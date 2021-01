קצת יותר מארבע שנים עברו מאז אסון התרסקות המטוס של שאפקואנסה והכדורגל הברזילאי ספג היום (ראשון) עוד טרגדיה. נשיא פלמאס מהליגה הרביעית וארבעה שחקנים נהרגו בהתרסקות מטוס, שהטיס את המועדון למשחק גביע.

מדובר בטיסה פרטית שיצאה מטוקנטינס בה נמצאו שחקני פלמאס לוקאס פראשדש גילהרמה נואה, ראנולה ומרכוס מולינארי - וכן הנשיא לוקאס מיירה ושני הטייסים. הקבוצה נמצאה בדרכה לגואיינה, שם הייתה אמורה לשחק מול וילה נובה, אבל המטוס קרס רגעים ספורים לאחר ההמראה, 60 קילומטרים דרומית לפלמאס.

"אנחנו מצטערים להודיע כי אין ניצולים מההתרסקות", נכתב בהודעת המועדון. "ברגעים הכואבים הללו, המועדון מבקש את התפילות של כולם עבור כל מי שקשור לטרגדיה הזו".

A very sad day for Brazilian football



4 players from Palmas, along with the club’s president and the pilot passed away in a tragic plane crash. There were no survivors. pic.twitter.com/TLjt0XbpNn