@heyespectaculos) on Jul 7, 2019 at 5:03pm PDT עדי ראייה שנכחו במקום מדווחים כי לפחות שני רכבים השתתפו בחיסול, בתוכם ישבו מספר מתנקשים מצוידים ברובי סער. חוקרי המשטרה סיפרו לאחר מכן לכלי התקשורת במקסיקו כי הם מצאו במקום מאות תרמילים וחורי כניסה של קליעים על הרכב עצמו. כמה שעות מאוחר יותר היה זה מפקד המשטרה המקומית אשר יצא אל כלי התקשורת ועדכן כי "שני הגברים אשר ישבו ברכב נהרגו במקום לאחר מתקפת ירי ברוטלית שכללה לא פחות מ-300 יריות לכיוונם". גופותיהם של מנדוזה ונהגו נלקחו עוד באותו היום למכון הפתולוגי להמשך בדיקות, זאת בשעה שחוקרי מז"פ המשיכו לסרוק את זירת הפשע, ולטענתם של החוקרים ניתן להבין על סמך חורי הכניסה ברכבו של הנהג כי הנשק העיקרי בו השתמשו המחסלים בו בזמן הירי היה רובה מסוג קלצ'ניקוב (אשר מכונה במקסיקו "קרן העז" בגלל המחסנית המעוקלת שלו). נכון לשעה זו המשטרה המקומית עדיין לא עצרה חשודים בתקרית הקשה, והרוצחים של מנדוזה ונהגו, יהיו אשר יהיו, עדיין מסתובבים חופשי. תקרית זו מצטרפת לאינספור מקרי רצח בלתי פתורים במדינה הלטינית והאלימה, כמו זה של הדיג'יי רונן דהן אשר נרצח במדינה לפני כשבוע לאחר שהגיע למקום לתקלט במסיבה ונורה למוות. {title}





