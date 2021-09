בוקר קשה עבור עולם הספורט הישראלי. מאמן הכדורסל אריק אלפסי נפטר בגיל 49 בלבד, לאחר שסבל מסיבוך של מחלת הקורונה ונפטר הבוקר (רביעי) לאחר מאבק בנגיף.

"מאמן הכדורסל אריק אלפסי הלך לעולמו כשהוא בן 49 בלבד", נכתב בהודעה המצערת של איגוד הכדורסל, "אלפסי שימש בעבר כעוזר מאמן נבחרת ישראל. איגוד הכדורסל מרכין את ראשו ומשתתף בצערה של המשפחה".

לאחר הישמע הבשורה העצובה, שר הספורט, חילי טרופר, הגיב: "הצטערתי לשמוע על מותו של מאמן הכדורסל הבכיר אריק אלפסי ז"ל. אריק אימן קבוצות רבות, הגיע איתן להישגים כבירים ואף שימש כעוזר מאמן נבחרת ישראל. אריק הטביע חותם בעולם הכדורסל הישראלי והליכתו בטרם עת היא אבידה קשה עבור עולם זה וכמובן עבור משפחתו. אני מבקש להשתתף בצער המשפחה, יהי זכרו ברוך".

גם מנהלת הליגה הוציאה הודעה רשמית, בה נכתב: "אריק היה חלק בלתי נפרד מהכדורסל הישראלי, החל את קריירת האימון כמאמן הנוער של מכבי נתניה, גידל עשרות שחקנים בשנותיו כמאמן נוער בעל הישגים אדירים במחלקת הנוער של נתניה ובית ספר שרת נתניה. לליגת העל, הגיע אריק בעונת 2007/8 כעוזר מאמן בעירוני אשקלון ולאחר מכן מונה למאמן ראשי והמשיך במשך כ- 10 עונות בליגת העל עם ברק נתניה, אותה העלה לליגת העל ב- 2009 וזכה בתואר מאמן העונה ב- 2010.



אלפסי המשיך ואימן גם את מכבי אשדוד, עירוני נהריה והפועל אילת, שימש כעוזר מאמן של אריק שיבק בנבחרת ישראל והעפיל עמה ליורובאסקט ב- 2012 ואימן את נבחרת הנוער ב- 2013. מנהלת הליגה תכבד את זכרו של אריק בדקה של מחיאות כפיים לפני המשחק הערב במסגרת רבע גמר גביע ווינר. שחקני הקבוצות יענדו סרט שחור".

