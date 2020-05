מקסיקו: מסתמן כי המרדף אחרי סוחר הסמים חוזה רודריגו גמבואה הגיע לסיומו לאחר שהמבוקש המקסיקני נהרג בעימות עם מתנקשים במדינת סינלואה.

גמבואה, המוכר גם יותר בכינויו "אל צ'ינו אנתרקס", נמלט ממעצר הבית בו שהה בארה"ב רק בשבוע שעבר, וכעת מתברר שהוא חצה את הגבול בחזרה אל מדינת המוצא שלו, ושם מצא את מותו על ידי פעילי הארגון אליו הוא השתייך בעבר.

עד למותו, גמבואה היה מוכר בקרב רשויות החוק האמריקאיות בתור מייסד כנופיית "לוס אנתרקס", מי שהייתה אחראית על סידורי האבטחה של איסמעיל "אל מאיו" זמבדה - מנהיג קרטל סינלואה הנוכחי. הוא נעצר באמסטרדם בשנת 2013 לאחר שניסה לחדור למדינה בזהות בדויה, והוסגר לארה"ב שנה מאוחר יותר.

אחרי שהובא בפני שופט הוא נידון לרצות 7 שנות מאסר אחרי שזכה להקלה בעונש עקב שיתוף הפעול שלוה עם רשויות האכיפה הפדרליות, ובשנה האחרונה אף הותר לו לרצות את שארית תקופת המאסר שלו במעצר בית, וכאמור לפני כשבוע דווח כי הוא נמלט מדירתו אחרי שהצליח להוריד את האזיק האלקטרוני שהיה על רגלו.

Drug kingpin 'Chino Antrax' who worked for El Chapo's Sinaloa cartel is missing just two months after being released from California prison on probation #TeamWorldSupporter pic.twitter.com/TYEfUBvAV0 — Team World Supporter (@WorldSupporter) May 14, 2020

VÍDEO: “El Chino Ántrax” se defendió hasta el ultimo momento, reventada y llena de agujeros pic.twitter.com/88vm18vxu5 — El Blog del Narco (@mundonarcocom) May 17, 2020

רשויות החוק במקסיקו טרם אישרו את הדיווחים בדבר מותו של סוחר הסמים המקסיקני, אך כתבים מקומיים טוענים כי גורמים המעורים בפרטי התקרית כבר אישרו באופן רשמי כי גמבואה נורה למוות במהלך עימות עם אנשי קרטל סינלואה.

על פי הדיווחים, "אל צ'ינו אנתרקס" אותר על ידי מתנקשים ביום שבת האחרון בדירת מסתור בסביבת העיר קוליאקן שבסינלואה, אז התפתחה תקרית ירי קטלנית.

בסרטון שעלה לטוויטר בשעות האחרונות, נראית דירת המסתור של גמבואה כפי שצולמה אחרי התקרית על ידי שכניו, וניתן לראות בבירור את אינספור חורי הירי בדופן המבנה. מאוחר יותר, חוקרי המשטרה מצאו רכב שננטש בסמוך לציר עפר ובו על פי החשד שכבה גופתו של גמבואה.

Encuentran a 3 personas muertas dentro de una camioneta de lujo a nombre de una hermana de "El Chino Ántrax"



NOTA: https://t.co/jVf0fvKMjo pic.twitter.com/raZxozAcxO — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) May 16, 2020

גווייתו של סוחר הסמים | צילום: alexmarentes, twitter

גורמים המעורים בפרטי החקירה מספרים כי המתנקשים של קרטל סינלואה לא הסתפקו רק בדמו של גמבואה וירו למוות גם באחותו - אדה חינמה גמבואה, וברכב הנטוש נמצאה גם גופה נוספת של גבר שככל הנראה היה בעלה של אחותו של סוחר הסמים שלא הספיק לחגוג אפילו שבוע את שחרורו מהכלא לפני שחוסל.