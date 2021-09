דאגה גדולה עבור חובבי הכדורגל: פלה (80) שוב אושפז בטיפול נמרץ בבית החולים בסאו פאולו, שלושה ימים בלבד לאחר ששוחרר לביתו. ב-ESPN דווח שכדורגלן העבר האגדי סובל מבעיית רפלוקס קיבתי־ושטי, מה שגרם לרופאיו להמליץ על אשפוז נוסף. שעות ספורות לאחר מכן בתו של פלה סיפקה הודיעה מרגיעה: "הוא מחלים בצורה טובה ולפי הזמן הצפוי".

רק ביום שלישי האחרון הברזילאי שוחרר לביתו כדי להמשיך בהחלמה, זכר לניתוח שעבר לפני כשבועיים להסרת גידול מהמעיים שלו. יממה לאחר מכן פרסם פוסט ברשתות והודה לכולם על התמיכה ברגעים הלא פשוטים: "חבריי, ההודעה הזו היא עבורכם. אל תחשבו לדקה שלא קראתי את כל ההודעות האוהבות שקיבלתי מכם. אני מחייך יותר ויותר מיום ליום וכבר כשיר לשחק 90 דקות כולל תוספת זמן. אנחנו נהיה יחד בקרוב".

בנו של פלה ושוער העבר הברזילאי, אדיניו, סיפר לפני כשנה שמצבו הבריאותי של אביו אינו טוב: "הוא שברירי. מפרק הירך שלו הוחלף ותהליך השיקום לא היה אידיאלי. הוא מתקשה לנוע וזה גורם לו להיות בדיכאון. תארו לכם, הוא הרי המלך, תמיד היה נחשב לדמות מרשימה ועכשיו לא יכול ללכת בכוחות עצמו. הוא נבוך ולא רוצה להיראות בציבור. בגלל זה הוא מתבודד".

יש לציין כי הברזילאי האגדי הוא השחקן היחיד שזכה בשלושה גביעי עולם (1958, 1962, 1970). לצד זה, פלה כבש 77 שערים ב-91 הופעות במדי הסלסאו ובסך הכל רשם1,281 שערים במהלך הקריירה.

Sending Pele our best wishes, as he recovers from colon tumor removal he had earlier this month pic.twitter.com/ErsLqDkPUE