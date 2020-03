גורמים בקרטלי הסמים במקסיקו מדווחים כי המשבר הבריאותי והכלכלי סביב הקורונה הגיע גם אליהם: בכירים בקרטלים השונים במדינה מדווחים בשבוע האחרון על קיצוץ משמעותי בהפקה של סמים שונים - והכל כאמור בגלל הקורונה.

סוכנות ידיעות אמריקאית מדווחת כי מאז התפרצות נגיף ה-COVID-19, מעבדות סמים במרכז מקסיקו מתקשות להשיג את הכימיקלים הנחוצים להפקה של קריסטל מת' ופנטניל – וכתוצאה מכך - נוצר מחסור משמעותי (ובמורך, אם נוכל להביע את דעתנו) בשוק.

"מאז שפרץ המשבר, אנחנו לא מצליחים להשיג את החומרים מהמזרח הרחוק ולהביאם למקסיקו", סיפר גורם אלמוני המקושר לקרטל סינלואה. "עדיין לא הפסקנו את הייצור, אבל המחירים של סמים מסוג קריסטל מת' עלו באופן משמעותי בגלל שאנחנו לא מצליחים להשיג את הכימיקלים הדרושים מסין".

Coronavirus Is Leading to Shortages of Fentanyl And Meth https://t.co/pcbGzDOhhF pic.twitter.com/udDocrRy9m