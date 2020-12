מנור סולומון! מנור סולומון! מנור סולומון!!! שוב הוא עשה זאת, הפרוספקט הישראלי הכי גדול כיום בכדורגל שוב כבש מול ריאל מדריד, שהפסידה הערב (שלישי) 2:0 לשחטאר דונייצק. הקשר בן ה-21 עלה לארבעה שערי ליגת האלופות, שווה לכמות של ערן זהבי וברוך דגו כאשר רק יוסי בניון כבש יותר (7).

סולומון המשיך עם היכולת הנפלאה שלו נגד ריאל בדיוק כפי שעשה במשחק הראשון בין הקבוצות, כשכבש ב-2:3, והוא גם הוסיף עוד שער לרשימה של הישראלים נגד הקבוצה מבירת ספרד, כשליוסי בניון יש ארבעה ולתומר חמד אחד נוסף. אגב, האוקראינים הפכו לקבוצה החמישית שמנצחת פעמיים את הבלאנקוס באותו קמפיין של הצ'מפיונס ליג.

ברשתות החברתיות לא היו יכולים להתעלם מהעקביות של היהלום, והיללו אותו עם שלל ציוצים וסופרלטיביים:

️ Solomon sentenció el #ShakhtarRealMadrid y así te lo narró @ARomeroSER en @Carrusel



El Real Madrid ha encajado 9 goles esta temporada en la UCL. Desde la 2016-17 no encajaba tantos goles en la fase de grupos pic.twitter.com/Iz5MVeRasw — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 1, 2020

This Solomon fella is insane holly shit. Sevilla or some La Liga club need to bring him to La Liga. — AV_27 (@av_bagged) December 1, 2020

That Solomon's goal was real definition of a solo effort. — Jaguar Stan Account #EndSARS (@oyatibi) December 1, 2020

Manor Solomon has more goals vs Madrid ( 2 ) than Eden Hazard has in UCL for Real Madrid. — Valhalla (@SemperFiMessi) December 1, 2020

BUUUUT DE SOLOMON !!!



SHAKHTAR 2-0 REAL — remimo (@remimooo) December 1, 2020

What a goal solomon — Seb (@Williamss_53) December 1, 2020

Can't wait for Manor Solomon to move to a bigger club and show the world what he can do — Mark (@Mcfc421) December 1, 2020

This is just Manor Solomon's world and we live in it — Tomer (@T0mer_) December 1, 2020

Behave Solomon. What a dribbler. — Jay (@CalcioMad1927) December 1, 2020

Solomon King. — Darth Vader (@Darth_VADER1903) December 1, 2020

He’s at it again

He’s at it agaaaain

MANOR SOLOMON

He’s at it again ️ pic.twitter.com/Bsehimz6gF — Riquinho (@Riqui_FC) December 1, 2020

Solomon Messi — 13 Champions y sumando !! (@Madridista13UCL) December 1, 2020