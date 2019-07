סערה בבריטניה: מותו המסתורי של הנסיך מאיחוד האמירויות

Sharjah Ruler's son Sheikh Khalid Bin Sultan Bin Mohammed Al Qasimi laid to rest at Al Jubail Cemetery https://t.co/BM8FeCsolg Video: @sharjahmedia pic.twitter.com/D5AZA8KjCA

גופתו של השייח' חאליד בין סולטן אל קאסימי (39), נסיך ותושב איחוד האמירויות, נמצאה לאחרונה ללא רוח חיים בביתו המפואר בלונדון לאחר שהשתתף ככל הנראה במסיבת סקס פרועה בה איבד את חייו.

כלי התקשורת בבריטניה מדווחים כי אל קאסימי נמצא ללא רוח חיים בדירת הפנטהאוז שלו ביום שני האחרון, ולמרות שחוקרי המשטרה עדיין בודקים את נסיבות מותו - גורמים אלמונים אשר מספרים כי הכירו את בן המלוכה טוענים כי מותו נגרם כתוצאה משימוש בסמים במהלך מסיבת מין.

השייח' חאליד מוכר היטב בקהילה הבוהמיינית של לונדון; הוא היא מעצב אופנה מצליח, צלם מוכשר ובעל תואר בארכיטקטורה. הרבה לפני כן, הוא היה בנו של הסולטן בין מוחמד אל קאסימי (80) - שליט שארג'ה – העיר השלישית בגודלה באיחוד האמירויות.

השבוע התייחס אביו לידיעה הטראגית על מותו של בנו וסיפר כי הוא "נמצא כעת תחת חסותו של אלוהים". מעבר לכך, הוא הכריז על שלושה ימי אבל בעירו.

Fashion designer Khalid Al Qasimi, born Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasim, has died at the age of 39. https://t.co/nmYx277Ew3 pic.twitter.com/R0MvHNOQRv

אתר החדשות האנגלי The Sun דיווח לאחר מציאת הגופה כי צוות האמבולנס שהגיע למקום הזעיק את כוחות המשטרה לאחר שליד גופתו של אל קאסימי נמצאו סמים שונים. מקור אלמוני שמקורב לנסיך התייחס לנסיבות מותו ואמר שייתכן שהן קשורות לעובדה כי השתתף באורגיה ערב קודם לכן.

"מתברר שהוא השתתף במסיבה שבה לקחו סמים וקיימו יחסי מין", הוא סיפר. "בכירים בכוחות המשטרה דרשו לשמור על פרטי החקירה תחת סודיות, זאת אחרי שמסתמן והחוקרים חושדים כי אל קאסימי מת כתוצאה ממנת יתר".

Unexplained death of 39 year-old UAE prince, Khalid Al Qasimi, whose body was found in a Knightsbridge property on Monday. ⁦@bbcworldservice⁩ https://t.co/B3PXVLIB83