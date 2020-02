חודש אחרי אסון התרסקות המסוק שבו איבדו קובי בראיינט ובתו ג'יאנה את חייהם, נערך אמש (שני) בסטייפלס סנטר טקס האשכבה לזכרם של השניים, ובו נכחו לא מעט פרצופים מוכרים כמו מג'יק ג'ונסון, מייקל ג'ורדן, אנתוני דייויס, סטף קרי, ביונסה וג'ניפר לופז.

עם זאת, מי שבלט במיוחד בהיעדרו היה הכוכב הנוכחי של לוס אנג'לס לייקרס, לברון ג'יימס, שלא נצפה באף שנייה של הטקס שנערך יותר משעתיים. ב"לוס אנג'לס טיימס" סיפקו פתרון לתעלומה, ודיווחו שקינג ג'יימס אומנם נכח באולם, אך ביקש שלא יצלמו ויתעדו אותו.

עדות בולטת לנוכחתו של לברון הייתה בעת נאומה של כדורסלנית ה-WNBA לשעבר, דיאנה טוראסי שהתבדחה על חשבונו של כוכב הלייקרס והסתכלה לכיוונו, אך המצלמה לא תיעדה אותו.

Diana Taurasi: "I mean who has a turnaround fadeaway jumper at 11? LeBron barely got it today" https://t.co/dkVXmg27pQ">pic.twitter.com/dkVXmg27pQ