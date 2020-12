אירופה סוערת לאחר פיצוץ המשחק בין איסטנבול בשאקשהיר לפאריס סן ז'רמן בעקבות הערה של השופט הרביעי לעבר עוזר המאמן של הטורקים, חלוץ העבר הקמרוני פייר וובו. כעת, נחשפה ההקלטה של צוות השופטים הרומני, רגע לפני התקרית הסוערת.

וובו מחה על הקווים לאחר אחת מהחלטות השיפוט, והשופט הרביעי, סבסטיאן קולצסקו, נשמר אומר לשופט המשחק, אובידיו האצגן: "מי זה השחור הזה שם? לך תבדוק מי זה. השחור הזה שם לא יכול להתנהג ככה".

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG